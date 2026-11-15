LUDI TIKET (-), nedelja, 963.585 dinara: Ćorak iz prvog poluvremena u Engleskoj sve pokvario
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 08:49
Propao dobitak zbog toga što Harogejt Taun nije dao gol do odlaska na odmor
Neće, pa neće. I to ti je. Kao da su se sve sile ovoga sveta urotile protiv kladioca i sprečile ga da ovoga vikenda zalije dobitak u visini od bezmalo 1.000.000 dinara. Za sve je kriv ćorak iz prvog poluvremena u Engleskoj, on je sve pokvario.
Može da bude kivan na Harogejt Taun zato što do odlaska na odmor nije dao gol. Trebalo je da vodi na poluvremenu i da pobedi. Ovo drugo se dogodilo i to prilično lako, jer je domaćin u nastavku spakovao četiri komada. Ne bi propao dobitak samo da je pogotke malo bolje rasporedio.
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Ostalih pet parova je došlo, da je još jedan, onda bi na skromnih 40 dinara koje je uložio bio dobar 963.585. To je ostalo pusti sanak, a kladiocu zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ sleduje utešna nagrada od 4.000 dinara.
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