“Ja sam u najavi utakmice dosta pohvalno govorio o Radničkom. Ne da bih motivisao svoju ekipu, nego sam bio iskren i to sam govorio iz srca. Za mene je kolega Drinčić jedan od najhrabrijih trenera u našoj ligi. Najhrabrijih. To se vidi po načinu na koji igraju defanzivu, po načinu na koji igraju ofanzivu. Jako dobro sređena ekipa, agresivna, znaju šta hoće u svakom trenutku. Znam koliko je Drina posvećen i znam da će ovo da se vrati u nekom trenutku.”

A, onda, osvrt na uslove u kojima je utakmica odigrana:

“Moram da kažem da mi je žao igrača obe ekipe što su igrali na podlozi na kakvoj su igrali danas, jer mislim da je za nivo super lige na kraju 2026. godine potpuno nedopustivo da igrači obe ekipe igraju na ovakvoj podlozi. Moji igrači, protivnički igrači, mi treneri, ne možemo da dođemo u situaciju da modifikujemo ‘game plan’ i način igre zbog stanja terena. To je prosto nenormalno i ja se nadam da će neko u skorijoj budućnosti da se pozabavi time. Da ne držim govoranciju, još jednom čestitke mom kolegi na svemu što prikazuje. Bez obzira na bodovni saldo, ja sam siguran da će to doći na svoje mesto i naravno želim njemu i Fudbalskom klubu Radnički puno uspeha u nastavku šampionata.”