Fleg nadmašio Brajanta, ali neće uzeti rekord Lebronu! Janisovo dodavanje za špice (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 07:02
Dalasova zvezda u usponu od jutros drugi najefikasniji tinejdžer u istoriji NBA lige
Igrao je noćas i pobedio Nikola Jokić, a uz sudar Nju Orleansa i Denvera, na programu su bile još četiri utakmice. A u njima, sjajni potezi i neka, vanserijska dostignuća. Zato ćemo početi od sudara Klivlenda i Dalasa koji je pripao Kavalirsima - 127:117.
Nije Meveriksima pomogla ni moćna predstava Kajrija Irvinga sa 34 poena, šest skokova i pet asistencija, niti učinak Kupera Flega koji je na 18 poena, zabeležio osam uhvaćenih lopti i podelio pet pasova koji su prethodili koševima saigrača. Ipak, veče će ostati upamćeno kao istorijsko.
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Fleg je dobacio do 1.762 poena u NBA ligi, preskočio Kobija Brajanta i postao drugi najefkasniji igrač u istoriji najbolje košarkaške lige na planeti sa statusom tinejdžera. Velika stvar! Ipak, rekord Lebrona Džejmsa ostaće netaknut i to možemo da tvrdimo sa apsolutnom sigurnošću. Fleg 21. decembra puni 20 godina, do tada je Dalasu ostalo još 12 utakmica, a Lebron je u tinejdžerskim danima stigao do 2.362 NBA poena. Prostom računicom zaključujemo da bi Fleg u narednih 12 mečeva morao da beleži 50 poena u proseku kako bi se izjednačio sa Džejmsom. Bio bi daleko i sa ovosezonskim prosekom Luke Dončića, najefikasnijeg igrača lige, koji isporučuje 38,6 poena po meču.
Klivlend je sjajnom timskom igrom (31 asistencija) i dominacijom u skoku (54 uhvaćene lopte) izvojevao rutinsku pobedu, a u rosteru je imao čak petoricu igrača sa 18+ poena. U večeri kada to nisu uspeli Nikola Jokić i Janis Adetokunbo, do tripl-dabla došao je Australijanac Tajris Proktor sa 24 poena, 11 skokova i deset asistencija. Bio je najefikasnija figura u redovima Klivlenda, a odlično ga je pratio Mario Hezonja sa 22 poena, sedam skokova, četiri asistencija i vrhunskim šutem iz igre 9/12.
Istovremeno, Detroit se loše proveo na Floridi gde su ga isprašili Janis Adetokunbo i Klej Tompson - 137:117. Kejd Kanighem jeste ubacio 33 poena, ali je Majamijev trio asova (Janis, Klej, Adebajo) odigrao besprekornu utakmicu.
Pamtiće se Adetokunbovo dodavanje kroz noge bez gledanja za Kleja Tompsona nakon kojeg je ušla trojka kao kap. Tako to ide, kada majstorski poslužite jednog od najboljih trojkaša u istoriji NBA lige.
Klej je pogodio šest trojki iz 11 pokušaja i završio meč sa 26 poena, dok je reprezentativac Grčke dominirao sa 34 poena i 14 skokova, dok su mu za tripl-dabl nedostajale dve asistencije. Adebajo je na 20 poena, pet skokova i četiri asistencije upisao i tri blokade.
Posle tri utakmice koje je presedeo na klupi, šansu je dobio Nikola Jović, ali nije imao značajniju ulogu u trijumfu Majamija. Na parketu je proveo 11 minuta, a to mu je bilo dovoljno za dva poena, isto toliko asistencija i jedan skok. Dva puta je šutnuo iz igre i oba puta promašio.
NBA REZULTATI
Nju Orleans - Denver 108:116
/Vilijamson 24 - Jokić 26/
Klivlend - Dalas 127:117
/Proktor 24 - Irving 34/
Memfis - Bruklin 129:110
/Kavord 23 - Rendl 22/
Majami - Detroit 137:117
/Adetokunbo 34 - Kaningem 33/
Minesota - Čikago 106:117
/Dosunmu 24 - Pauel 24/