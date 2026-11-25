Videlo se odmah od starta da neće biti lako omladincima Crvene zvezde na ovom gostovanju. Već posle tri minuta su domaći igrači umalo došli do prednosti. Ivanšic je centrirao, možda mu je malo i prešla lopta preko noge, ali je umalo prevarila golmana crveno-belih i završila u mreži. Nezgodno je pala loptu, pogodila prečku, pa su se gosti izvukli. Međutim, već u sedmom minutu je pao gol. Nije uspevala Crvena zvezda da izađe sa svoje polovine, Salcburg je konstantno napadao, što je bio jasan znak da pogodak već visi u vazduhu.

Odličan dupli pas odigrali su Matijašević i Mozer, posle kog je domaći fudbaler šutirao i isprečio mu se Grčevski dobrom odbranom. Međutim, Adejenugure je bio najbliži i na odbijenu loptu je postavio nogu, koja je završila u mreži crveno-belih za hladan tuš odmah na početku. Inače, strelac pogotka je pre dva dana debitovao za prvi tim Bikova, pa je ujedno bio i pun samopouzdanja. Gol možete pogledati OVDE.

Ni posle gola se ništa nije promenilo jer je Salcburg nastavio da napada, a Zvezda nije mogla dalje van svoje polovine. Mučio je Adejenugure ekipu Crvene zvezde, pravio velike probleme, pa ga je faulirao Vranić veoma oštro kako bi sprečio novu šansu za gol i zaradio žuti karton već u 16. minutu. Tek u 20. minutu je Zvezda imala neki pravi napad, malo su se oslobodili i uspevali da priprete iz kontri, ali ništa to nije bilo toliko opasno. Zbog ofsajda je u 24. minutu poništen drugi gol Adejenugurea, koji jeste bio malo u nedozvoljenoj poziciji, na sreću beogradske ekipe. Tražili su i penal kada je srušen isti igrač, nisu ga dobili, a kako je vreme odmicalo i sunce makar malo granulo na ledenom terenu, oslobodila se i Zvezda. Bila je jedna kontra četiri na dva, gde nisu bili dovoljno brzi jer je Feldinger uspeo da stigne i iseče je jednim dobrim uklizavanjem, kada je sprečio koban centaršut po njegov tim.

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Bilo je malo i tenzija tokom te akcije jer je strelac gola skočio na sudiju i svašta mu je rekao, pa je dobio žuti karton. Zvezda je bila sve opasnija, dok je imala snage, a čim su se malo povukli, umalo drugi gol. Adejenugure je opet mogao da postigne gol, ali mu je jedan od defanzivaca Zvezde očistio udarac sa gol linije. Izborio je isti igrač još jedan žuti karton za goste, taman pred odlazak na veliki odmor. Neverovatni napadač Salcburga bio je neumoran i odmah na startu drugog poluvremena je pogodio spoljni deo mreže iz izgledne pozicije, pa je kao i na startu utakmice bilo samo pitanje vremena kada će pasti gol.

Pao je u 56. minutu. Pukla je Zvezdina odbrana posle izgubljene lopte, a Mozer gura loptu za Filipa Matijaševića, koji nesebično daje na tacnu Matjašecu, da je Slovenac samo gurne u prazan gol. Gol možete pogledati OVDE.

Bilo je izmena u redovima crveno-belih, pokušalo se svašta, ali ništa nije davalo rezultat. Domaći igrači nastavili su da napadaju i opet ista priča, samo je bilo pitanje vremena kada će pasti treći gol. Promašili su nekoliko zicera, a onda je u 79. minutu Onvuzulike posle kornera nadskočio odbranu crveno-belih, pogodio i bacio Zvezdu na kolena. Nije to bio kraj, kamo sreće... Pala su još dva gola. Said Nišić, koji je ušao u 84', pogodio je četiri minuta kasnije, kada je bosanskohercegovačkom fudbaleru loptu za lagan pogodak odložio Matjašec. Za kraj, da potvrdi vrhunsku partiju, Matjašec daje još jedan gol. Grčevski je istrčao, lopta je bila izgubljena i mreža prazna, a Matjašec je imao lak zadatak u 89. minutu da kruniše ovu sjajnu utakmicu sa njegove strane.

Revanš je na programu 9. decembra (13.00) u Beogradu.

Kvalifikacije za Ligu šampiona U19, plej-of

Salcburg - Crvena zvezda 5:0 (1:0)

/Adejenegure 7, Matjašec 56, 89, Onvuzulike 79, Nišić 84/

Stadion: Akademija Lifering Plac (Salcburg)

Sudija: Johan Hendrik Elefsen (Farska Ostrva)

Salcburg (4-2-3-1): Hupfauf - Zangeri, Onvuzulike, Pokorni, Feldinger (od 67. Svozil) - Ivanšic, Aleksić (od 84. Aleksić) - Mozer (od 76. Verner), Matijašević (od 67. Sulbaran), Matjašec - Adejenugure (od 84. Nišić)

Crvena zvezda (4-3-1-2): Grčevski - Pejaković, Vranić, Popović (od 57. Toković), Mitrović (od 70. Kikić) - Trpevski (od 58. Grbić - od 90+1 Rajić), Miletić, Bakalović - Šarić - Petrović, Damjanović (od 90. Jevtić)