Ova nestvarna partija mladog Francuza donela je i nekoliko istorijskih presedana u elitnom karavanu. As iz Le Šenea postao je prvi igrač otkako su uvedene trojke u sezoni 1979/80 koji je na jednom meču uspeo da spoji najmanje 50 poena, pet blokada i pet pogođenih trojki. Pored toga, postao je i prvi košarkaš u istoriji koji je više puta u karijeri prebacio granicu od 50 poena, 15 skokova i pet blokada — poduhvat koji je, otkako se blokade zvanično mere od sezone 1973/74, pošao za rukom samo trojici igrača ukupno četiri puta, i to Bobu Mekaduu, Entoniju Dejvisu i sada dva puta Vembanjami.

Sjajnu podršku francuskom centru pružili su Stefon Kasl sa 19 poena, šest asistencija i tri skoka, kao i Diaron Foks, koji je dirigovao igrom sa 10 asistencija. San Antonio je tako upisao 14. pobedu u poslednjih 15 utakmica i izjednačio se sa Los Anđeles Lejkersima na samom vrhu Zapadne konferencije sa impresivnim učinkom 14–3. Dodatnu težinu ovom trijumfu daje podatak da su Sparsi ponovo igrali bez Dilana Harpera, koji je propustio drugi uzastopni meč zbog istegnuća levog kuka zadobijenog u utorak protiv Detroita, u jedinom porazu sastava iz Teksasa još od 23. oktobra. Za razliku od prethodnog duela bez njega kada su izgubili čak 21 loptu, košarkaši domaćeg tima ovoga puta su znatno podigli disciplinu i sveli broj grešaka na samo 13.

U redovima Nju Orleansa, koji je doživeo treći uzastopni poraz, najefikasniji su bili Džeremaja Firs sa 29 poena i Džordan Pul sa 25 poena, ali to nije bilo ni blizu dovoljno da se ugrozi raspucana mašinerija iz San Antonija.

NBA rezultati

Njujork Niksi - Portland 97:96

/Branson 30 - Avdija 20/

Dalas - Los Anđeles Klipers 110:100

/Irving 26 - Lopez 21/

Minesota - Memfis 104:95

/Mekdenijels 26 - Kovard 23/

San Antonio - Nju Orleans 114:91

/Vembanjama 50 - Firs 29/

Sakramento - Boston 97:96

/Ejkaf 21 - Konli 19/