Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 14:59
Najbolje izdanje Nišlija u poslednja dva meseca, diskutovaće se o dve sudijske odluke, posebno poništenom penalu za domaćina na 0:1
Dva detalja koja su prelomila odloženu utakmicu 14. kola Mozzart Bet Superlige, u kojoj je Železničar savladao Radnički u Nišu sa 2:0 (1:0) uverljiva su paradigma zašto Pančevci imaju 24 boda više od današnjeg rivala i zašto su trenutno na deobi drugog mesta, a Nišlije u istoj situaciji, samo na suprotnom kraju tabele.
Još jedan ‘specijal’ Radeta Kokovića za vodeći gol gostiju, akcija iz prekida uigrana do perfekcije (prethodila joj je razmena pasova kao na igrici na sredini terena, kada je i iznuđen prekršaj) i situacija 50:50 koja se proveravala u VAR sobi (da li je Jovanović prekoračio dozvoljena sredstva na Krajišniku u bloku koji je ostavio Pantovića samog da ide na centaršut) koja će govoto po pravilu biti presuđena u korist pančevačke Dizelke.
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Sve to isto, samo iz drugog ugla: jako naivno primljen gol Nišlija - Ivan Kostić mogao je da spreči gol, da je samo krenuo na loptu, umesto što ju je čekao da mu stigne u naručje, pa ju je presekao Kvaku Karikari i sproveo u mrežu. I situacija 50:50, koja će po pravilu biti presuđena na njihovu štetu.
Još drastičnija situacija u 68. minutu - Stanko Ostraćanin je dosudio jedanaesterac za domaćina posle starta Milikića nad Roševićem s leđa. Istina, mlak kontakt, detalj o kojem bi se moglo diskutovati, ali Kanute se već spremao da izvede penal, kada se oglasila Jelena Cvetković iz VAR sobe, a nakon pregledanog snimka glavni arbitar preinačio je svoju odluku. Samo koji minut kasnije, a svega par desetina sekundi nakon što je ušao u igru, Ankej je pobegao Zečeviću i na sjajan pas Nikole Jovanovića u kontri postavio konačnih 0:2.
Ali, partija koju su domaći fudbaleri prikazali ovog hladnog popodneva nije pravi pokazatelj trenutne pozicije Reala sa Nišave. Jer, da su ovako igrali u većem delu sezone, nikako se ne bi nalazili u gotovo beznadežnoj situaciji u borbi za opstanak. Pogotovo prvo poluvreme bilo je sigurno najbolje Radničkog u poslednja dva meseca, jedno od najboljih u čitavoj sezoni. Ličio je niški tim na onu ekipu iz prve polovine prvog mandata Nikole Drinčića - bilo je tu i maksimalne borbenosti, visokog presinga, ali i smislene igre, samo ne i dovoljno konkretnosti u završnici da se ugrozi mladi golman Pančevaca Jovan Miladinović.
Milosavljević je pomeren liniju napred, odakle je davao ton agresivnosti, Arijibi je namučio Tegeltiju kao retko ko ove sezone, otpozadi je Vitas dirigovao iz vrlo visoko postavljene poslednje linije, ali iz one jedne prave prilike koja se ukazala, Dušan Jovanović je šutirao protivno svim napadačkim rezonima - bez ravnoteže u položaju tela, kontra nogom i vrlo mlako.
Na drugoj strani, najveću opasnost za domaći tim, koji je već u uvodnoj fazi meča ostao bez povređenog Abasa (nisu igrali Ivanović zbog povrede i Mijailović zbog kartona) predstavljali su Srđan Plavšić i - Frenk Kanute. Svaki kontakt sa loptom nekadašmnjeg fudbalera Crvene zvezde i dugogodišnjeg internacionalca u Češkoj praznik je za oči. Uvek spreman za neku bravuru na malom prostoru, pravi ozbiljnu razliku, baš kao što je i svaki potez senegalskog veziste nagazna mina za njegov tim. Ponovo pregršt grešaka u pasu u opasnoj zoni, a u 36. minutu Davorin Tošić ga je prošao kao da ga nema i iz odlične pozicije šutirao po zemlji pored gola.
Gde je stao u prvom, nastavio je Radnički u drugom poluvremenu i posle manje od pola minuta stvorio najbolju priliku na meču. Arijibi je izbacio Vidovića po levom krilu, ovaj je pronašao Milosavljevića, ali je udarac kapitena iz zoicer pozoicije Miladinović odbranio - glavom. Bila je to vrlo požrtvovana intervencija mladog čuvara mreže, koji se istakao i koji minut kasnije nakon pokušaja Jovanovića glavom.
Za očekivati je bilo da se Nišlije umore i Želja je imao nekoliko prilika da reši utakmicu. Dve preko Karikarija, a najbolju kada je Jovanović pogodio stativu. I onda onaj poništen penal i egzekucija Ankeja. Između ostalog i napadači kakve ima Železničar, a kakve nema Radnički (ili ih ima, ali nisu ni na klupi - čitaj: Šestjuk), razlog su zašto Dizelka piše osmu uzastopnu prvenstvenu pobedu, a Radnički dve nule iz ovosezonskih međusobnih okršaja, iako nijedan nije zaslužio da izgubi.
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 14. KOLO
RADNIČKI NIŠ - ŽELEZNIČAR 0:2 (0:1)
/Karikari 12, Ankej 72/
Niš. Stadion Čair.
Gledalaca: 200.
Sudija: Stanko Ostraćanin (Kraljevo).
Žuti kartoni: Zečević (Radnički), Tošić, Đuričić, Plavšić, Vidojević (Železničar).
RADNIČKI (4-2-3-1): Kostić 5,5 - Veličković 6, Vitas 6,5, Zečević 5,5, Vidović 6,5 - Kanute 5,5, Krajišnik 6 - Abas (od 13. Izderić 5,5), Milosavljević 6,5 (od 86. Nikolić), Arijibi 6,5 (od 67. Bonsu 5) - Jovanović 5,5 (od 67. Rošević 6).
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Miladinović 6,5 - Tegeltija 6, Vidojević 6,5, Milikić 7, Đuričić 6 - Tošić 6,5, Sabo 6,5 (od 88. Mitrović), Jovanović 7 (od 82. Šekularac) - Plavšić 6,5, Pantović 6,5 (odd 71. Adžić), Karikari 7 (od 71. Ankej 7).
Igrač utakmice: Nikola Jovanović (Železničar) 7.