LUDI TIKET, nedelja, 37.549.705 dinara: Mreže pune, a i džepovi, posao odradio Mozzart Relax

Pljuštali su golovi, mreže su bile pune, a i džepovi su! Naš kladilac baš ima petnju. Ima i zanje. Ima i malo sreće, jer toliko radosti ne bi bilo bez Mozzart Relaxa.

Uložio je 10.000 dinara i pokazao hrabrost, a onda i znanje. Na tiket je stavio 15 utakmica, njih 13 je prošlo, a još dve - zahvaljujući Mozzart Relaxu. Reč je o duelima Čukarički - Mačva, gde je zategao 1, a završeno je nerešenim ishodom - 2:2; odnosno duelu Monako - Tuluz, gde je opet gađao 1, a okončalo se na identičan način - 2:2. I tu je domaćin imao prednost od dva gola.