Srbija protiv Italije jača za desetoricu evroligaša! Đurišića čeka snimanje
Vreme čitanja: 4min | pet. 27.11.26. | 08:02
Ako ne bude promena u poslednjem trenutku, na raspolaganje selektoru Alimpijeviću trebalo bi da se stave desetorica igrača
Mnogo se prethodnih dana govorilo o tome na koga će Dušan Alimpijević moći da računa u dve verovatno najvažnije utakmice Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine. Selektor je u Klaipedi radio sa sastavom čije je formiranje u velikoj meri bilo uslovljeno klupskim obavezama evroligaških igrača, dok će po povratku u Beograd imati daleko veći izbor.
Kako Mozzart Sport nezvanično saznaje, reprezentativnom kampu Srbije od petka se priključuju još desetorica košarkaša iz evroligaških klubova. Odnosno, svi oni koji su se našli na spisku pred novembarsko okupljanje. U pitanju su Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Vanja Marinković, Nikola Tanasković i Arijan Lakić (Partizan Mozzart Bet), Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv), Filip Petrušev i Nemanja Dangubić (Dubai), Vladimir Lučić (Bajern Minhen), čiji je povratak u reprezentativni dres Mozzart Sport najavio, te Marko Gudurić (Olimpija Milano).
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Svi oni se, ako ne bude promena u poslednjem trenutku, stavljaju na raspolaganje selektoru.
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Ekipa je posle teškog gostovanja i poraza u Litvaniji (78:97) sletela za Beograd oko ponoći i ubrzo zatim preselila se u svoju bazu. Kako je selektor Alimpijević najavio još na konferenciji za novinare posle utakmice, plan je da igrači dobiju dovoljno vremena za odmor, posle čega će sastav iz Klaipede raditi po planu i režimu oporavka, dok će novopridošla pojačanja imati poseban program za brži ulazak u proces.
Srbija će za utakmicu sa Italijom u dvorani "Aleksandar Nikolić" (nedelja, 19.00) biti značajno jača praktično na svim pozicijama, a možda i najveću razliku trebalo bi da napravi prisustvo Micića i Gudurića, dvojice igrača kojima selektor može da poveri organizaciju igre. To će značajno rasteretiti Aleksu Avramovića, koji je zbog manjka iskusnih plejmejkera morao najviše vremena da provede kao kreator i dosta se potrošio u tom smislu... Micić će prvi put sada imati priliku da sarađuje sa Alimpijevićem, uz Vanju Marinkovića i Vladimira Lučića koji se vraćaju u državni tim.
Sa Dobrićem i Marinkovićem Srbija dobija na šutu sa distance i kvalitetu u odbrani, dok je dobro poznato šta sve Lučić i Davidovac mogu da donesu nacionalnom timu, pogotovo u utakmicama velikog rezultatskog značaja. Petrušev će biti veliko pojačanje za unutrašnju liniju koju sada čine kapiten Luka Mitrović, Dušan Miletić i Balša Koprivica, pre svega zbog napadačkog arsenala kojim raspolaže i mogućnosti da igra na obe visoke pozicije. Tanasković će poneti svoj deo tereta na poziciji "četiri" i biće konkurencija Alenu Smailagiću koji je odigrao jako dobar meč u Klaipedi. Tanasković je pravo otkrovenje prvog dela reprezentativnih kvalifikacija za Mundobasket, kao jedan od najboljih naših igrača. Sa Lakićem i Dangubićem selektor dobija još defanzivnih specijalista, odnosno dodatne opcije u zavisnosti od toga kakvu bude želeo koncepciju igre protiv Italijana.
Momci koji su predstavljali Srbiju u Klaipedi zaslužuju veliko poštovanje zbog spremnosti da se odazovu pozivu selektora i požrtvovanosti koju su pokazali. Od velikog broja njih tražilo se da preuzmu odgovornost kakvu često nemaju ni u svojim klubovima, a pritom nemaju ni približno toliko iskustva u utakmicama ovog ranga kao pojedini igrači koji će se danas priključiti reprezentaciji. Upravo je to ono što je Srbiji potrebno za susret sa Italijom, pogotovo što među desetoricom evroligaških košarkaša ima onih koji su godinama bili nosioci igre nacionalnog tima i osvajali medalje na najvećim takmičenjima.
Ostaje da se vidi kakva je situacija sa Nikolom Đurišićem. Mladog košarkaša Crvene zvezde u petak očekuje snimanje posle udarca koji je dobio u kvadriceps. Koliko je povreda ozbiljna i da li će Alimpijević moći da računa na njega za nedeljnu utakmicu znaće se posle pregleda, ali je tokom povratka reprezentacije u Beograd, na aerodromima, bilo evidentno da Đurišić ima određenih poteškoća da normalno hoda. Iz tog razloga je lekarski tim Srbije predložio da mladi košarkaš preskoči drugo poluvremena u Klaipedi.
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Bila bi velika šteta da mu se ponovi scenario iz avgusta, kada je na treningu takođe doživeo povredu kvadricepsa. Tada su prognoze glasile da ga čeka pauza između tri i četiri sedmice, ipak on je propustio početak klupske sezone sa Crvenom zvezdom. U međuvremenu se oporavio i odigrao pet utakmica u Evroligi, ali ga je Ibon Navaro pretežno koristio u ABA ligi.
Srbiji je pobeda nad Italijom imperativ posle trijumfa sastava Luke Bankija nad Turskom u četvrtak uveče. Naš sastav do kraja kvalifikacija čekaju gostovanje Islandu 26. februara i duel sa Litvanijom 1. marta u Beogradu.