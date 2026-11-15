PRELAZZI: Kao kad ti neko pomera stvari po stanu

Vreme čitanja: 5min | ned. 15.11.26. | 08:16
Mozak želi da stvari budu jednostavne i prirodne, da svaki trener vodi tačno onaj klub koji mu nekako pripada – po tradiciji, po uspesima, po stilu, po osobini ličnosti – i da to traje godinama. To je samo jedan, nekima možda i nevažan detalj u celoj sagi oko Mančester junajteda i Maurisija Poketina
Jeste li nekada živeli sa nekim ko ima OCD, opsesivno-kompulsivni poremećaj? Ili ste, možda, to upravo vi? On dolazi u raznim oblicima i vidovima i svi su prilično naporni, uključujući i onaj benigni, o simetriji i redu, potrebu da sve stvari budu na svom mestu.
Takva osoba – evo jedna viri u ovaj ekran iza ramena dok nastaju redovi – pomeraće nameštaj sve dok ne bude tačno gde treba, inače će imati osećaj teskobe i nelagodnosti i ta će nervoza samo eskalirati…
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Najbolje je, evo saveta, samo da se povinujete. Da ne stavljate crni veš sa belim i da ne iskrivite radni sto pod uglom od 82 stepena, nego baš da bude na 90; protiv toga čovek ne može da se bori.
Ali razumećemo ih tek do kraja tek kada nešto i nas “okine”, kada osećamo nelagodu što stvari nisu na svom mestu, što nešto izgleda čudno i neprirodno.
Kao sa tom prokletom trenerskom vrteškom.
Mozak želi da stvari budu jednostavne i prirodne, da svaki trener vodi tačno onaj klub koji mu nekako pripada – po tradiciji, po uspesima, po stilu, po osobini ličnosti – i da to traje godinama.
To je samo jedan, nekima možda i nevažan detalj u celoj sagi oko Mančester junajteda i Maurisija Poketina: u ovom trenutku ne znamo da li će to biti uspešno – mada nije teško nagađati i spekulisati, pa na kraju i biti u pravu – ali znamo da nam je pomalo neprijatno, čak i ako to ne umemo da objasnimo.
I to nema nikakve veze sa tim kakav je Maurisio Poketino trener, ili kakav nije trener; i mnogo veze sa tim što je Argentinac, u našoj glavi, trener Totenhema, a ne Mančester junajteda. (I posebno ne Čelsija, razume se.)
Zbog onih nekoliko sezona kada je Totenhem, ne samo zbog stadiona, zaličio na veliki klub. Zbog načina na koji je cedio suvu drenovinu koju bi mu, upakovanu u celofan, svakog leta poklonio široki osmeh Danijela Levija. Zbog toga što je kod njega i Dele Ali, pokoj mu fudbalskoj duši, izgledao kao da je najbolji napadač Premijer lige.
I zbog onog malog Maurisija, šest mu je godina, diktatura vlada Argentinom pa i provincijom Santa Fe, fudbal je smokvin list diktature, a porodica Poketino kupuje, samo zbog Mundijala, prvi televizor. Crno-beli je, ali dovoljno da se vide heroji koji će – na ovaj ili onaj način – srušiti Holandiju i doneti titulu svetskog prvaka.
Među herojima tog turnira su Riki Vilja i Osvaldo Ardijes, i svega nekoliko nedelja nakon tog turnira, obojica će se naći u severnom Londonu i zaigrati za Totenhem.
Popularni Osi će uoči jednog FA kupa i zapevati, i biće prvi Argentinac koji će postati neodvojivi deo Totenhemovog identiteta. To neće promeniti čak ni rat za Malvine ili Folklande, rat čiji će se odjeci osećati i na Mundijalu 2026, na kojem će učestvovati, ovog puta kao američki plaćenik i čovek čiji broj ima Donald Tramp, i Maurisio Poketino.
