Svi oni se, ako ne bude promena u poslednjem trenutku, stavljaju na raspolaganje selektoru.

20.00: (1,35) Slovenija (16,0) Finska (3,50)

Ekipa je posle teškog gostovanja i poraza u Litvaniji (78:97) sletela za Beograd oko ponoći i ubrzo zatim preselila se u svoju bazu. Kako je selektor Alimpijević najavio još na konferenciji za novinare posle utakmice, plan je da igrači dobiju dovoljno vremena za odmor, posle čega će sastav iz Klaipede raditi po planu i režimu oporavka, dok će novopridošla pojačanja imati poseban program za brži ulazak u proces.

Srbija će za utakmicu sa Italijom u dvorani "Aleksandar Nikolić" (nedelja, 19.00) biti značajno jača praktično na svim pozicijama, a možda i najveću razliku trebalo bi da napravi prisustvo Micića i Gudurića, dvojice igrača kojima selektor može da poveri organizaciju igre. To će značajno rasteretiti Aleksu Avramovića, koji je zbog manjka iskusnih plejmejkera morao najviše vremena da provede kao kreator i dosta se potrošio u tom smislu... Micić će prvi put sada imati priliku da sarađuje sa Alimpijevićem, uz Vanju Marinkovića i Vladimira Lučića koji se vraćaju u državni tim.

Sa Dobrićem i Marinkovićem Srbija dobija na šutu sa distance i kvalitetu u odbrani, dok je dobro poznato šta sve Lučić i Davidovac mogu da donesu nacionalnom timu, pogotovo u utakmicama velikog rezultatskog značaja. Petrušev će biti veliko pojačanje za unutrašnju liniju koju sada čine kapiten Luka Mitrović, Dušan Miletić i Balša Koprivica, pre svega zbog napadačkog arsenala kojim raspolaže i mogućnosti da igra na obe visoke pozicije. Tanasković će poneti svoj deo tereta na poziciji "četiri" i biće konkurencija Alenu Smailagiću koji je odigrao jako dobar meč u Klaipedi. Tanasković je pravo otkrovenje prvog dela reprezentativnih kvalifikacija za Mundobasket, kao jedan od najboljih naših igrača. Sa Lakićem i Dangubićem selektor dobija još defanzivnih specijalista, odnosno dodatne opcije u zavisnosti od toga kakvu bude želeo koncepciju igre protiv Italijana.

Momci koji su predstavljali Srbiju u Klaipedi zaslužuju veliko poštovanje zbog spremnosti da se odazovu pozivu selektora i požrtvovanosti koju su pokazali. Od velikog broja njih tražilo se da preuzmu odgovornost kakvu često nemaju ni u svojim klubovima, a pritom nemaju ni približno toliko iskustva u utakmicama ovog ranga kao pojedini igrači koji će se danas priključiti reprezentaciji. Upravo je to ono što je Srbiji potrebno za susret sa Italijom, pogotovo što među desetoricom evroligaških košarkaša ima onih koji su godinama bili nosioci igre nacionalnog tima i osvajali medalje na najvećim takmičenjima.