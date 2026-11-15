Fleg nadmašio Brajanta, ali neće uzeti rekord Lebronu! Janisovo dodavanje za špice (VIDEO)

Fleg je dobacio do 1.762 poena u NBA ligi, preskočio Kobija Brajanta i postao drugi najefkasniji igrač u istoriji najbolje košarkaške lige na planeti sa statusom tinejdžera. Velika stvar! Ipak, rekord Lebrona Džejmsa ostaće netaknut i to možemo da tvrdimo sa apsolutnom sigurnošću. Fleg 21. decembra puni 20 godina, do tada je Dalasu ostalo još 12 utakmica, a Lebron je u tinejdžerskim danima stigao do 2.362 NBA poena. Prostom računicom zaključujemo da bi Fleg u narednih 12 mečeva morao da beleži 50 poena u proseku kako bi se izjednačio sa Džejmsom . Bio bi daleko i sa ovosezonskim prosekom Luke Dončića , najefikasnijeg igrača lige, koji isporučuje 38,6 poena po meču.

Klivlend je sjajnom timskom igrom (31 asistencija) i dominacijom u skoku (54 uhvaćene lopte) izvojevao rutinsku pobedu, a u rosteru je imao čak petoricu igrača sa 18+ poena. U večeri kada to nisu uspeli Nikola Jokić i Janis Adetokunbo, do tripl-dabla došao je Australijanac Tajris Proktor sa 24 poena, 11 skokova i deset asistencija. Bio je najefikasnija figura u redovima Klivlenda, a odlično ga je pratio Mario Hezonja sa 22 poena, sedam skokova, četiri asistencija i vrhunskim šutem iz igre 9/12.

Istovremeno, Detroit se loše proveo na Floridi gde su ga isprašili Janis Adetokunbo i Klej Tompson - 137:117. Kejd Kanighem jeste ubacio 33 poena, ali je Majamijev trio asova (Janis, Klej, Adebajo) odigrao besprekornu utakmicu.

Pamtiće se Adetokunbovo dodavanje kroz noge bez gledanja za Kleja Tompsona nakon kojeg je ušla trojka kao kap. Tako to ide, kada majstorski poslužite jednog od najboljih trojkaša u istoriji NBA lige.