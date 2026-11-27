Posle utakmice, veoma objektivan je bio i selektor Helena, Vasilis Spanulis.

"Pre svega, imali smo utakmicu u našim rukama i onda se toliko stvari desilo koje nije trebalo da se dese... Moram da pogledam opet utakmicu i prebrojim koliko smo zicera promašili. Siguran sam da je više od 10 ili 12. Ali, to je košarka, ovo je bio težak poraz i to je to".

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Grci su u poslednjih 90 sekundi pravili, kako je to Jasmin Repeša jednom objasnio, grešku za greškom.

"Nismo preveli loptu za osam sekundi, onda smo primili trojku od igrača koji dosad nije dao trojku. Imao je 0% sve do sada", pomenuo je Spanulis misleći na pogodak Georgea Korsantije.

Nastavio je o lošim stvarima.

"Napravili smo mnogo grešaka. Smatram da sve što je moglo da krene po zlu, krenulo je i to nas je dovelo do poraza. Uspeli smo da napravimo nesportski faul nakon promašenog slobodnog bacanja. Mislim da se desilo mnogo toga što inače ne viđate u košarci".

Upitan je legendarni košarkaš i da li Grčka može da se oporavi od ovakvog poraza.

"Biću iskren. Košarka koju smo igrali je bila ispod proseka. Odigrali smo užasan meč. Maltene smo izgubili od dva igrača (Markis Rid 30 poena, Tornike Šengelija 25 poena, 11 skokova prim. aut), iako smo razgovarali o tome kako ćemo da ih branimo. Ovo je loš poraz, iako smo zaista bili blizu pobede".