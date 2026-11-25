Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 16:21
„Moje je mišljenje da nisu mnogo bolji od Kopenhagena i Lugana, da su u pitanju sitnice“, kaže mladi defanzivac za Mozzart Sport
Kada se podvuče crta, četiri osvojena boda su realna slika onoga što je Crvena zvezda prezentovala u prva tri kola Lige konferencije. Albert Rijera je ostao pri svojim principima kada je u pitanju viđenje sistema igre Crvene zvezde i deluje da se to neće promeniti ni u budućnosti, bez obzira na to što je na pojedinim utakmicama ono što je srpski šampion prezentovao na terenu bilo teško za gledanje.
Španac je uveren da će stvari u jednom trenutku doći na svoje mesto, a deluje da su istog mišljenja i igrači Crvene zvezde, od kojih se većina prvi put susreće sa takvom metodologijom rada. Zvezdaška javnost, a verovatno i svi na stadionu Rajko Mitić, nadaju se da bi iskorak na evrosceni u ovoj sezoni mogao da bude napravljen već u četvrtak u Gentu (21.00). Da crveno-beli mogu da dođu ozbiljnog skalpa na strani i bodova koji bi ih poveli ka nokaut fazi takmičenja, a možda i ka plasmanu među osam najboljih u ligaškoj fazi takmičenja.
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Reprezentativni štoper Stefan Gudelj, uprkos mladim godinama, spada među one igrače koji čvrsto stoje na zemlji i čitavu karijeru su uspevali da se izbore sa pritiskom. Stoga i sam veruje da će bolji momenti za njegov tim tek uslediti.
„Možda u neke utakmice nismo ušli dobro, ali generalno mislim da imamo okej rezultate. U prvenstvu smo ubedljivo prvi na tabeli, a sada ako bismo slavili protiv Genta, skočili bismo i u Ligi konferencije. Mislim da sve ide kako treba“, rekao je Gudelj za Mozzart Sport.
Ono što je činjenica jeste da je Gent počeo da oscilira. Belgijanci su sezonu otvorili sa 15 utakmica bez poraza u svim takmičenjima, a onda su ispali iz Kupa. U prvenstvu su prvo poraženi od Lomela, a pre nekoliko dana i od Beverena sa igračem manje. Ligu konferencije su otvorili pobedom protiv na Orhusa, ali su nakon toga osvojili bod u dva kola, pa imaju isti bodovni saldo kao Crvena zvezda.
„Da, i ja sam ih ispratio, analizirali smo njihove utakmice prethodnih dana. Moje je mišljenje da nisu mnogo bolji od Kopenhagena i Lugana, da su u pitanju sitnice. Iskreno, mislim da smo favoriti u toj utakmici i da ćemo pobedeti“, samouveren je Stefan Gudelj.
Crvena zvezda je danas otputovala za Belgiju, gde će biti u prilici da se upozna sa uslovima na Planet grup Areni u Gentu, gde će se sutra boriti za nove bodove u Ligi konferencije.