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OCENE – ZVEZDA: Naznaka da treba verovati u Rijerin proces! O, mama, mama, mama - Gaštarov
Vreme čitanja: 1min | pet. 27.11.26. | 00:04
Krunić je nivo Lige šampiona, Gudelj pokazao “međunožje”, Handelu nedostaje baš to – nešto divljački, mangupski…
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Mateus MagaljaešGolman
Dobio je „packu“ od trenera Rijere sredinom prvog poluvremena kada se odlučio da nabije loptu na „palac“. Čak je španski stručnjak u jednom trenutku podigao Gutešu sa klupe i poslao ga na zagrevanje, ali je odustao od tog suludog poteza. Nije Brazilac imao mnogo posla, odbranio je tek jedan udarac. Što je možda dokaz da je srpski šampion odigrao više nego pristojan meč. Kao u Mozzart Bet Superligi. Kod gola bespomoćan, zakazao je blok.
Ocena
6
Stefan GudeljOdbrana
Više je to bilo nego korektno. I opet je rođeni Trebinjac pokazao „međunožje“, jer je po zamislima Alberta Rijere stajao visoko i rvao se sa Vergarom. Odlično je u drugom poluvremenu kratio prostor, igrao jedan na jedan po celom terenu. Srce kao Leotar i ponovo vidljivi znaci neiskustva. Ali ako je nekom poslužila Liga Konferencije, onda je to ovaj momak. Samo još malo da očisti igru. Od vitalnog značaja za sportski sektor bi bilo da on i u budućnosti ostane u klubu. Međutim, to je neizvesna rabota.
Ocena
6.5
Matej GaštarovVezni
„O, mama, mama, mama, o mama mama...“ Pevali su navijači Crvene zvezde u finišu meča u Gentu, kao da su osetili da će se još malo zaljubiti u hrabro makedonsko devojače. Njegov "horor" pretvorio se u najlepšu bajku. Mogao je još jednom Albert Rijera da vidi da Gaštarov nije rođeni defanzivac, pošto ga je bacio u kavez sa lavovima. Nije mogao Songa Makedonac da stigne pogledom, ponekad previše gledao njega umesto da bližim putem krene na lopti. Ali kada je prebačen u vezni red, Crvena zvezda je dobila ono što treba. Posebnost, čist talenat, autentiku, nekog ko pravi razliku. Eto, kada se neko svesno žrtvuje, ide glavom na loptu kao Nemanja Vidić... Onda ima malo i sreće da mu se lopta odbije na jaču nogu pre savršene kifle. Dobio je balkanski fudbal vezistu (i opet vezistu) u nastajanju. Njegove duge noge kadre su da sve stignu na malom prostoru.
Ocena
7
Juta NakajamaOdbrana
Jedna od persofikacija Zvezinog izdanja u Gentu. Igrao je kao treći štoper, ali je nekoliko puta bio u srcu šesnesterca Genta. On je jedan od onih koji slepo sluša Alberta Rijeru i ne filozofira. Takav je mentalitet Japanaca. Koristan je ovom timu kao neko ko može da vam ponudi siguran pas... I on je jedan od onih koji su mogli nekada više da rizikuju.
Ocena
6.5
Mahmudu BadžoVezni
(do 64. minuta) Šerptlja sa loptom, odnosno sa pečatom dežurnog krivca na čelu, korektno je obavio zadatak. Znao je da izbezumi ceo tim lošom kontrolom lopte ili kretanjem koje nema nikakvog rezona. Ali je obavio zadatak. Nudio se kao opcija u izgradnji napada i nije pogrešio. Bilo ga je tu da otežava život Deloru i donese malo mišića tehnički pismenom veznom redu Crvene zvezde. I to je dobro uradio. Nije otpadao u duelima.
Ocena
6
Rade KrunićVezni
Teško je ocenjivati nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, jer sve je mnogo puta rečeno. Kada on igra – igra i Crvena zvezda. Dolaziće, verujemo, stranci ozbiljne kategorije u redove srpskog šampiona, ali teško će neko tako skenirati igru. To je nivo Lige šampiona. Dok lopta ide ka njemu, on je brzim pokretom glave već shvatio gde stoje igrači Genta i kako treba da odigra. Nosio je loptu onako na oko prilično lepo, uzdignute glave, presekao dvocifren broj lopti. Prava je šteta što nije bolje odapeo šut početkom drugog poluvremena. Bila bi to onda savršena partija. Nije baš Rijera sklon veteranima, ali oko Radeta mora da gradi igru.
Ocena
7
Tomas HandelVezni
Kada bi Portugalac mogao bar u jednom meču da uskoči u kožu lošeg momka. Sve je kod njega taktički tačno, tehnički precizno... I ove večeri u Belgiji je u svakom trenutku znao gde treba da bude kao desna osmica, čak i kada da odigra... Ali nedostaje mu nešto divlje, nešto mangupsko, da bar jednom iskoči iz šablona. Odlično je igrao u tandemu sa Lučićem po desnom boku... Kada je Zvezda jurila izjednačenje, kasnije i pobedu, opet je odigravao školski, prema nacrtima Alberta Rijere. A mogao je primera radi da rizikuje i pošalje koji centaršut u pun šesnesterac igrača Crvene zvezde.
