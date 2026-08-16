ZVANIČNO: Partizan Mozzart Betu stigao šuter pravo iz NBA
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 08:55
Veliki potpis u Humskoj
Posle kraće pauze, Partizan Mozzart Bet ozvaničio je još jedno pojačanje! Pravo iz NBA lige i Indijane Pejsersa stigao je novi šuter crno-belih: Itan Tompson!
Kako je objavio klub iz Humske, dojučerašnji košarkaš Pejsersa je potpisao ugovor na dve godine. U pitanju je reprezentativac Portorika i ukupno osmo dosadašnje pojačanje za novu sezonu.
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Tompson je posle završenog koledža na Oregon Stejtu prošao NBA draft 2021. godine bez izbora. Ipak, priključio se ubrzo Čikago Bulsima na Letnjoj ligi, posle čega je za slavnu franšizu potpisao ugovor. No, posle samo mesec dana klub mu se zahvalio i on je prešao u razvojni tim Vindi Siti Buls. Karijera ga je vodila preko Meksika i Portorika nazad do Razvojne lige gde je nastupao za drugi sastav Orlanda i Majamija, da bi prošle sezone potpisao za Indijanu.
U dresu Pejsersa skupio je 32 nastupa, 13 kao starter. Beležio je sedam poena u proseku, uz 2,2 skoka i 1,8 asistencija, ali i skromnih 32,8 odsto za tri, igrajući nešto manje od 21 minuta po meču.
Pre Itana Tompsona, crno-bele su pojačali Kevarijus Hejs, koji je u noći između subote i nedelje stigao u Beograd, zatim Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis i Kajl Olman. Takođe, Mozzart Sport je najavio da će Džabari Parker trenirati sa ekipom, dok ne pronađe drugi tim.
Utisak je, pak, da Partizan Mozzart Betu i dalje nedostaju bar još dva jaka pojačanja za početak sezone...