LUDI TIKET, nedelja, 37.549.705 dinara: Mreže pune, a i džepovi, posao odradio Mozzart Relax
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Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 08:13
Zaokruženo čak 15 parova, dva zahvaljujući isključivo Relaxu
Pljuštali su golovi, mreže su bile pune, a i džepovi su! Naš kladilac baš ima petnju. Ima i zanje. Ima i malo sreće, jer toliko radosti ne bi bilo bez Mozzart Relaxa.
Uložio je 10.000 dinara i pokazao hrabrost, a onda i znanje. Na tiket je stavio 15 utakmica, njih 13 je prošlo, a još dve - zahvaljujući Mozzart Relaxu. Reč je o duelima Čukarički - Mačva, gde je zategao 1, a završeno je nerešenim ishodom - 2:2; odnosno duelu Monako - Tuluz, gde je opet gađao 1, a okončalo se na identičan način - 2:2. I tu je domaćin imao prednost od dva gola.
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Mozzart Relax doprineo je da dva para prođu, a samim tim i ceo tiket na kome je kvota bila 2.781,46. Od danas je naš kladilac teži za 37.549.705,53 dinara. Alal, vera!
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.