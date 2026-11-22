ZAOKRUŽENO

PAOK – KIFISIJA (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 4:0 (1:0)

Andrija Živković je postigao het-trik protiv Kifisije u pobedi od 4:0 (1:0). Išlo je sve kao po loju za PAOK, a da tako bude postarao se Andrija Živković u uvodnim minutima utakmice. Četiri su mu bila potrebna da zatrese mrežu i započne rafal. Domaćinu je dodatno olakšan posao onoga trena kada je Rošon van Ejma dobio crveni karton. OPŠIRNIJE OVDE.

OSASUNA – MALAGA (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 1:0 (1:0)

Nastavio je hrvatski napadač Ante Budimir svoju privatnu trku sa Davorom Šukerom za zvanje “najefikasnijeg Hrvata u španskom fudbalu”. Postigao je u 20. minutu još jedan, deveti pogodak u sezoni, u pobedi njegove Osasune sa 1:0. Do kraja meča se rezultat nije menjao, a u samom finišu domaćin je ostao sa igračem manje posle isključenja Alehandra Katene.

OLIMPIJAKOS – IRAKLIS (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 6:2 (2:2)

Dvaput je Iraklis vodio u Atini, golovima Adema Žuleviča za 1:0 i 2:1. Ipak, Olimpijakos je u nadoknadi prvog poluvremena ponovo izjednačio golom Žote Silve, da bi potom u nastavku u potpunosti deklasirao povratnika u elitni rang i spakovao mu četiri gola u mrežu. Još je na tom meču zbog nesportskog ponašanja isključen trener Iraklisa Valter Macari.

JUVENTUS – VENECIJA (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 4:0 (0:0)

Venecija je stigla u Torino, odolela u prvom poluvremenu, više zbog jalove igre domaćina nego zbog sopstvenog kvalitete. A onda je u drugom poluvremenu, jednostavno pregažena – 4:0. OPŠIRNIJE OVDE.

MILAN – FROZINONE (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 5:1 (2:1)

Pukla petarda na San Siru protiv najprijatnijeg osveženja Serije A. Već posle 20 minuta su Rosoneri vodili sa 2:0, proradio je čak i više puta osporavani Gonsalo Ramos. Jeste Frozinone uspeo da smanji zaostatak sredinom prvog poluvremena, ali Milan je posle samo podigao igru za jednu brzinu više i zgromio rivala. OPŠIRNIJE OVDE.

BARSELONA – VILJAREAL (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 3:2 (0:2)

Retki su oni koji Barselonin napadački fudbal mogu da prate i neutrališu. To nije uspeo ni Viljareal u 13. kolu Primere iako je od sedmog minuta imao, naizgled ogromnih 2:0. Ali subjektivni osećaj da taj kapital protiv Barselone niti je ogroman, niti bilo šta garantuje. Kataloncima je deset minuta sredinom drugog poluvremena bilo dovoljno da od 0:2, stignu do 3:2 i to bez pogodaka Jamala i Rafinje. OPŠIRNIJE OVDE.

ANDERLEHT – LEVEN (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 1:0 (0:0)

Mučio se Anderleht pred svojim navijačima u Briselu, ali uspeo je da dođe do sedme prvenstvene pobede u sezoni. Uprkos tome što je do 81. minuta igrao Mihajlo Cvetković Ljubičasti nisu uspevali da pronađu put do gola sve do samog finiša. U 86. minutu su gosti skrivili jedanaesterac, a gol sa bele tačke je postigao čovek koji je zamenio srpskog reprezentativca malo pre toga, Adrijano Bertačini.

OLIMPIK MARSELJ – LE MAN (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:3 (2:0)

Jedna od najigranijih utakmica dana koje je Mozzart Relax spasao. Le Man je na Velodromu priredio veliko iznenađenje, gubio je sa 2:0 na poluvremenu pa u nastavku stigao do preokreta, uprkos neiskorišćenom penalu. Međutim, kako je Marselj još u prvom poluvremenu poveo sa dva gola razlike, u Mozzartu su kladioci već tada, u 40. minutu mogli da zaokruže jedinicu. Dakle, za naše kladioce došli su i kec i dvojka. OPŠIRNIJE OVDE.

HETAFE – ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 0:3 (0:2)

Atletiko Madrid je bez ikakvih problema trijumfovao nakon reprezentativne pauze i nastavlja se trka utroje u fudbalskom šampionatu Španije. Hetafe je ove sezone kao doktor Džekil i Mister Hajd kada su u pitanju mečevi kod kuće i na strani u Primeri. U gostima imaju nestvarnih nula bodova i nula datih golova na šest utakmica, na domaćem terenu na istom tom uzorku nisu imali poraz – sve do ove noći, kada ih je četa Dijega Simeonea, jednostavno rečeno, rutinirala – 0:3 (0:2). OPŠIRNIJE OVDE.

ATALANTA – INTER (tip 2, kvota 1,60) – rezultat 4:4 (1:2)

Još jedan meč gde je Mozzart Relax spašavao tikete. Inter je poveo u Bergamu sa 2:0 i već u 32. minutu su se zaokružile dvojke. To što je Atalanta u poslednjih desetak minuta – baš posle ulaska Aleksandra Stankovića u igru – od 2:4 stigla do 4:4 za kladioce koji su igrali na Nerazure nije toliko bitno. OPŠIRNIJE OVDE.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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