Investitori bi sarađivali sa klubovima, vlasničkim grupama i lokalnim investitorima na izgradnji novih arena. Tamo gde se proceni da je to opravdano, projekti bi mogli da obuhvate i okolne zone sa stambenim objektima, kancelarijama, restoranima, prodavnicama i javnim prostorima. Sve ono što je potrebno i za dobar marketing timova, takmičenja i svega ostalog što treba da se proda uz košarku. Tako to rade iz najjače košarkaške lige, jednog od najjačih svetskih brendova u poslednje tri decenije.

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Baš zato Adam Silver kaže da moderne arene mogu da promene ne samo klubove već i čitave zajednice u kojima se nalaze.

"Iz prve ruke smo videli kako najsavremenije arene i prateći sadržaji u njihovom okruženju mogu da transformišu košarkaške timove i zajednice u kojima oni deluju. Dok se pripremamo za pokretanje nove lige u Evropi, zajedno sa FIBA, vidimo veliku priliku da pomognemo klubovima u razvoju objekata koji će se nadovezati na jedinstvenu tradiciju evropske košarke, istovremeno podići kvalitet iskustva navijača i privući mnogo veći broj sportskih i drugih događaja", rekao je komesar NBA lige.