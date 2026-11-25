Još jedan ‘specijal’ Radeta Kokovića za vodeći gol gostiju, akcija iz prekida uigrana do perfekcije (prethodila joj je razmena pasova kao na igrici na sredini terena, kada je i iznuđen prekršaj) i situacija 50:50 koja se proveravala u VAR sobi (da li je Jovanović prekoračio dozvoljena sredstva na Krajišniku u bloku koji je ostavio Pantovića samog da ide na centaršut) koja će govoto po pravilu biti presuđena u korist pančevačke Dizelke.

Dva detalja koja su prelomila odloženu utakmicu 14. kola Mozzart Bet Superlige, u kojoj je Železničar savladao Radnički u Nišu sa 2:0 (1:0) uverljiva su paradigma zašto Pančevci imaju 24 boda više od današnjeg rivala i zašto su trenutno na deobi drugog mesta, a Nišlije u istoj situaciji, samo na suprotnom kraju tabele.

Sve to isto, samo iz drugog ugla: jako naivno primljen gol Nišlija - Ivan Kostić mogao je da spreči gol, da je samo krenuo na loptu, umesto što ju je čekao da mu stigne u naručje, pa ju je presekao Kvaku Karikari i sproveo u mrežu. I situacija 50:50, koja će po pravilu biti presuđena na njihovu štetu. Još drastičnija situacija u 68. minutu - Stanko Ostraćanin je dosudio jedanaesterac za domaćina posle starta Milikića nad Roševićem s leđa. Istina, mlak kontakt, detalj o kojem bi se moglo diskutovati, ali Kanute se već spremao da izvede penal, kada se oglasila Jelena Cvetković iz VAR sobe, a nakon pregledanog snimka glavni arbitar preinačio je svoju odluku. Samo koji minut kasnije, a svega par desetina sekundi nakon što je ušao u igru, Ankej je pobegao Zečeviću i na sjajan pas Nikole Jovanovića u kontri postavio konačnih 0:2.

Ali, partija koju su domaći fudbaleri prikazali ovog hladnog popodneva nije pravi pokazatelj trenutne pozicije Reala sa Nišave. Jer, da su ovako igrali u većem delu sezone, nikako se ne bi nalazili u gotovo beznadežnoj situaciji u borbi za opstanak. Pogotovo prvo poluvreme bilo je sigurno najbolje Radničkog u poslednja dva meseca, jedno od najboljih u čitavoj sezoni. Ličio je niški tim na onu ekipu iz prve polovine prvog mandata Nikole Drinčića - bilo je tu i maksimalne borbenosti, visokog presinga, ali i smislene igre, samo ne i dovoljno konkretnosti u završnici da se ugrozi mladi golman Pančevaca Jovan Miladinović. Milosavljević je pomeren liniju napred, odakle je davao ton agresivnosti, Arijibi je namučio Tegeltiju kao retko ko ove sezone, otpozadi je Vitas dirigovao iz vrlo visoko postavljene poslednje linije, ali iz one jedne prave prilike koja se ukazala, Dušan Jovanović je šutirao protivno svim napadačkim rezonima - bez ravnoteže u položaju tela, kontra nogom i vrlo mlako.