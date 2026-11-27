Albert Rijera Trener

Šaljivo su znali novinari zaduženi za praćanje Crvene zvezde svojevremeno da kažu Robertu Prosinečkom da posed lopte ne ulazi u tabelu srpskog prvenstva. Išlo je ka tome da bismo nešto slično mogli da ponovimo Rijeri na višem nivou. Međutim, Crvena zvezda je u Flandriji odigrala možda i najbolji meč od dolaska harizmatičnog Španca. U prvoj i drugoj trećini terena to je bilo perfektno. U poslednjoj – jedva prosečno. To što nije bilo ekstra kvaliteta nije samo greška Alberta Rijere. Ali u Gentu se prvi put možda videlo šta Španac hoće, i da je konačno došlo do pozitivnog pomaka u mnogo puta pominjanom procesu. Branio je odluku da Gaštarov počne kao treći štoper, o čemu može da se diskutuje. Ne može o tome da je Crvena zvezda protiv Genta izgledala jednako dominantno kao protiv Radnika ili niškog Radničkog. Izbezumljeni su bili navijači domaćeg tima usled činjenice da su njihovi miljenici jedva prelazili polovinu igrališta. Ovaku Zvezdu na ovom nivou navijači hoće da gledaju. Dominantnu, spremnu da rizikuje, sa jasnim automatizmima u igri. Samo još da Rijera pronađe balans. Umetnički dojam nije baš dovoljan u velikom klubu. To što je i ovde i u nekim ranijim mečevima zaslužio više, nema istorijsku vrednost. Neće se pamtiti. Moraće da objasni situaciju sa Ristićem.