Koković opet o podlozi: Ovo je nedopustivo za 2026. godinu! Drina jedan od najhrabrijih trenera
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 15:59
“Ni igrači, moji i protivnički, ni treneri, ne mogu da modifikuu ‘game plan’ po ovakvom terenu”, istakao trener Železničara nakon pobede u Nišu
Kada je o tome pričao nakon nekih poraza, nije bilo u redu. Kada ukazuje nakon pobede, onda ima težinu.
Radomir Koković još jednom se dotakao stanja terena, nakon trijumfa njegovog Železničara nad Radničkim u Nišu, u odloženoj utakmici 14. kola Mozzart Bet Superlige (2:0). Iako mu je to bila glavna fascinacija, najpre je uputio par komplimenata svom kolegi i generacijskom ‘ispisniku’ Nikoli Drinčiću:
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“Ja sam u najavi utakmice dosta pohvalno govorio o Radničkom. Ne da bih motivisao svoju ekipu, nego sam bio iskren i to sam govorio iz srca. Za mene je kolega Drinčić jedan od najhrabrijih trenera u našoj ligi. Najhrabrijih. To se vidi po načinu na koji igraju defanzivu, po načinu na koji igraju ofanzivu. Jako dobro sređena ekipa, agresivna, znaju šta hoće u svakom trenutku. Znam koliko je Drina posvećen i znam da će ovo da se vrati u nekom trenutku.”
A, onda, osvrt na uslove u kojima je utakmica odigrana:
“Moram da kažem da mi je žao igrača obe ekipe što su igrali na podlozi na kakvoj su igrali danas, jer mislim da je za nivo super lige na kraju 2026. godine potpuno nedopustivo da igrači obe ekipe igraju na ovakvoj podlozi. Moji igrači, protivnički igrači, mi treneri, ne možemo da dođemo u situaciju da modifikujemo ‘game plan’ i način igre zbog stanja terena. To je prosto nenormalno i ja se nadam da će neko u skorijoj budućnosti da se pozabavi time. Da ne držim govoranciju, još jednom čestitke mom kolegi na svemu što prikazuje. Bez obzira na bodovni saldo, ja sam siguran da će to doći na svoje mesto i naravno želim njemu i Fudbalskom klubu Radnički puno uspeha u nastavku šampionata.”
Na drugoj strani, strategu Nišlija teško da je neka uteha to što je njegov tim odigrao najbolju utakmicu u poslednja dva meseca, kad je ostao bez bodova, čak i bez postignutog gola, iako je na 0:1 najpre dosuđen, pa poništen penal za njegov tim.
“Hvala na lepim rečima, poželeo bih i ja njima puno sreće u nastavku prvenstva. Što se same utakmice tiče, mislim da smo odigrali kvalitetnu utakmicu i dobro isparirali jednom sjajnom timu. Za nešto dalje, ja znam šta je potrebno, ali da li ćemo to uspeti, to ćemo videti u narednom periodu. Opet kažem, imali smo neke sasvim dobre prilike koje nismo realizovali, ali nemamo nimalo vremena da razmišljamo unazad. Mi za tri dana igramo novu utakmicu, pa za tri još jednu, pa za tri još jednu. Tako da ako uspemo da izdržimo sve to, biće dobro”, zaključio je Nikola Drinčić.