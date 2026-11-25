NBA ulaže 10.000.000.000 evra: Grade se i renoviraju hale širom Evrope
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 14:50
Sve zbog NBA Evrope, koja bi trebalo da počne 2027. godine
Čeka se da se iznese kompletan plan novog takmičenja pod patronatom NBA lige u saradnji sa organizacijom FIBA, a dok ne dobijemo sve crno na belo kako će izgledati novo takmičenje, malo po malo pojavljuju se neki novi detalji. Konkretno, često o planovima govori zamenik glavnog komesara Mark Tejtum, dok planove ponekada iznosi i prvi čovek NBA lige, Adam Silver.
Najnovije informacije kažu – ulaže se 10.000.000.000 evra za izgradnju i renoviranje košarkaških arena širom Evrope. Veliki broj globalnih investitora će prikupiti novac kako bi se gradile nove dvorane i renovirale stare, a među njima su "Apollo Sports Capital", "Ares Management", "Arctos", "Blackstone", "HPS Investment Partners", "J.P. Morgan", "Sixth Street" i "Stonepeak".
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Investitori bi sarađivali sa klubovima, vlasničkim grupama i lokalnim investitorima na izgradnji novih arena. Tamo gde se proceni da je to opravdano, projekti bi mogli da obuhvate i okolne zone sa stambenim objektima, kancelarijama, restoranima, prodavnicama i javnim prostorima. Sve ono što je potrebno i za dobar marketing timova, takmičenja i svega ostalog što treba da se proda uz košarku. Tako to rade iz najjače košarkaške lige, jednog od najjačih svetskih brendova u poslednje tri decenije.
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Baš zato Adam Silver kaže da moderne arene mogu da promene ne samo klubove već i čitave zajednice u kojima se nalaze.
"Iz prve ruke smo videli kako najsavremenije arene i prateći sadržaji u njihovom okruženju mogu da transformišu košarkaške timove i zajednice u kojima oni deluju. Dok se pripremamo za pokretanje nove lige u Evropi, zajedno sa FIBA, vidimo veliku priliku da pomognemo klubovima u razvoju objekata koji će se nadovezati na jedinstvenu tradiciju evropske košarke, istovremeno podići kvalitet iskustva navijača i privući mnogo veći broj sportskih i drugih događaja", rekao je komesar NBA lige.
Studija kompanije "The Sports Consultancy" predviđa da bi nova liga tokom prvih 10 godina postojanja mogla da doprinese rastu bruto domaćeg proizvoda Evrope za više od 24.000.000.000 evra. Procene pokazuju i da bi u tom periodu moglo da bude otvoreno gotovo 15.000 radnih mesta sa punim radnim vremenom na godišnjem nivou, dok bi utakmice i ostale događaje moglo da poseti skoro 70.000.000 gledalaca.
Nije ni čudo što će se svi ovi predlozi lako prihvatiti i što velike kompanije hoće da ulože novac. NBA je saopštila da će nastaviti razgovore sa zainteresovanim investitorima i kompanijama koje se bave razvojem arena dok privodi kraju planove za ovu inicijativu.
Ostaje samo da se reši i takmičarski deo priče jer je očigledno biznis plan bio u prvom planu. NBA liga i FIBA još nisu obezbedili nijedan klub za NBA Evropu. Pregovori sa ekipama iz Evrolige zastali su u oktobru, a očekuje se da će projekat, čiji je početak planiran za oktobar 2027. godine, u početku biti pokrenut verovatno kao test sezona.
NBA večeras
23.00 (1,90) Filadelfija (15,00) Majami (2,10)
01.00 (1,70) Šarlot (15,00) Čikago (2,40)
01.30 (1,90) Oklahoma Siti (15,00) Minesota (2,10)
01.30 (1,70) Njujork (15,00) Klivlend (2,40)
02.00 (1,45) Memfis (16,00) LA Klipers (3,20)
02.00 (1,90) Milvoki (15,00) Bruklin (2,10)
02.30 (1,25) Hjuston (17,00) Finiks (4,70)
04.00 (2,25) Portland (15,00) San Antonio (1,80)
04.00 (1,50) Golden Stejt (16,00) Sakramento (3,00)
*** kvote su podložne promenama