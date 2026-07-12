Karecas pristao, Borusija troši 65.000.000 samo na tinejdžere

Borusija Dortmund potrošila je preko 30.000.000 evra na tinejdžere ovog leta (dvojica 18-godišnjaka i jedan 19-godišnjak), ali tu ne namerava da stane. Sa Dijega Moreire (21) iz Strazbura, poslednjih dana fokus je prebačen na supertalentovanog Grka Konstantinosa Karecasa (18), koji bi trebalo da bude naredna akvizicija novog sportskog direktora Nils Ole Buka.

Na sinoćnu priču nemačkih kolega Florijana Pletenberga i Patrika Bergera, nadovezao se grčki Sport24, koji je tvrdi da je Karecas odabrao gde će nastaviti karijeru posle Genka. Momak za koga su ozbiljno zagrizli Milan, Pari Sen Žermen i Galatasaraj, navodno je odabrao Borusiju. Čelnici Milionera već su obavešteni o tome, što bi trebalo da bude znak da krenu u konkretnu akciju.