Ocena
6
Mohamad Abu FaniVezni
Besprizoran. Kada je trebalo da podigne loptu iz kornera, delovalo je kao da nije jeo nekoliko dana. Ubedljivo najslabija karika u veznom redu Crvene zvezde, nekako uvek u disbalansu prilikom trčanja. Ne ume da čita igru kao Krunić i Handel i tačka. Možda Zvezda nije imala mnogo šansi, ali je kolektivnom igrom ostavila Abu Fanija samog na 17 metara od gola Rufa. Igrač prosečnog šuta bi pogodio i skinuo sa sebe epitet velikog Zvezdinog promašaja. Baš ništa nije bilo dobro u njegovoj igri. Osim što zna da se kreće između linija.
Ocena
5
Vasilije KostovVezni
(do 64. minuta) Kolateral odluke Alberta Rijere da ga uvrsti u špic napada u nedostatku boljih rešenja... Najtalentovaniji igrač Srbije nije napadač i tačka. Šunjao se između štopera Genta kao lopov noću, ali je ušao u kadar sredinom prvog poluvremena kada je odigrao povratnu za Lučića. Izvlačio se, čekao prekid da pokaže snagu udarca. Ruf ga je zaustavio. Mnogo bolje je delovao po boku, povukao nekoliko napada, ulazio u duele. Delimično frustriran prvim poluvremenom nije mogao da pruži šta može.
Ocena
5.5
Vladimir LučićVezni
(do 77. minuta) I opet je bio verovatno najbolji fudbaler Crvene zvezde u evropskim utakmicama. Kada je on bio na leđima Arauhu, Gentova leva strana bila je u „romingu“, totalno bez uticaja na igru domaćina. Jedan od retkih u sastavu Alberta Rijere koji je u prvom poluvremenu trčao iza leđa odbrane i pokušao da ubrza tehnički vrlo dobru igru srpskog šampiona. Prodao dva lažnjaka, gledao unapred. Međutim, nedostajalo mu je snage u drugom poluvremenu. Fizički istrošen morao je da prepusti svoje mesto Marku Arnautoviću. Može i da irtira lošim potezima, ali uzdigutog čela može da šeta Beogradom ovih dana. Jako, jako pošten prema obavezama.
Ocena
7
Mirko IvanićVezni
(do 88. minuta) „Ova noć nije bila moj dan“. Šaljiva izjava Fadilja Vokrija u mikrofon Jordana Ivanovića tamo negde krajem osamdesetih godina prošlog veka, opisuje igru kapitena Crvene zvezde. Nije to bio on. Posebno ne u prvom poluvremenu. Odsečen na boku, bez opcije da odigra sa autentičnim napadačem, gotovo da je bio van svake ofanzivne akcije. Bilo je tu i hrabrih poteza, ulaska u druge zone. Zanimljivo je da je bio korisniji u drugom poluvremenu kao napadač, ali je nedostajalo njegove magije. I utisak o igri Crvene zvezde bio bi potpun da je Ivanić pustio kišu. Kao mnogo puta od 2019. godine do danas.
Ocena
5.5
Mihailo RistićOdbrana
(od 65. do 88. minuta) Pogrešio je dva pasa i dobio ozbiljnu packu od strane Alberta Rijere. Izašao je napolje i bacio flašicu. Znao je Milojević da uradi nešto slično. Istina, to je on radio sa starterima posle pola sata.
Ocena
5.5
Osman BukariVezni
(od 64. minuta) Uneo je brzinu, pravio razliku. Opet je tu bilo nelogičnih poteza, ali je spustio odbranu Genta na peterac.
Ocena
6
Marko ArnautovićNapad
(od 77. minuta) Možda je mogao i ranije na teren. Morao je bolje da izvede slobodnjak.
Ocena
-
Je Gon KimVezni
(od 89. minuta) Malo vremena na terenu.
Ocena
-
Miloš VeljkovićOdbrana
(od 89. minuta) Malo vremena na terenu.
Ocena
-
Albert RijeraTrener
Šaljivo su znali novinari zaduženi za praćanje Crvene zvezde svojevremeno da kažu Robertu Prosinečkom da posed lopte ne ulazi u tabelu srpskog prvenstva. Išlo je ka tome da bismo nešto slično mogli da ponovimo Rijeri na višem nivou. Međutim, Crvena zvezda je u Flandriji odigrala možda i najbolji meč od dolaska harizmatičnog Španca. U prvoj i drugoj trećini terena to je bilo perfektno. U poslednjoj – jedva prosečno. To što nije bilo ekstra kvaliteta nije samo greška Alberta Rijere. Ali u Gentu se prvi put možda videlo šta Španac hoće, i da je konačno došlo do pozitivnog pomaka u mnogo puta pominjanom procesu. Branio je odluku da Gaštarov počne kao treći štoper, o čemu može da se diskutuje. Ne može o tome da je Crvena zvezda protiv Genta izgledala jednako dominantno kao protiv Radnika ili niškog Radničkog. Izbezumljeni su bili navijači domaćeg tima usled činjenice da su njihovi miljenici jedva prelazili polovinu igrališta. Ovaku Zvezdu na ovom nivou navijači hoće da gledaju. Dominantnu, spremnu da rizikuje, sa jasnim automatizmima u igri. Samo još da Rijera pronađe balans. Umetnički dojam nije baš dovoljan u velikom klubu. To što je i ovde i u nekim ranijim mečevima zaslužio više, nema istorijsku vrednost. Neće se pamtiti. Moraće da objasni situaciju sa Ristićem.
Ocena
6.5
Vladimir LučićMateusAlbert RijeraRade KrunićMirko IvanićFK Crvena zvezdaVasilije KostovMahmudu BadžoTomaš HendelStefan GudeljMohamed Abu Fani Juta NakajamaMatej Gaštarov
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FK Crvena zvezda