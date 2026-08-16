Ajaksov život posle Mike Godtsa: Mićel traži krila, Brant se nameće kao lider

Novajlija iz Dortmunda, Nemac Julijan Brant, postigao je prvenac na debiju za slavni klub i najavio da će biti oslonac na sredini terena. I dalje je PSV veliki favorit u Holandiji. Veće šanse za titulu se daju i vicešampionu Fajenordu, ali ne treba otpisivati slavni klub koji je umeo u prethodnim decenijama da se poput Feniksa vrati iz pepela.

16.45: (1,43) Ajaks (5,10) Herenven (6,25)

Danac Kasper Dolberg i dalje ima prednost na mestu najisturenijeg u napadu, ali čini se da je pitanje vremena kada će ulogu prvog špica da dobije letnje pojačanje iz Al Hilala, Brazilac Markos Leonardo, nekadašnji igrač Santosa i Benfike. Imao je Karioka i prvi start u sezoni pre tri dana, kada se Ajaks plasirao u plej-of za Ligu konferencije odigravši u Republici Irskoj nerešeno 2:2 protiv Šelburna.

Uz Leonarda i Branta, mnogo se očekuje od Izraelca Oskara Gluha, koji je briljirao protiv Vojvodine ovog leta u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Nije imao dobru drugu polovinu sezone posle odlaska iz Salcburga, ali u Amsterdamu veruju u kreativnog ofanzivnog vezistu.

14.30: (1,37) Fajenord (5,10) Go Ahed Igls (7,75)

Mićel je dobro analizirao mane Ajaksa u minulom šampionatu.

“Prošle sezone nam je nedostajala dubina, radićemo na tome u narednom periodu kako bismo popravili našu igru”, rekao je stručnjak koji je odveo malenu Đironu u Ligu šampiona pre dve godine.

Odlaskom Godtsa jasno je da Ajaks mora da poradi na tržištu, da dovede dostojnu zamenu za Belgijanca. Veteran Stiven Berghujs nije više kapacitet za velika dela, dok je Marokanac Abdela Ouzane, koji je dobio šansu ovog leta, i dalje „zelen”. On ima samo 17 i po godina, prekomandovan je ovog leta iz mladog tima Ajaksa koji igra u Erste diviziji. Bio je starter protiv Zvolea, kada ga je u poluvremenu zamenio Godts i namestio gol Nemcu Brantu. Bio je to poslednji meč Belgijanca u crveno-belom dresu pre potpisa na Parku prinčeva.

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EREDIVIZIJA – 2. KOLO

Petak

Telstar – Sparta 1:3 (0:1)

/Soulija 90+1 – Jang 6, Torison 53, Van Krujsen 90+7/

Subota

Vilem Drugi - NEC Najmehen 1:4 (0:1)

/Tahaui 45+2, Šeri 54, Linsen 64, Serhujs 67/

Utreht - AZ Alkmar 1:4 (0:1)

/Stepanov 62 - Kopmejners 45+1, Patati 47, Merdink 49, Ufkir 84/

Ekscelzior - PSV 1:2 (0:1)

/Videl 54 - Van Bomel 5, Pepi 56/

Fortuna Sitard - Kambur 3:1 (2:1)

/Britin 6, Zefik 15, Zand 90+6 - El Ergaui 22/

Nedelja

12.15: (2,95) ADO Den Hag (3,50) Groningen (2,35)

14.30: (1,37) Fajenord (5,10) Go Ahed Igls (7,75)

14.30: (1,20) Tvente (7,25) Zvole (12,0)

16.45: (1,43) Ajaks (5,10) Herenven (6,25)

***kvote su podložne promenama