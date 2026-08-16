ZVANIČNO: Partizan Mozzart Betu stigao šuter pravo iz NBA

Posle kraće pauze, Partizan Mozzart Bet ozvaničio je još jedno pojačanje! Pravo iz NBA lige i Indijane Pejsersa stigao je novi šuter crno-belih: Itan Tompson!

Kako je objavio klub iz Humske, dojučerašnji košarkaš Pejsersa je potpisao ugovor na dve godine. U pitanju je reprezentativac Portorika i ukupno osmo dosadašnje pojačanje za novu sezonu.