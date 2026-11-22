Nema tu neke preterane logike, niti analize, Crvena zvezda mora na parket. Ko još ima zdravo srce posle meča u Blaugrani, taj će u nedelju biti pri čistoj svesti i zdravoj pameti, čija je "čuka" malo slabija, moraće da vidi da li posle šake Andola nakon produžetka u Blaugrani može da se "doradi" i da utakmicu sa hrvatskim timom isprati u nekom ritmu u kojem se i prate ovi mečevi regionalne lige. Utakmice koje nažalost sve manje interesuju košarkašku javnost, posebno posle momenta gde ne morate da se borite za visoku poziciju jer će svakako igrati Fajnal-for.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Čitaj u rubrici pod imenom – Partizan Mozzart Bet dozvolio da ga Zadar razbije, a onda otišao u Evroligu i pojeo neke velikane. To je što je...

Mamurni su igrači Crvene zvezde posle Barselone, bole neki mišići sigurno i mora da se mozak prešalta sada na nedelju u vreme doručka za sve koji to crveno slovo praktikuju po principu da je burek prva opcija, a onda sve ostale obaveze.