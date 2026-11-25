Džabari Parker ima novi klub
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 15:01
Bivši igrač Partizan Mozzart Beta karijeru nastavlja u Kini
Konačno se snašao Džabari Parker. Pričalo se da bi mogao karijeru da nastavi u Španiji, gde je igrao prošle sezone na pozajmici za Huventud iz Badalone, pominjala se Baskonija, ali od tog posla na kraju neće biti ništa. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta seli se u Kinu.
Kako je preneo jedan od najpouzdanijih kineskih sportskih portala "Tencent Sports", Džabari Parker postaće novi košarkaš kineskog Šenžena. Američki centar stigao je u azijsku zemlju 22. novembra, a ukoliko prođe lekarske preglede, staviće potpis na ugovor sa ovom ekipom do kraja sezone.
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Šenžen muči muku sa povredama, trenutno se nalazi na desetom mestu kineskog prvenstva, sa učinkom od četiri pobede i četiri poraza, zbog čega su im i bila potrebna pojačanja. Kontaktirali su krilnog centra koji je stigao na Daleki istok na pregovore i samo još da prođe lekarski pregled. Već se priča kada bi mogao da debituje. Prvi meč Parkera, pod uslovom da uspešno prođe lekarske preglede, mogao bi da bude 4. decembra protiv Guangdonga, a druga mogućnost je duel sa Đangsu Dragonsima, koji je na programu 9. decembra.
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Umesto u Španiju i u Evroligu, na kraju odlazi u Kinu, iako je bio blizu tome da ostane u Evropi. Kao slobodan igrač, Parker je sa svojim agentom razmatrao mogućnosti koje su se pojavile na tržištu. U slučaju prelaska u Baskoniju, krilni centar iz Čikaga imao bi priliku da se vrati u Evroligu. Njegov dolazak u klub iz Vitorije bio je veoma blizu realizacije, ali do dogovora na kraju nije došlo.
Zainteresovan je isto bio i Huventud, ali su finansijski zahtevi američkog košarkaša bili veoma visoki i praktično nemogući. za klub iz Badalone. Povratak Elija Endijajea u Real Madrid ostavio je upražnjeno mesto na poziciji krilnog centra u ekipi Danija Mireta, ali dogovor sa Parkerom nije postignut. Amerikanac je tako spreman za jedno od najneobičnijih poglavlja u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Preko Kine, probaće da se vrati makar na Stari kontinent.
Da se podsetimo, Džabari je napustio Partizan Mozzart Bet 23. oktobra, kada je i zvanično raskinut ugovor sa njim. Gledali su crno-beli kako da se reše njegovog velikog ugovora jer je imao 250.000 dolara, pa su na kraju našli rešenje, dogovorili se oko rastanka i isplate novca, pa je jedno od najvećih pojačanja u istoriji kluba otišlo. Kao veliko razočarenje.