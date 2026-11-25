Šenžen muči muku sa povredama, trenutno se nalazi na desetom mestu kineskog prvenstva, sa učinkom od četiri pobede i četiri poraza, zbog čega su im i bila potrebna pojačanja. Kontaktirali su krilnog centra koji je stigao na Daleki istok na pregovore i samo još da prođe lekarski pregled. Već se priča kada bi mogao da debituje. Prvi meč Parkera, pod uslovom da uspešno prođe lekarske preglede, mogao bi da bude 4. decembra protiv Guangdonga, a druga mogućnost je duel sa Đangsu Dragonsima, koji je na programu 9. decembra.

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Umesto u Španiju i u Evroligu, na kraju odlazi u Kinu, iako je bio blizu tome da ostane u Evropi. Kao slobodan igrač, Parker je sa svojim agentom razmatrao mogućnosti koje su se pojavile na tržištu. U slučaju prelaska u Baskoniju, krilni centar iz Čikaga imao bi priliku da se vrati u Evroligu. Njegov dolazak u klub iz Vitorije bio je veoma blizu realizacije, ali do dogovora na kraju nije došlo.