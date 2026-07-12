LUDI TIKET (-), nedelja, 386.492 dinara: Eh, ti Španci...

Imao je ovaj tiket potencijal, zaista se vidi da ga je sastavljao neko ko prati međunarodni fudbal. Pet parova je pogođeno, a samo jedan promašen na kraju. Nedostajalo je jedan pogodak Leganesa u prvom poluvremenu, a nije da nije bilo šansi.

Što se ostalih parova tiče, Mozzartov igrač se ovoga puta kladio isključivo na golove, u pitanju su bile mahom prijateljske utakmice, uz jedan duel iz prve lige Norveške između Olesunda i Moldea. Svi su ispoštovali što bi se reklo, osim tih Španaca...

Kvota je bila zaista brutalna, skoro 3.000, a uplata je iznosila svega 120 dinara ako govorimo o ovom kladiocu iz Ćuprije. Ipak, u Mozzartu ni ovakav pad ne boli do koske, jer kada vas obori samo jedan par sa ovako brutalnom kvotom, aktivira se čuveni benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ogromnom proizvodu pogođenih kvota koji drastično prelazi skalu, ovaj majstor klađenja nije ostao potpuno praznih rukava već je podigao utešnu isplatu od 1.200 dinara. Kraljevski pad i dokaz da se hrabrost isplati, čak i kada Legans zaboravi kako se daju golovi!