Denver i Čikago su četvrti put uzastopno, doduše sada uz produžetak, odigrali utakmicu sa preko 250 poena, a samo jednom od marta 2023. neka od ekipa ostala je na ispod "stotke". Poslednji put kada su i jedni i drugi postigli manje od 100 poena bila je 2018. godina... Ovaj put brojali su do skoro 300!

Denver je kao gost slavio u Junajted centru sa 151:145 (131:131) i vezao treću pobedu za ukupnih 10-5. Čikago je poražen drugi put uzastopno, pa je trenutno na 4-12. Mogli su Nagetsi i ranije da reše pitanje pobednika, na 40 sekundi do kraja četvrte deonice vodili su sa pet razlike, ali je izgubljena lopta Nikole Jokića omogućila domaćinima da izjednače (zablistao je Džoš Gidi sa pet vezanih poena), a potom je srpski as promašio trojku iz okreta u poslednjoj sekundi. Dobili smo dodatnih pet minuta, ali se ispostavilo da su oni poslužili samo da Jokić i Džamal Mari dopune fantastične individualne partije...

Već uveliko legendarni tandem Denver Nagetsa u ovom meču je posebno raspoložen. Mari je ubacio 45 poena, za najbolji lični učinak od početka sezone, a Jokić upisao 202. tripl-dabl u karijeri. Još samo sedam mu nedostaje da izjednači rekord Rasela Vestrbuka. Meč je završio sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija. Iako je u finišu četvrte četvrtine propustio da zatvori utakmicu, imao je Jokić ponovo poteze koji podižu publiku na noge. Kao kada je, pod faulom, pogodio jednom rukom preko table.