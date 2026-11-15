LUDI TIKET (-), nedelja, 963.585 dinara: Ćorak iz prvog poluvremena u Engleskoj sve pokvario

Neće, pa neće. I to ti je. Kao da su se sve sile ovoga sveta urotile protiv kladioca i sprečile ga da ovoga vikenda zalije dobitak u visini od bezmalo 1.000.000 dinara. Za sve je kriv ćorak iz prvog poluvremena u Engleskoj, on je sve pokvario.

Može da bude kivan na Harogejt Taun zato što do odlaska na odmor nije dao gol. Trebalo je da vodi na poluvremenu i da pobedi. Ovo drugo se dogodilo i to prilično lako, jer je domaćin u nastavku spakovao četiri komada. Ne bi propao dobitak samo da je pogotke malo bolje rasporedio.