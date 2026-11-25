Kapiten Marselja: Ovde ili plivate ili tonete, mnogi nas mrze i žele naš poraz
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 15:16
Timoti Vea tvrdi da se mnogi mediji u Francuskoj neprijateljski odnose prema Olimpiku i da njemu to daje dodatni motiv i snagu
Oživeo je Bruno Ženesio posrnulog velikana, vezao je Olimpik Marselj pet pobeda u Ligi 1, ali je onda usledio neočekivani poraz kod kuće od Le Mana. I neizbežna baražna vatra kritika vatrenih navijača i francuskih medija.
Drugačije verovatno i ne može kada se radi o klubu veličine i značaja Marselja. To mnoge na Velodromu pogađa, ali ne i kapitena Olimpika Timotija Veu, koji tvrdi da ga mržnja podstiče da radi bolje i više. Ipak, i on primećuje da je atmosfera oko kluba kao da se nalaze pod konstantnom opsadom.
"Veliki deo medija želi da izgubimo, u to nema nikakve sumnje. Kada izgubimo, svi se obruše na nas, a kada pobedimo, niko nam ne odaje priznanje. Marselj je klub kojeg mnogi mrze i nema ničeg boljeg nego da igraš za njega i pobeđuješ. Volim što smo na toj strani, jer mi to daje dodatni motiv, želju i glad za uspehom i trofejima", objašnjava je Vea u intervjuu za Gardijan.
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Nije lako samo s medijima, dodaje Vea, osvrćući se na fanatične navijače osvajača Lige šampiona u sezoni 1992/93.
"Ovde ili plivate ili tonete. Morate da budete mentalno spremni da izdržite teške dane kada dođu, ali i da umete da uživate u onim dobrim. Sve može da vas slomi ili ojača, u zavisnosti od toga koliko dozvolite da vam uđe u glavu. Navijači su veoma zahtevni. Oni troše teško zarađeni novac da bi došli da nas gledaju i kada izgubimo, to pogađa čitav grad. A kada pobedimo, grad živi punim plućima", kaže 26-godišnji ofanzivac, sin legendarnog Žorža Vee, osvajača Zlatne lopte 1995.
Vea junior dobio je kapitensku traku ovoga leta od Pjera-Emila Hejbjerga, nakon što se klub usprotivio Hejbjergovoj želji da pređe u Njukasl. Bilo je sve samo ne lako prihvatiti se te obaveze u takvom trenutku.
"Kada su mi tokom leta dali kapitensku traku, situacija nije bila idealna. Smatrao sam da bi bilo ispravno da Pjer zadrži taj značaj i lidersku ulogu... Za mene je on i dalje glavni kapiten i dopuštam mu da i dalje bude veoma glasan. S druge strane, neverovatan je osećaj kada vas drugi vide kao lidera, posebno kada takvo priznanje dolazi od glavnog trenera Bruna Ženesija. Ovde sam naporno radio i činjenica da me svi vide kao nekoga ko može da predvodi ekipu i nastavi da bude njen lider zaista je sjajan osećaj", navodi nekadašnji fudbaler Juventusa i Pari Sen Žermena.
Ovog leta nastupio je i na Svetskom prvenstvu, svom drugom u karijeri, ali nije se proslavio ni on (počeo samo jednu utakmicu) ni reprezentacija SAD pod komandom Maurisija Poketina. Nije još poznato ko će naslediti Argentinca, ali ni da li će Vea uopšte dobiti poziv novog selektora za naredne akcije.
"Ne želim ništa da forsiram niti da molim za poziv. Dobro mi je tu gde jesam. Ako se vratim u reprezentaciju, a ne znam kada će se to dogoditi, prihvatiću poziv. Trenutno sam 100 odsto usredsređen na klupski fudbal", zaključuje on.
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