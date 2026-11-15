Nikola, moraš više da šutiraš

Koliko puta ste tokom prethodnih 10 godina gledali Denver Nagetse i zapitali se zbog čega Nikola Jokić ne šutira više na koš? Srbin, koji je realno najbolji igrač sveta već više od pet godina, igra svoju igru, pokušava da razigra sve svoje saigrače i da utiče na apsolutno svaki segment na parketu, ali nekada prosto nervira što ne uzme loptu više i sam sve reši poenima. Tako je bilo protiv Nju Orleansa koji je doduše savladan rezultatom 116:108.

Ipak, činilo se da je bilo teže nego što je bilo potrebno. Denver se dosta mučio protiv komičnih Pelikana koji godinama sa Zajonom Vilijamsonom ne mogu ništa vredno pomena da urade, ali su večeras naterali Jokića da se vraća na parket kada to i nije bilo potrebno, kada su njegovi saigrači morali sami da odrade posao, a ne da teraju Srbina da se dodatno umara protiv ekipe koja nema nikakve ambicije osim da pokuša da dođe do nekog novog visokog pika, do kojih se doduše sada ne dolazi samo gubljenjem utakmica, ali to je neka druga priča... Da se mi vratimo na Nikolu Jokića.