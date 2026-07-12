Na terenu oslabljen, ali bankovni račun pun: U Bodeu ne znaju šta će sa 1.000.000 evra

Tim iz Stavangera je odigrao čak četiri meča manje u odnosu na trenutnog lidera Tromsea, dok je i Bode Glimt u vrhu. Ova tri tima bi trebalo da vode glavnu reč do kraja novembra kada se završava šampionat Norveške.

14.30: (5,90) KFUM Oslo (4,20) Bode Glimt (1,55)

Bode bi ovog leta mogao da ostane bez tvorca čuda, trenera Kjetila Knutsena koji je na meti Strazbura. Vicešampion Norveške danas (14.30) gostuje u prestonici KFUM Oslu, timu zanimljive istorije, koga su osnovali futsaleri. Tim sa stadiona Aspmira neće u narednom periodu moći da računa na ključne igrače, kapitena Patrika Berga (standardnog u prvoj postavi kod Solbakena) i krilnog napadača Jensa Petera Haugea koji su tek u nedelju ujutru završili učešće na Mundijalu.

Osim udarnog tandema, selektor Vikinga Stale Solbaken je pozvao i defanzivca Fredrika Andrea Bjerkana. Za ovu trojicu igrača, Bode je inkasirao skoro 1.000.000 evra zbog FIFA kompenzacije.

“Nismo planirali ovaj novac u budžetu i nemamo plan kako ćemo tačno da ga koristimo”, rekao je za TV2.no finansijski direktor kluba Svejn Tore Hansen i pojasnio:

“Dobijamo 11.000 dolara svakog dana od FIFA za svakog igrača iz Bodea. Pre početka Svetskog prvenstva, sa 10 dana priprema i grupnom fazom tokom deset dana, bilo nam je zagarantovano 660.000 dolara".

17.00: (1,40) Bran (4,40) Start (7,25)

Ipak, novac neće još leći na račun jer je poznato da FIFA nije baš najbrža.

“Novac iz FIFA će na kraju stići. Iz prethodnog iskustva, možda ne stigne na račun do naredne godine”, kaže Hansen.

On je pojasnio da je klub u prethodnoj sezoni samo od UEFA za osminu finala Lige šampiona zaradio 275.000.000 kruna, što je oko 25.000.000 evra. Bode čeka novi krug kvalifikacija za Ligu šampiona i šansa da se opet dokopa elite, napuni kasu i potvrdu da je trenutno najbogatiji skandinavski klub.

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NORVEŠKA 1 – 14. KOLO

Subota

Frederikstad - Lilestrem 0:2 (0:0)

/Nihajm 62, Olsen 73/

Olesund - Molde 2:2 (1:2)

/Osenbroh 14, Kristensen 90+6 – Spiten Niseter 18, Hestad 31/

Tromse – Volerenga 4:0 (3:0)

/Larsen 12, 45+22, Hjerto Dal 22, Nihamer 80/

Nedelja

14.30: (5,90) KFUM Oslo (4,20) Bode Glimt (1,55)

17.00: (1,40) Bran (4,40) Start (7,25)

17.00: (1,95) Sandefjord (3,50) Ham Kam (3,90)

17.00: (1,65) Rozenborg (3,80) Kristijansand (5,40)

19.15: (4,40) Sarpsborg (3,70) Viking (1,80)

***kvote su podložne promenama