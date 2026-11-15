Nema fudbala bez lopte: Samo San Marino i Lihtenštajn gori od Srbije u posedu
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 08:01
Orlovi na 52. mestu liste UEFA u celom takmičenju
Ima trenera koji nisu ljubitelji velikog poseda lopte. Više vole direktan fudbal. Ali, taj direktan fudbal ne znači da se gnušaju da njihov tim drži fudbal u nogama, da gledaju odmah da ga se oslobode, nego da u što kraćem roku i najkraćim putem idu ka protivničkom golu.
Reprezentacija Srbije nije od tih. Njene očajne brojke kada su u pitanju posed lopte i tačnost pasa govore da nema nikakvu igru kada dođe do fudbala, da nema ideju, nema ni priliku da napadne protivnika.
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Na obe utakmice protiv Nemačke Orlovi su imali periode kada su imali posed ispod 20 odsto! Sa toliko malo lopte u nogama ne može da se napravi apsolutno ništa, a kamoli da se ravnopravno takmiči sa jačim od sebe.
Ponedeljak, 20.45: (1,40) Srbija (5,00) Grčka (7,30)
Zvanična statistika UEFA je porazna po tim Srbije: ekipa Veljka Paunovića posle pet odigranih kola je na 52. mestu u Ligi nacija po posedu lopte! Orlovi u proseku imaju fudbal kod sebe 36,8 odsto. Od svih evropskih reprezentacija, u sve četiri klase takmičenja, slabiji su samo San Marino i Lihtenštajn.
Naravno, treba uvažiti činjenicu da nije isto igrati protiv Holandije i Nemačke ili protiv ekipa iz C ili D Lige, pa je i Češka pri dnu tabele, ali je Turska, recimo, u sredini sa 48,4 odsto, iako isto nema nijedan bod i ima slabiju gol-razliku od naše reprezentacije.
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Ekipa sa najvećim posedom lopte u Ligi nacija je Nemačka (63,4 odsto) i nema dileme da joj je u tome „pomogla“ i Srbija pasivnošu u dve utakmice.
Kada je tačnost pasa u pitanju, Srbija je i tu među najgorima. Zauzima 50. mesto sa 78,8 odsto preciznih dodavanja, iza nje su Belorusija, Lihtenštajn, Farska Ostrva i San Marino. Interesantno je da je odmah iznad nje – Grčka.
A, na istom mestu Orlovi su u kategoriji napravljenih pasova (1.487) i dele ga sa San Marinom, dok su po broju tačnih dodavanja isto na 49. mestu sa 1.185. Samo poređenja radi, najbolja po tom parametru je Španija sa 3.088 pasova.
Zaključak je jasan: nema fudbala bez lopte. Nema akcija, nema šansi, nema golova. Svestan je toga i Veljko Paunović, pomenuo je posle poraza od Nemačke: „U komunikaciji sa ljudima na klupi pokušao da prenesem igračima da je potrebno da naprave pet ili više pasova kako bismo izašli iz njihovog presinga, jer mi nemamo brz kontranapad. Ali, mi smo radili suprotno, udarali smo duge lopte ili pokušavali jednim pasom unapred da izađemo iz presing zone i to nam je celo prvo poluvreme bilo problem“, objasnio je selektor Orlova.
Zadatak pred meč sa Grčkom je očigledan: hajde da malo uzmemo loptu i da malo mi igramo fudbala. Jer, ovo što je do sada radila Srbija na terenu je mučenje i onima koji igraju i onima koji gledaju.
Jedina kategorija u kojoj je Srbija pri samom vrhu, mada to baš i nije naročito pohvalno je – odbrane golmana. Vanja Milinković-Savić i Đorđe Petrović su u ovih pet kola skupili 27 odbrana ili nešto više od pet u proseku po meču. Više posla imali su samo čuvari mreže Belgije – 30.