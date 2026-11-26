Nije Crvena zvezda u Belgiji uspela samo da izbegne poraz i produži niz nepobedivosti na mesec i po dana, da usput sačuva dobar ambijent (imajući u vidu da igrom i trener Albert Rijera i navijači mogu da budu sasvim zadovoljni), već je ovim bodom maltene obezbedila mogućnost da 10. decembra u Gruziji igra za siguran prolaz dalje - u nokaut fazu.

Uzimajući u obzir završne tabele iz prethodne dve sezone ovog takmičenja (otkako se igra u ovom formatu), nijedan klub sa osam bodova nije bio plasiran ispod 24. pozicije. Kako srpski šampion trenutno ima pet, jasno je da bi protiv Iberije mogao do neophodnog salda. U teoriji, crveno-beli bi mogli dalje i uz dva remija (u protekla dva izdanja prolazilo se i sa sedam bodova), ali kako u poslednjem kolu (17. decembar) na Marakanu dolazi nimalo naivni Trabzon, jasno je koji put je 'prohodniji'.