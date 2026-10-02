REZZIME DANA (petak): Nije katastrofa, ali jeste bilo loše

ZAOKRUŽENO

POLJSKA – RUMUNIJA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 6:0

U drugoj utakmici grupe Poljska je demolirala Rumuniju 6:0 (3:0) uz het-trik Roberta Levandovskog, tako da nakon tri kola Švedska ima sedam bodova, Bosna i Hercegovina pet, Poljska četiri, dok je Rumunija na nuli.

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BELGIJA – TURSKA (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 3:0

Turska ima potencijala, Belgija jeste na zalasku ove generacije, ali je večeras pokazala ko je gazda. Kevin de Brujne je odigrao maestralnu partiju i sa dva gola ošamutio Turke, a potpuno ih je nokautirao Romelu Lukaku na 15 minuta pre kraja utakmice.

MAĐARSKA - GRUZIJA (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 1:0

Pobeda Mađarske nad Gruzijom je samo još jedan dokaz da jedan igrač ne čini tim. Ne može Hviča Kvarchelija sam, dok su Mađari sa druge strane kompaktna ekipa. Meč je rešio Miloš Kerkez golom u 35. minutu.

PRECRTANO

FRANCUSKA – ITALIJA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Mnogo toga negativnog pričalo se o novoj generaciji Italije, koja objektivno nema kvalitet slavnih prethodnika, ali počinje da stvara stil igre koji će mnogima da pomrsi konce. Selekcija Roberta Mančinija bila je dezorijentisana protiv Belgije u Rimu, potom se konsolidovala velikim trijumfom u Bursi, a večeras je u Parizu bila zreo tim, koji je vrlo dobro znao šta želi i došao do zasluženog boda na Stadionu Francuska - 1:1 (0:0).

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BREJ - KOV RABMLERS (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:4

Iako je Brej bio favorit u ovom okršaju druge lige Irske, propisno se obrukao... Primio je čak četiri gola na svom terenu i deklasiran je 1:4. Ovim porazom dodatno je ugrozio drugo mesto uoči plej-ofa, dok je Kov Remblers siguran na četvrtoj poziciji.

ENGLESKA U21 - SLOVAČKA U21 (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 0:0

Priredila je Slovačka veliko iznenađenje. Okej, nije pobedila, ali je uspela da odigra nerešeno sa silom kakva je Engleska. Odoleli su gosti svakom naletu domaćina i zasluženo došli do boda.

BiH - ŠVEDSKA (tip 2, kvota 2,45) - rezultat 1:1

Bosna i Hercegovina je večeras došla da se oprosti od Edina Džeka koji je skoro punih 20 godina bio njeno najprepoznatljivije fudbalsko lice, a pride odgleda i utakmicu trećeg kola B divizije Lige nacija protiv Švedske 1:1 (0:0), u kojoj su Tri krune povele golom Viktora Đekereša u 61. minutu, ali je bod BiH doneo Kerim Alajbegović u 80. minutu.

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KAZAHSTAN – MOLDAVIJA (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:2

Napeto je bilo u Astani pred 20.000 navijača. Moldavija je povela sa 2:0 i onda se u poslednjih 40 minuta žestoko branila. Kazahstan je uspeo da postigne jedan gol, ali to je bilo to.

FARSKA OSTRVA – SLOVAČKA (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Još jedna tesna utakmica. Slovačka jeste bila favorit, ali su Farani uspeli da se domognu važnog boda. Gol za izjednačenje postigao je rezervista Justinusen.

UKRAJINA - SEVERNA IRSKA (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 0:3

Dominacija Severne Irske kojoj se niko nije nadao. U prva 22 minuta dali su dva gola i naravno da je posle sve bilo lakše. Treći su dali posle sat vremena fudbala i tako su uništili sve nade Ukrajinaca u ovoj utakmici.