Zadovoljan viđenim bio je ljut na pojedine novinare iz Srbije o tome što su insistirali na pitanjima o izmeni Mihaila Ristića, te o tome da li je Gaštarova ranije mogao da prebaci u vezni red.

„To vam je prvo pitanje posle ovakve utakmice? Svi ste vi treneri? Možeš ti da budeš trener umesto mene. Ne mogu da ti odgovaram zašto Gaštarov nije mogao da igra u veznom redu. Ko je trebalo da bude desni bek? Svi znate koga je trebalo da stavim? Koliko smo šansi stvorili? Protiv ovakvog tima, ovo nije banda. Videli ste šta smo uradili. Belgijski novinari će me razumeti, znaju oni o čemu pričam, usaglasiće se da smo ih učinili inferiornim. Vi me pitate zašto jedan igrač bude 20 minuta na terenu, a drugi ne ide napred... Sledeće pitanje. Odnesite vaš CV u klub, budite trener Zvezde ako već sve znate. Ako nismo na istom nivou, ne možemo pričati“, rekao je Rijera.

Potom je pojasnio i situaciju sa Ristićem.

„Nije to bitno. Trener mora da donosi odluke da bi pobedio utakmicu. Nemojte da pričamo o tome. Da li je to sada najvažnije? Šutnuli smo 25 puta, imali tri udarca u okvir gola. Nisam ljut. Ja sam frustriran. Fudbal je igra u kojoj treba da se postigne gol. Da smo postigli tri gola, mogao bih da kažem da je ovo bila dobra utakmica“.