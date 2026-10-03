Kutinjo debitovao, Gabrijel Barbosa režirao preokret Santosa protiv Sao Paula

Sao Paulo je poveo na ovoj utakmici u 34. minutu nakon što je Lusijano bio precizan sa bele tačke. Sudija je prethodno dugo gledao VAR snimak i na kraju odlučio da je Lukas Verisimo, štoper Santosa, ipak sa dovoljno intenziteta povukao Rajana Fransiska. Prvobitno nije ni razmišljao o najstrožoj kazni, ali ga je snimak uverio da pokaže na belu tačku.

Međutim, radost gostiju nije dugo trajala. Već u 36. minutu Gabrijel Barobsa je svojim 22. golom u šampionatu poravnao na 1:1. Ostao je sam u kaznenom prostoru i pretvorio odličan centaršut Gonsala Eskobara u pogodak.

A, onda je na poluvremenu ušao Kutinjo. Na prvu, bez konkretnog učinka, ali na drugu... odigrao je sjajan meč. Samo jednom je pogrešio u dodavanju (18/19), dok je upravo on možda i najzaslužniji za drugi gol Santosa.

Prijemom je izbacio čuvara iz igre i onda poslao idealnu loptu u prostor za brzog Evertona koji je potom dodao do Gabrijala Barbose, a ovaj se odlično snašao i pogodio za veliki preokret i važna tri boda za Santos.