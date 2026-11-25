Oživeo je Bruno Ženesio posrnulog velikana, vezao je Olimpik Marselj pet pobeda u Ligi 1, ali je onda usledio neočekivani poraz kod kuće od Le Mana. I neizbežna baražna vatra kritika vatrenih navijača i francuskih medija.

Drugačije verovatno i ne može kada se radi o klubu veličine i značaja Marselja. To mnoge na Velodromu pogađa, ali ne i kapitena Olimpika Timotija Veu, koji tvrdi da ga mržnja podstiče da radi bolje i više. Ipak, i on primećuje da je atmosfera oko kluba kao da se nalaze pod konstantnom opsadom.

"Veliki deo medija želi da izgubimo, u to nema nikakve sumnje. Kada izgubimo, svi se obruše na nas, a kada pobedimo, niko nam ne odaje priznanje. Marselj je klub kojeg mnogi mrze i nema ničeg boljeg nego da igraš za njega i pobeđuješ. Volim što smo na toj strani, jer mi to daje dodatni motiv, želju i glad za uspehom i trofejima", objašnjava je Vea u intervjuu za Gardijan.