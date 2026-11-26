Kakve su Zvezdine šanse za TOP 8 i koliko bodova fali do sigurnog plasmana među 24
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 23:52
Sve na osnovu iskustava u prve dve sezone Lige konferencije...
Nije Crvena zvezda u Belgiji uspela samo da izbegne poraz i produži niz nepobedivosti na mesec i po dana, da usput sačuva dobar ambijent (imajući u vidu da igrom i trener Albert Rijera i navijači mogu da budu sasvim zadovoljni), već je ovim bodom maltene obezbedila mogućnost da 10. decembra u Gruziji igra za siguran prolaz dalje - u nokaut fazu.
Uzimajući u obzir završne tabele iz prethodne dve sezone ovog takmičenja (otkako se igra u ovom formatu), nijedan klub sa osam bodova nije bio plasiran ispod 24. pozicije. Kako srpski šampion trenutno ima pet, jasno je da bi protiv Iberije mogao do neophodnog salda. U teoriji, crveno-beli bi mogli dalje i uz dva remija (u protekla dva izdanja prolazilo se i sa sedam bodova), ali kako u poslednjem kolu (17. decembar) na Marakanu dolazi nimalo naivni Trabzon, jasno je koji put je 'prohodniji'.
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Što se tiče direktnog plasmana u TOP 8 šanse nisu izgubljene, međutim evidentno je i da nisu velike. S dva trijumfa u poslednja dva kola Beograđani bi verovatno bili na granici. Prošle sezone 11 bodova nije bilo dovoljno za osmo mesto - AEK Larnaka upao je sa 12. A opet, u zimu 2024, četiri kluba završila su sa 11 (Serkl Briž, Jagjelonija, Šamrok, APOEL), s tim da je jedan uspeo da se umuva direktno u osminu finala - učinili su to Belgijanci s gol razlikom +7.
Podsećanja radi, ekipe između 9. i 24. mesta igraju baraž za prolaz među 16 krajem februara. Ko prođe direktno, takmičenje nastavlja tek sredinom marta...
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