Rijera: Nismo mi Barselona, moramo da budemo na zemlji
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 00:04
„Nismo ni Bajern. Moramo da dobijemo i pohvale za ono što radimo, za to kako naš tim izgleda“, kaže Španac
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Genta)
Na terenu je to bilo više nego korektno, ali na konfernciji za medije Albert Rijera nije mogao da bude dobro „upakovan“ kao njegova ekipa na stadionu u Gentu.
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Zadovoljan viđenim bio je ljut na pojedine novinare iz Srbije o tome što su insistirali na pitanjima o izmeni Mihaila Ristića, te o tome da li je Gaštarova ranije mogao da prebaci u vezni red.
„To vam je prvo pitanje posle ovakve utakmice? Svi ste vi treneri? Možeš ti da budeš trener umesto mene. Ne mogu da ti odgovaram zašto Gaštarov nije mogao da igra u veznom redu. Ko je trebalo da bude desni bek? Svi znate koga je trebalo da stavim? Koliko smo šansi stvorili? Protiv ovakvog tima, ovo nije banda. Videli ste šta smo uradili. Belgijski novinari će me razumeti, znaju oni o čemu pričam, usaglasiće se da smo ih učinili inferiornim. Vi me pitate zašto jedan igrač bude 20 minuta na terenu, a drugi ne ide napred... Sledeće pitanje. Odnesite vaš CV u klub, budite trener Zvezde ako već sve znate. Ako nismo na istom nivou, ne možemo pričati“, rekao je Rijera.
Potom je pojasnio i situaciju sa Ristićem.
„Nije to bitno. Trener mora da donosi odluke da bi pobedio utakmicu. Nemojte da pričamo o tome. Da li je to sada najvažnije? Šutnuli smo 25 puta, imali tri udarca u okvir gola. Nisam ljut. Ja sam frustriran. Fudbal je igra u kojoj treba da se postigne gol. Da smo postigli tri gola, mogao bih da kažem da je ovo bila dobra utakmica“.
Pohvalio je Španac kolektivnu igru Crvene zvezde.
„Želeo sam tri boda na ovoj utakmici. Igrali smo dobro, imali smo mnogo udaraca. Koliko, duplo? Duplo više od njih. U takvoj situaciji treba da pobedimo utakmicu. Ja tako shvatam fudbal. Treba da dominiramo, mislim da smo dominirali u devet od deset utakmica. Smatram da Gent nije pokazao sav potencijal jer smo radili dobre stvari. Frustriran sam kako novinari u Srbiji nikad nisu zadovoljni. Odigrali smo fantastičan meč protiv fantastičnog tima i niko nije zadovoljan. Igrali smo protiv lidera Švajcarske, Danske, Belgije... Nismo mi Barselona, moramo da budemo na zemlji. Nismo ni Bajern. Moramo da dobijemo i pohvale za ono što radimo, za to kako naš tim izgleda. Odgovaram novinarima na istom nivou na kojem dobijam pitanja“.
Crvena zvezda je u drugom poluvremenu rizikovala, što joj se isplatilo.
„Na poluvremenu sam dao samo jednu instrukciju. Nakon izgubljene lopte, želim da je što pre osvojimo. Bilo je teško protivniku da iznesu loptu. Kada smo imali loptu, imali smo i šanse. Kada smo gubili loptu, brzo smo je osvajali. Nekad možemo da igramo na jedan dodir, nekad igrači imaju osećaj da odigraju sporije. Protivnik zatvara prostore, pa imamo poteškoće. Gotovo ceo meč smo igrali na njihovoj polovini, što nije lako. Utakmica je bila malo sporija na početku, to je instrukcija koju je imao moj tim. Fudbal je i psihologija. Kasnije smo pokušavali da ubrzamo, drugi je deo kako želimo da igramo“.
I još malo o igri Crvene zvezde.
„Želeo sam da pošaljem poruku protivniku da napadam. Poruka je bila da ćemo napasti sa devet igrača. Protiv Jedinstva smo postigli gol u prvom napadu. To je slanje poruke protivniku - nikad ne dajem loptu protivniku, samo želim da ga napadnem“.