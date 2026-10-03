Pangosu je dosta povreda, objavio kraj karijere: Dao sam sve što sam imao

Konkretno, napisao je sledeće:

"Kad sam bio klinac, nosio sam loptu svuda sa sobom. Na njoj bih ispisivao svoje ciljeve. Spavao s njom. Sanjao o tome šta sve mogu da postignem. Odrastao sam sanjajući da igram u NBA ligi. Znam da je to uobičajeno za dete, ali ja sam to mislio svakom koskom u svom telu. Sve što sam radio bilo je podređeno tome da maksimalno povećam šanse za ostvarenje tog sna", počeo je Pangos.

Potom je objasnio svoj put.

"Put nije bio onakav kakav sam zamišljao. To što nisam bio izabran na draftu. Šest godina provedenih u Evropi. A onda, potpisivanje garantovanog ugovora sa Klivlend Kavalirsima u 28. godini. Srećan sam što sam imao nešto zbog čega sam se budio svako jutro. Nešto u šta sam želeo da uložim sve što imam. Moja želja za moju decu jeste da pronađu nešto što će učiniti da se i oni osećaju tako. Potrebno je čitavo selo da bi se stiglo do najvišeg nivoa — i neizmerno sam zahvalan svom"!

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Krenuo je Pangos da se zahvaljuje svima koji su bili deo njegovog putovanja.

"Hvala Gonzagi, treneru Fjuu, Tomiju Lojdu i mojim saigračima što ste verovali u klinca iz malog grada u Kanadi. Hvala reprezentaciji Kanade i svakom klubu, treneru i saigraču na ovom putu: Gran Kanariji, Žalgirisu, Barseloni, Zenitu, Klivlendu, Milanu, Valensiji, Napoliju i Eroksporu. Mojim agentima Zaku, Marku i timu 'Priority Sports' — na vođenju i podršci tokom celog ovog putovanja". Mete Nikol — hvala ti što si me učio, podržavao i uvek bio tu u mom uglu. Mama, tata i Kejla — hvala vam na žrtvama, ljubavi i podršci od prvog dana. Liv, Deks i Luk — motivisali ste me da svakog dana budem bolji, podsećajući me ujedno na ono što je najvažnije".

Kanađanin se posebno zahvalio i svojoj ženi.

"Kejt, ne mogu ni da opišem koliko si bila neverovatna. Podnela si bezbroj žrtava da bi mi omogućila da sledim svoje snove. Ovo putovanje je koliko moje, toliko i tvoje. Volim te"!

Spomenuo je Pangos i mnogobrojne povrede koje je doživeo.

"Moja karijera imala je vrhunske uspone i teške padove. Povrede su učinile poslednjih nekoliko godina izuzetno teškim, ali sam zahvalan što sam se borio dovoljno dugo da moja deca mogu da me gledaju kako se takmičim. Ne znam da li ijedan sportista završi karijeru potpuno zadovoljan. Uvek verujemo da smo sposobni za više. Ali 1000% mogu da kažem da sam dao sve što sam imao. Nikada nisam dozvolio da okolnosti diktiraju moj pristup".

Za kraj...

"Zato, onom klincu na prilazu kući. Samom. Satima i satima. Uspeli smo! Ostavili smo sve na terenu i ostvarili sve o čemu si ikada sanjao. Sada je vreme da uradimo to isto i u sledećem poglavlju. Hvala ti, košarko"!