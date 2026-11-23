Jokić može i preko table, još samo sedam tripl-dablova do Vestbrukovog rekorda
Vreme čitanja: 3min | pon. 23.11.26. | 06:37
Skoro 300 poena u duelu Denvera i Čikaga
Odakle krenuti? Od fenomenalnih pojedinačnih partija ili zbirnog učinka. Neka bude ovo drugo, kraće je...
Denver i Čikago su četvrti put uzastopno, doduše sada uz produžetak, odigrali utakmicu sa preko 250 poena, a samo jednom od marta 2023. neka od ekipa ostala je na ispod "stotke". Poslednji put kada su i jedni i drugi postigli manje od 100 poena bila je 2018. godina... Ovaj put brojali su do skoro 300!
Izabrane vesti
Denver je kao gost slavio u Junajted centru sa 151:145 (131:131) i vezao treću pobedu za ukupnih 10-5. Čikago je poražen drugi put uzastopno, pa je trenutno na 4-12.
Mogli su Nagetsi i ranije da reše pitanje pobednika, na 40 sekundi do kraja četvrte deonice vodili su sa pet razlike, ali je izgubljena lopta Nikole Jokića omogućila domaćinima da izjednače (zablistao je Džoš Gidi sa pet vezanih poena), a potom je srpski as promašio trojku iz okreta u poslednjoj sekundi. Dobili smo dodatnih pet minuta, ali se ispostavilo da su oni poslužili samo da Jokić i Džamal Mari dopune fantastične individualne partije...
Već uveliko legendarni tandem Denver Nagetsa u ovom meču je posebno raspoložen. Mari je ubacio 45 poena, za najbolji lični učinak od početka sezone, a Jokić upisao 202. tripl-dabl u karijeri. Još samo sedam mu nedostaje da izjednači rekord Rasela Vestrbuka. Meč je završio sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija.
Iako je u finišu četvrte četvrtine propustio da zatvori utakmicu, imao je Jokić ponovo poteze koji podižu publiku na noge. Kao kada je, pod faulom, pogodio jednom rukom preko table.
Čak sedmorica igrača završili su ovu utakmicu sa preko 20 poena, a desetorica sa dvocifrenim učinkom. Predvodio ih je Mari sa pomenutih 45 (7/11 za dva, 6/11 za tri), uz 7 asistencija i 5 skokova. Pmenuli smo i Jokićev četvrti tripl-dabl ove sezone (13/19 za dva, 1/3 za tri), dok je u redovima Bulsa najefikasniji bio Badi Hild sa 33 poena, 7 skokova i 6 asistencija. Pratili su ga Džejlen Smit sa 26, Džoš Gidi sa 23, 14 skokova i ogromne 22 asistencije. Matas Buzelis je ubacio 21 poen za domaćine, koji su šutirali trojke 25/55 (Hild 7/13, Smit 6/7). U redovima Denvera uz vodeći duo istakli su se Kristijan Braun (21 poen, 8 skokova), Aron Gordon (18 poena, 8 skokova, 5 asistencija), Kameron Džonson (16 poena, 5 asistencija).
Sa ovakvim Nikolom Jokićem, u MVP modu, i razgoropađenim Džamalom Marijem, Nagetsi mogu mnogo. Deluje da su uhvatili zalet. U prethodnih pet utakmica imaju samo jedan poraz, a naredni izazov čeka ih protiv Dalasa kod kuće, pa onda putuju na turneju na kojoj će gostovati u Juti (dvaput), Torontu, Detroitu, Filadelfiji i Portlandu.
NBA - REZULTATI
Čikago - Denver 145:151, posle produžetka
/Hild 33 - Mari 45, Jokić 37/
Majami - Oklahoma 123:113
/Adebajo 24 - Stirc 21/
Juta - Dalas 114:116
/Mihailiuk 39 - Fleg 28/
Vašington - Orlando 116:96
/Džordž 24 - Da Silva 18/
Njujork - Indijana 113:106
/Tauns 30 - Siakam 25/
Golden Stejt - Boston 88:87
/Podžiemski 18 - Tejtum 27/