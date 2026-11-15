Da li mi nedostaje Ronaldo? Jedino da mi pravi društvo
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 07:36
Nove izjave Žorža Žezusa o kojima će se pričati
Portugal je svoje mesto u četvrtfinalu Lige nacija zaslužio još tokom oktobarskog okupljanja, ali nikome u zemlji nije bilo prijatno posle sinoćnog debakla u Kamenolomu. Danska je raznela Navigatore koji su tek počeli svoj period navikavanja na eru bez Kristijana Ronalda.
Priča o reprezentativnoj penziji jednog od najvećih svih vremena, već je ispričana. Posle 23 godine čudesne reprezentativne karijere, Ronaldo je bio uvređen i povređen statusom koji mu je oduzeo, pa nametnuo Žorž Žezus i odlučio je da se oprosti od državnog tima.
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Otuda logično da su novinari nakon poraza 4:1 nisu mogli, niti želeli da izbegnu temu "Kristijano Ronaldo".
"Bila je to posebna utakmica zbog odavanja počasti Kristijanu Ronaldu. Nakon četvrtog gola, neki navijači su počeli da napuštaju stadion, dok su drugi uzvikivali Ronaldovo ime. Da li ste zabrinuti? Da li vam nedostaje", bilo je novinarsko pitanje za selektora.
„Jedno nema nikakve veze sa drugim. Ljudima on nedostaje; nisu zaboravili šta je Kristijano učinio tokom 23 godine u nacionalnom timu. Povratka nema. Neki ljudi su otišli sa stadiona kada je tim gubio sa 4:1. Niko nije srećan, a nismo ni očekivali da ćemo danas izgubiti sa 4:1. Da li mi nedostaje Kristijano? U kom smislu? Kad više nije u reprezentaciji? Možda jedino da mi pravi društvo. On više ne igra, nije ovde. Već je doneo odluku o svom statusu.”
Nastavio je Žezus potom o fudbalu i razlozima za ubedljiv poraz.
„Ako ekipa to nije uspela da sprovede (agresivnost u odbrani i napadu prim. aut.), razlog leži u mojim instrukcijama. Nisu uspeli da u igru unesu ono na čemu smo radili proteklih dana i što nam je dobro polazilo za rukom, naročito u defanzivi. Bilo je nezamislivo da nam Danska postigne četiri gola. Ali, ko se ne brani dobro – kao što je danas bio slučaj – taj ne može da zaustavi Dansku. Kada bi stigli do naše poslednje linije, imali smo velikih problema da zaustavimo njihove napadače”, zaključio je Žezus.