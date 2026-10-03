Kutinjo debitovao, Gabrijel Barbosa režirao preokret Santosa protiv Sao Paula
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 03:33
Bivši igrač Liverpula, Bajerna i Barselone proveo na terenu 45 minuta
Da li Felipe Kutinjo bio zaboravljen? Malo. Da li će tako i ostati? Ne, jer je sada igrač Santosa i deliće teren sa Nejmarom. Večeras je došao momenat da debituju u crno-belom dresu i to u derbiju protiv Sao Paula.
Santos je uspeo da preokrene i u gostima trijumfuje sa 2:1 (1:1) u zaostalom meču 21. kolu brazilskog šampionata. Nejmara nije bilo, ali je Kutinjo upisao prvi nastup za Santos i odigrao celo drugo poluvreme.
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Sao Paulo je poveo na ovoj utakmici u 34. minutu nakon što je Lusijano bio precizan sa bele tačke. Sudija je prethodno dugo gledao VAR snimak i na kraju odlučio da je Lukas Verisimo, štoper Santosa, ipak sa dovoljno intenziteta povukao Rajana Fransiska. Prvobitno nije ni razmišljao o najstrožoj kazni, ali ga je snimak uverio da pokaže na belu tačku.
Međutim, radost gostiju nije dugo trajala. Već u 36. minutu Gabrijel Barobsa je svojim 22. golom u šampionatu poravnao na 1:1. Ostao je sam u kaznenom prostoru i pretvorio odličan centaršut Gonsala Eskobara u pogodak.
A, onda je na poluvremenu ušao Kutinjo. Na prvu, bez konkretnog učinka, ali na drugu... odigrao je sjajan meč. Samo jednom je pogrešio u dodavanju (18/19), dok je upravo on možda i najzaslužniji za drugi gol Santosa.
Prijemom je izbacio čuvara iz igre i onda poslao idealnu loptu u prostor za brzog Evertona koji je potom dodao do Gabrijala Barbose, a ovaj se odlično snašao i pogodio za veliki preokret i važna tri boda za Santos.
Crno-beli su sada sedmi na tabeli sa 31 bodom i nastavljaju poteru za Bahijom koja je peta sa pet bodova više i zauzima mesto koje vodi u kvalifikacije za Kopa Libertadores. Sao Paulo je sada 11. i drži poslednju poziciju koja vodi u Kopa Sudamerikanu, ali mu za vratom dišu Botafogo i Vitorija, dok ni Korintijans nije mnogo daleko.