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Da, ovaj potonji će doći zaobilaznim putem, preko Espanjola i Sautemptona, ali tih će pet punih sezona, tokom kojih je Totenhem dobio i novi stadion – a što je i te kako imalo uticaja na popunjenost Poćove ekipe – obeležiti i njega i celu jednu eru.
Postojala je sinergija između onoga što je Totenhem želeo da postane i čoveka koji je uz teren vodio taj proces; Poketino je umeo da i izbušenih džepova nadmudri mnogo bogatije, da učini da fudbaleri igraju bolje nego što im etiketa kaže, da im usadi samopouzdanje i hrabrost koju su igrači s petlom na grudima retko kada pokazivali pre njega, a posle njega baš nikada.
Sad, što ga je jedne godine nadmudrio Lester – a to je argument koji mu najčešće spočitavaju oni koji bi da mu ospore rezultate – činjenica je da je Lester nadmudrio i sve ostale; to što mu godinu kasnije ni 86 bodova i najbolji napad i najbolja odbrana lige nisu bili dovoljni da prestigne Konteov Čelsi; i što je u najružnijem finalu Lige šampiona odigrao bez energije i plana B, nakon što ga je sasekao strogo dosuđeni penal…
Pa, nekad je putovanje važnije od odredišta. (Sem ako ste u Mančester junajtedu, je li.)
Uostalom, to je i modus operandi onog Ludaka koji je bio zaslužan za Poketinovu karijeru: Marselo Bijelsa otkrio je Maurisija kao fudbalera i usadio mu nekoliko važnih lekcija za Maurisija trenera. Poput onog da moraš da teraš svoje čak i kada je rival jači i ugledniji, ili onog da tražiš od dečka ispred sebe više nego što on misli da može.
To Bijelsino “pa šta”, taman koliko i presing na celom terenu, pomoglo je Poketinu i kada je, bez znanja engleskog, stigao na Ostrvo, pa tamo tukao i Siti i Liverpul i Čelsi, i osvojio osmo mesto sa Sautemptonom u kojem su bili Adam Lalana, Riki Lambert, Džej Rodrigez ili Vord-Prauz.
A pomoći će i Sonu, koji je nakon prve sezone delovao kao čovek koji želi da pobegne iz Engleske, i u paketu sa njim će pomoći čoveku koji se zove Hari Kejn, i koji je nedavno zadužio onaj najveći individualni trofej…
Nije to možda trajalo dovoljno dugo, ili samo Totenhem nije toliki klub, da govorimo o njima kao rodonačelnicima neke ideje, ali ono kada se Kejn spusti na 40 metara od svog gola da primi pas, a onda u taj prostor ulete Dele Ali ili taj sjajni Korejac, to je bio “Spurs Way” mnogo više od docnijih zafrkancija na njihov račun i ovog produženog baksuzluka.
Sve i da nema tog našeg sećanja, tih naših emocija, tog našeg OCD-ja, moglo bi se reći da je u Spursima sve izgledalo prirodno, a da sada Mančester junajted pokušava da dobije čoveka iz tog vremena, a ne docnijeg tek poluuspešnog šefa struke Pari Sen Žermena i Čelsija i još manje uspešnog selektora Amerike.
Nije da nije davao povoda za sumnje u svoje znanje, pa i kredibilitet: nije osvojio titulu u Parizu u prvoj sezoni, što je zaista podvig, a bilo je i onih scena poput činije krcate limunovima u kancelariji, e ne bi li upili negativnu energiju, i naravno ćućorenja sa Trampom i realno nesportske reakcije na slučaj Balogun prošlog leta.
Sve to će biti zaboravljeno kada stigne na Old Traford kao spasilac, i pojačano “na maks” kada (ako?) ode sa Old Traforda kao još jedna lažna nada.
A nama nekima, koji živimo sa OCD ili pored njega, sve to vreme kada ga vidimo biće nešto čudno, i nelagodno, i neprijatno, kao kad neko pomeša crni veš sa belim ili ti pomera stvari po stanu.