Karecas pristao, Borusija troši 65.000.000 samo na tinejdžere
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 09:31
Nils Ole Buk dobio signal da krene po grčkog vunderkinda
Borusija Dortmund potrošila je preko 30.000.000 evra na tinejdžere ovog leta (dvojica 18-godišnjaka i jedan 19-godišnjak), ali tu ne namerava da stane. Sa Dijega Moreire (21) iz Strazbura, poslednjih dana fokus je prebačen na supertalentovanog Grka Konstantinosa Karecasa (18), koji bi trebalo da bude naredna akvizicija novog sportskog direktora Nils Ole Buka.
Na sinoćnu priču nemačkih kolega Florijana Pletenberga i Patrika Bergera, nadovezao se grčki Sport24, koji je tvrdi da je Karecas odabrao gde će nastaviti karijeru posle Genka. Momak za koga su ozbiljno zagrizli Milan, Pari Sen Žermen i Galatasaraj, navodno je odabrao Borusiju. Čelnici Milionera već su obavešteni o tome, što bi trebalo da bude znak da krenu u konkretnu akciju.
Izabrane vesti
"Interesovanje evropske fudbalske elite je ogromno, no 18-godišnji ofanzivac i njegova porodica procenili su da je za njegov dalji razvoj najbolja sredina Dortmund", stoji u tekstu Sport24. "Dolazak na Vestfalen smatraju prirodnim, gotovo idealnim narednim korakom. Takmičarski plan Borusije nesumnjivo je atraktivan, igrao bi Ligu šampiona, a nije zanemarljivo ni to što je Dortmund udaljen tek nešto oko dva sata vožnje od njegovog rodnog Genka" .
"Uprava belgijskog kluba upoznata je sa željom igrača da se okuša u Bundesligi, tako ono što preostaje jeste dogovor između dva kluba", zaključuje grčki portal.
Podsetimo, Pletenebrg i Berger objavili su sinoć da Genk nema nameru da spusti cenu za Karecasa (potražuje celih 35.000.000), što je dovelo da zaključka da će operacija biti dosta komplikovana, pogotovo ako se zna da nemački klub nikada u svojoj istoriji nije platio više od te cifre za nekog igrača. Prvi i poslednji put to je urađeno još pre deset godina, kada je kupovan Usman Dembele od Rena...
Ipak, ako u Dortmundu procene da je Karecas ono što im je neophodno (posle odlaska Julijana Branta), odnosno da bi kapitalna dobiti u budućnosti mogla da bude slična kakvu je doneo francuski krilni napadač - nema sumnje da će Nils Ole Buk dobiti neophodna sredstva da završi posao.
Karecas je protekle sezone noseći dres Genka postigao tri i namestio čak 18 golova u svim takmičenjima.