LUDI TIKET, petak, 1.875.000: Za sreću su nekad dovoljna i tri para
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 08:56
Sjajno odabrani prelazi doneli dobitak
Tri para bila su dovoljna našem kladiocu da na uloženih 100 dinara inkasira 1.875.000. U pitanju su bili odlično odabrani prelazi 2-1 na utakmicama Lige Evrope. Mi smo očekivali malo pogodaka na meču Olimpijakos - Milan, naš kladilac je bio mudriji, a s obzirom na to da je domaćin poveo autogolom kapitena Rosonera Majka Menjona, i srećniji. No, kada je u Pireju zablinkalo 2:0 (u 49. minutu) sumnjamo da mu je baš bilo lako oko srca. Ipak, momci iz grada mode pokazali su da nisu manekeni i ne samo da su uspeli da se oporave od šoka, nego su do kraja smestili četiri "komada" u mrežu rivala.
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Selta je rano povela protiv Bornmuta, ali su Englezi već u drugom minutu drugog poluvremena izjednačili, a do 2:1 došli su u pravom trenutku da našem kladiocu ne oslabe nervi. No, za kraj je ostavio utakmicu na kojoj je domaćin (Sparta) vodio na poluvremenu sa 2:0, da bi gost (AZ Alkmar) proradio u drugom delu i postigao četiri gola. Ipak, kada se dan završio verujemo da su sva nerviranja zaboravljena.
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