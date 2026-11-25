Reprezentativni štoper Stefan Gudelj, uprkos mladim godinama, spada među one igrače koji čvrsto stoje na zemlji i čitavu karijeru su uspevali da se izbore sa pritiskom. Stoga i sam veruje da će bolji momenti za njegov tim tek uslediti.

„Možda u neke utakmice nismo ušli dobro, ali generalno mislim da imamo okej rezultate. U prvenstvu smo ubedljivo prvi na tabeli, a sada ako bismo slavili protiv Genta, skočili bismo i u Ligi konferencije. Mislim da sve ide kako treba“, rekao je Gudelj za Mozzart Sport.

Ono što je činjenica jeste da je Gent počeo da oscilira. Belgijanci su sezonu otvorili sa 15 utakmica bez poraza u svim takmičenjima, a onda su ispali iz Kupa. U prvenstvu su prvo poraženi od Lomela, a pre nekoliko dana i od Beverena sa igračem manje. Ligu konferencije su otvorili pobedom protiv na Orhusa, ali su nakon toga osvojili bod u dva kola, pa imaju isti bodovni saldo kao Crvena zvezda.

„Da, i ja sam ih ispratio, analizirali smo njihove utakmice prethodnih dana. Moje je mišljenje da nisu mnogo bolji od Kopenhagena i Lugana, da su u pitanju sitnice. Iskreno, mislim da smo favoriti u toj utakmici i da ćemo pobedeti“, samouveren je Stefan Gudelj.

Crvena zvezda je danas otputovala za Belgiju, gde će biti u prilici da se upozna sa uslovima na Planet grup Areni u Gentu, gde će se sutra boriti za nove bodove u Ligi konferencije.