Nikola, moraš više da šutiraš

Vreme čitanja: 4min | ned. 15.11.26. | 03:35
Nikola Jokić je vodio Denver do pobede, šutnuo je samo 14 puta
Koliko puta ste tokom prethodnih 10 godina gledali Denver Nagetse i zapitali se zbog čega Nikola Jokić ne šutira više na koš? Srbin, koji je realno najbolji igrač sveta već više od pet godina, igra svoju igru, pokušava da razigra sve svoje saigrače i da utiče na apsolutno svaki segment na parketu, ali nekada prosto nervira što ne uzme loptu više i sam sve reši poenima. Tako je bilo protiv Nju Orleansa koji je doduše savladan rezultatom 116:108.
Ipak, činilo se da je bilo teže nego što je bilo potrebno. Denver se dosta mučio protiv komičnih Pelikana koji godinama sa Zajonom Vilijamsonom ne mogu ništa vredno pomena da urade, ali su večeras naterali Jokića da se vraća na parket kada to i nije bilo potrebno, kada su njegovi saigrači morali sami da odrade posao, a ne da teraju Srbina da se dodatno umara protiv ekipe koja nema nikakve ambicije osim da pokuša da dođe do nekog novog visokog pika, do kojih se doduše sada ne dolazi samo gubljenjem utakmica, ali to je neka druga priča... Da se mi vratimo na Nikolu Jokića.
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Ovo je utakmica koja se neće pamtiti, verovatno se već za manje od 24 sata zaboravlja, ali ovo je pravi trenutak da se zapitamo zašto protiv ovakvih timova Jokić ne uzme i reši sve već u prvom poluvremenu, da izrešeta nekoliko napada zaredom, da ponekad i malo „isiluje“ loptu, a kasnije nek razigra svoje saigrače.
Svesni smo mi da to nije njegova igra, da on to radi sa mnogo finese i inteligencije, ali samo 14 puta je šutnuo večeras, a pogodio čak devet puta. Imao je 26 poena, osam skokova i 10 asistencija, a izgledalo je kao da može za istu minutažu da spakuje 35 poena – možda bi imao koju asistenciju manje, ali se verovatno ne bi mučio u većem delu meča.
Pelikani su solidno igrali pune tri deonice, ali na kraju ponovo nisu imali nikakvu šansu da dođu do pobede jer se ekipa iz Kolorada odvojila na vreme, pa je barem solidan deo četvrte četvrtine Jokić mogao da odmori i gleda sa klupe. Doduše, to je mogao i ranije, ali je bio primoran da vadi kestenje iz vatre, kao na primer kada je pogodio suludu trojku uz faul u finišu prvog poluvremena kada je Nju Orleans ozbiljno pretio.
Na kraju, Nikola je proveo 35 minuta na parketu, odigrao još jedan meč za koji će reći da možda nije na njegovom brutalnom nivou kao prethodnih godina, ali i sa ovakvom partijom Nikola je i dalje u samom vrhu NBA lige, samo ostaje žal što realno ova ekipa ne može da se bori za titulu.
Što se tiče ostalih u Denveru, Džamal Mari je imao 23 poen, Kristijan Braun 17, dok je Aron Gordon ubacio 11.
Upravo u tim brojkama leži i glavni problem Nagetsa ove sezone, jer previše često sve zavisi od toga koliko su raspoloženi igrači iz drugog plana. Kada Mari ima svoje šutersko veče, napad Denvera izgleda tečno i gotovo nezaustavljivo, ali čim krene serija promašaja sa distance, sav teret ponovo pada na leđa srpskog centra. Gordon i Braun donose neophodnu energiju i čvrstinu u odbrani, međutim, to je često dovoljno samo za rutinsko odrađivanje posla protiv timova sa dna tabele, dok protiv ozbiljnijih rivala ta širina jednostavno ne postoji.
Zbog svega toga deluje da će se ovakve utakmice ponavljati iz nedelje u nedelju, gde će navijači u Koloradu strepeti i protiv ekipa koje odavno razmišljaju samo o draft lutriji. Jokić će, po svom starom običaju, nastaviti da puni sve statističke kolone bez imalo pompe i jurnjave za ličnim rekordima, ali ostaje utisak da bi uz samo malo više košarkaške sebičnosti u uvodnim minutima sebi sačuvao dragocenu snagu za proleće, kada se zapravo i lomi sezona.
NBA REZULTATI
Nju Orleans - Denver 108:116
/Vilijamson 24 - Jokić 26/
Klivlend - Dalas
Memfis - Bruklin
Majami - Detroit
Minesota - Čikago