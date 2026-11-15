Nema fudbala bez lopte: Samo San Marino i Lihtenštajn gori od Srbije u posedu

Na obe utakmice protiv Nemačke Orlovi su imali periode kada su imali posed ispod 20 odsto! Sa toliko malo lopte u nogama ne može da se napravi apsolutno ništa, a kamoli da se ravnopravno takmiči sa jačim od sebe.

Ponedeljak, 20.45: (1,40) Srbija (5,00) Grčka (7,30)

Zvanična statistika UEFA je porazna po tim Srbije: ekipa Veljka Paunovića posle pet odigranih kola je na 52. mestu u Ligi nacija po posedu lopte! Orlovi u proseku imaju fudbal kod sebe 36,8 odsto. Od svih evropskih reprezentacija, u sve četiri klase takmičenja, slabiji su samo San Marino i Lihtenštajn.

Naravno, treba uvažiti činjenicu da nije isto igrati protiv Holandije i Nemačke ili protiv ekipa iz C ili D Lige, pa je i Češka pri dnu tabele, ali je Turska, recimo, u sredini sa 48,4 odsto, iako isto nema nijedan bod i ima slabiju gol-razliku od naše reprezentacije.

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Ekipa sa najvećim posedom lopte u Ligi nacija je Nemačka (63,4 odsto) i nema dileme da joj je u tome „pomogla“ i Srbija pasivnošu u dve utakmice.

Kada je tačnost pasa u pitanju, Srbija je i tu među najgorima. Zauzima 50. mesto sa 78,8 odsto preciznih dodavanja, iza nje su Belorusija, Lihtenštajn, Farska Ostrva i San Marino. Interesantno je da je odmah iznad nje – Grčka.