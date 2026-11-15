Da li mi nedostaje Ronaldo? Jedino da mi pravi društvo

Portugal je svoje mesto u četvrtfinalu Lige nacija zaslužio još tokom oktobarskog okupljanja, ali nikome u zemlji nije bilo prijatno posle sinoćnog debakla u Kamenolomu. Danska je raznela Navigatore koji su tek počeli svoj period navikavanja na eru bez Kristijana Ronalda.

Priča o reprezentativnoj penziji jednog od najvećih svih vremena, već je ispričana. Posle 23 godine čudesne reprezentativne karijere, Ronaldo je bio uvređen i povređen statusom koji mu je oduzeo, pa nametnuo Žorž Žezus i odlučio je da se oprosti od državnog tima.