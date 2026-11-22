Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 07:21
Šaka Andola i da se odradi ovo protiv Bosne
Dupla smena, crveno slovo, pada kiša, tmurno novembarsko podne, ko će ustati iz kreveta? Nažalost po košarkaše Crvene zvezde, moraće da se u nedelju od 13.00 - kada počinje utakmica - pojave u dvorani "Aleksandar Nikolić". Takva je košarka, igra se na više frontova i sve nešto zahteva da se igra na svaka dva dana, pa eto tako ABA liga ne prašta.
To što ste vi bili u duplom kolu Evrolige, regionalno takmičenje apsolutno ne tangira. U petak uveče "pogibija" protiv Barselone u produžetku u njihovoj dvorani, u nedelju malo posle podneva u svom domu protiv bivšeg šampiona Evrope. Tako moderna košarka nalaže.
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Nema tu neke preterane logike, niti analize, Crvena zvezda mora na parket. Ko još ima zdravo srce posle meča u Blaugrani, taj će u nedelju biti pri čistoj svesti i zdravoj pameti, čija je "čuka" malo slabija, moraće da vidi da li posle šake Andola nakon produžetka u Blaugrani može da se "doradi" i da utakmicu sa hrvatskim timom isprati u nekom ritmu u kojem se i prate ovi mečevi regionalne lige. Utakmice koje nažalost sve manje interesuju košarkašku javnost, posebno posle momenta gde ne morate da se borite za visoku poziciju jer će svakako igrati Fajnal-for.
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Mamurni su igrači Crvene zvezde posle Barselone, bole neki mišići sigurno i mora da se mozak prešalta sada na nedelju u vreme doručka za sve koji to crveno slovo praktikuju po principu da je burek prva opcija, a onda sve ostale obaveze.
Naravno, košarkaši crveno-belih imaju posao koji moraju da odrade, mada je više sada glavno pitanje ko će uopšte igrati protiv hrvatskog velikana.
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Hoće li se vratiti Čima Moneke za ovaj meč, hoće li Patrik Boldvin Džunior opet imati svoje "setove", Kris Džons da odlepi nulu iz Blaugrane i Izundu da se malo razigra i "raskoči" - eto nove izmišljene reči - baš je pitanje.
Neka mamurluk ostane po strani, ima leka i za to, a ovo ako može da bude odrađivanje posla...
ABA LIGA - 9. kolo
Petak:
FMP Železnik - Igokea 69:71
/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/
Krka - Borac Mozzart 91:73
/Božić 19 - Spir 22/
Bosna - Ilirija 73:67
/Peri 22 - Todorović 23/
Subota
Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61
/Kauan 20 - Bukenan 14/
Spartak Subotica - Beč 87:61
/Pipkins 19 - Trajs 21/
Nedelja
12.00: (1,60) Mega (16,0) Studentski Centar (2,65)
13.00: (1,05) Crvena zvezda (27,0) Cibona (11,0)
16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)
17.00: (1,10) Budućnost (23,0) Široki (8,00)
19.30: (1,90) Partizan Mozzartbet (15,0) Dubai (2,10)
*** Kvote su podložne promenama