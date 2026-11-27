Selta je rano povela protiv Bornmuta, ali su Englezi već u drugom minutu drugog poluvremena izjednačili, a do 2:1 došli su u pravom trenutku da našem kladiocu ne oslabe nervi. No, za kraj je ostavio utakmicu na kojoj je domaćin (Sparta) vodio na poluvremenu sa 2:0, da bi gost (AZ Alkmar) proradio u drugom delu i postigao četiri gola. Ipak, kada se dan završio verujemo da su sva nerviranja zaboravljena.

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