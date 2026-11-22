Sve je počelo svečanošću na stadionu u Majamiju. Suvlasnik Intera Horhe Mas uručio je Lionelu Mesiju Zlatnu kopačku namenjenu najboljem strelcu MLS lige. Argentinac je regularni deo sezone završio sa 26 golova i 17 asistencija, te postao prvi fudbaler u istoriji takmičenja koji je u dve uzastopne sezone poneo priznanje najboljeg strelca. Međutim, razloga za slavlje ubrzo više nije bilo.

Već u osmom minutu čileanski reprezentativac Gonzalo Tapija izborio je jedanaesterac posle nesmotrene reakcije golmana Dejna Sent Klera, a potom i sam preuzeo odgovornost i doveo goste u vođstvo. Mesi je u 23. minutu imao odličnu priliku da vrati svoj tim u život, osam minuta kasnije zapretio je i iz slobodnog udarca, ali je u oba navrata kao pobednik iz duela izašao golman Kolumbusa Patrik Šulte.

Da stvar bude gora po domaćina, Gonzalo Luhan je u 36. minutu zaradio drugi žuti karton posle neopreznog starta nad Stivenom Moreirom. Nervozu nije uspevao da sakrije ni Mesi, koji je u završnici prvog poluvremena prilikom izvođenja auta iz neposredne blizine pogodio Tapiju loptom u lice. Argentinac je prošao sa žutim kartonom, a fudbaleri Intera ispraćeni su zvižducima sa tribina na odlasku u svlačionicu.

Brojčanu prednost Kolumbus je materijalizovao sa dva gola u razmaku od svega šest minuta. Taha Habrun je u 52. minutu krunisao sjajno izveden kontranapad, da bi Tapija u 58. kaznio novu lošu reakciju odbrane domaćina i postavio konačan rezultat.

Novi stadion kapaciteta 26.700 mesta, otvoren u aprilu ove godine, zasad se ne pokazuje kao naročito srećan dom za Mesija i društvo. Inter je na njemu dobio svega šest od 17 utakmica regularnog dela sezone, a sada je prvi put na novom zdanju ostao i bez postignutog gola. Iako je Majami ligaški deo takmičenja završio sa 13 bodova više od Kolumbusa, ni u jednom od tri ovosezonska međusobna susreta nije uspeo da savlada ekipu iz Ohaja. Moraće to da učini dva puta zaredom ukoliko želi da nastavi odbranu titule.

Druga utakmica serije na programu je u petak u Kolumbusu, a eventualni poraz označio bi kraj sezone za Mesija i ekipu Kilija Gonzalesa. U preostalim utakmicama subotnjeg programa Dalas je savladao Portland sa 3:0, dok je Nju Ingland bio bolji od Filadelfije 2:0.

MLS - OSMINA FINALA (PRVE UTAKMICE) *igra se na dve dobijene utakmice

Nju Ingland - Filadelfija 2:0 (1:0)

/Hariel ag 10, Miler 73/

Dalas - Portland 3:0 (0:0)

/Valijente 53, 55, Sarver 90+4/

Inter Majami - Kolumbus 0:3 (0:1)

/Tapija pen 9, 58, Habrun 52/

nedelja, 22.00 Nešvil - Sinsinati

nedelja/ponedeljak, 00:30 Čikago - Šarlot

nedelja/ponedeljak, 02:30 Vankuver - Real Solt Lejk

ponedeljak/utorak, 02.00 Sent Luis Siti - Los Anđeles FK

utorak/sreda, 04:00, San Hoze - Hjuston