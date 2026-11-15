NAJAVA DANA (nedelja, 15. novembar): Veliki derbi Lige nacija na Metropolitanu

BELGIJA - ITALIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Azuri posle neuspešnih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo igraju kao preporođeni pod vođstvom Roberta Mančinija. Prošlog četvrtka su savladali Francusku sa 3:1, za treću pobedu, uz jedan remi, u prethodna četiri kola Lige nacija. Jedini poraz nanela im je Belgija na startu takmičenja, sa 2:0 usred Rima. Sada će raspucani Pio Espozito i družina pokušati da se osvete.

FRANCUSKA - TURSKA, 20.45 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Liga nacija)

Zinedin Zidan je pre tri dana protiv Italije doživeo prvi poraz od preuzimanja francuske reprezentacije. Pokušaće da se iskupi i povede Trikolore u četvrtfinale Lige nacija protiv uzdrmane Turske, koja je posle neprijatnog iznenađenja na Svetskom prvenstvu prošlog leta nastavila sa negativnim rezultatima. Porazom i večeras, Turci bi pomogli Srbiji da se domogne baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija.

HRVATSKA - ČEŠKA, 20.45 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Liga nacija)

Hrvatska je u seriji od četiri poraza, a još bride obrazi od engleskog šamara sa 7:0. Jedinu pobedu Hrvati su ostvarili u okršaju sa Česima, krajem septembra kada su kao gosti pobedili sa 2:1. Ukoliko ponovo dođu do pobede, to bi moglo da pomogne Srbiji da se nađe u baražu za ostanak u A diviziji Lige nacija, jer Češka, takođe kao naši Orlovi, ima sve poraze dosad.

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA, 18.30

(Košarka, ABA liga)

Iza Crvene zvezde je ubedljiv poraz u Madridu. Izdanje protiv Reala bilo je verovatno najslabije ove sezone, ali prilika da se koliko-toliko zaleče rane je već protiv gostiju iz Ljubljane. Moraće Beograđani, ipak, da budu maksimalno koncentrisani i oprezni, jer ih je današnji rival u poslednjih godinu dana dvaput savladao u pet međusobnih okršaja.

DUBAI - SPARTAK SUBOTICA, 10.00

(Košarka, ABA liga)

U retkom terminu, nesvakidašnjem za košarkaške utakmice, Dubai i Spartak odmeriće snage u meču ABA lige već od 10 časova ujutru. Iza domaćina je ubedljiv poraz od Olimpijakosa u Grčkoj, dok su Subotičani na krilima pobede u Dudovoj šumi protiv Šolea, izvojevane košem u poslednjoj sekundi. Probaće Spartakovi igrači da iskoriste dobro raspoloženje u timu i upišu evroligaški skalp prvi put u pet mečeva sa Dubaijem.

KIPAR - CRNA GORA, 15.00

(Fudbal, Liga nacija)

U pitanju je derbi Grupe 2 u C diviziji Lige nacija, ali bez rezultatskog značaja za goste. Izabranici Mirka Vučinića su obezbedili plasman u viši rang i na Kipar su došli rasterećeni. I domaćin je miran, siguran je na drugom mestu jer ima bolji međusobni učinak od Jermenije. Mogla bi ovo da bude otvorena utakmcia s dosta golova.

LETONIJA - JERMENIJA, 15.00

(Fudbal, Liga nacija)

Ova utakmica igra se za čast. Crna Gora i Kipar su nedostižni, baš kao što domaćini ne mogu da prestignu goste čak i da ih pobede. Pored toga što ima četiri boda više, Jermenija ima i pobedu iz prvog okršaja sa Letonijom. Bilo je 2:0.

BELORUSIJA - ALBANIJA, 18.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Liga nacija)

Duel za prvo mesto i direktan put u B diviziju Lige nacija. Albaniji odgovara i bod, pošto trenutno ima dva više, dok će Belorusiaj u slučaju remija morati u baraž. Prethodni duel ovih selekcija pripao je tadašnjim domaćinima sa 2:0.

FINSKA - SAN MARINO, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Finci imaju tri boda manje od Belorusa, međutim i da pobede neće moći da se domognu baraža za plasman u B diviziju Lige nacija pošto je pomenuti rival uspešniji u međusobnim duelima. Svakako, sve osim pobede Finske u ovom meču biće veliko iznenađenje.