Objektivni Spanulis posle debakla: Odigrali smo užasno, izgubili smo od dva igrača
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 08:54
"Dokle god postoji nada, borićemo se i davati sve od sebe da budemo što bolji", rekao je selektor Helena
Grčka je svom narednu priredila veliko negativno iznenađenje. Generalno puleni Vasilisa Spanulisa igraju loše kroz cele kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine koje se održava u Kataru, ali je protiv Gruzije uspela zaista da se obruka.
Bilo joj je malo sedam razlike na minut i po do kraja produžetka. Gruzija je na spektakularan način preokrenula, došla do velike pobede i tako napravila ogroman korak ka Mundobasketu. Zaista, prosuti +7, odnosno tri poseda prednosti, je zaista neverovatno...
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Posle utakmice, veoma objektivan je bio i selektor Helena, Vasilis Spanulis.
"Pre svega, imali smo utakmicu u našim rukama i onda se toliko stvari desilo koje nije trebalo da se dese... Moram da pogledam opet utakmicu i prebrojim koliko smo zicera promašili. Siguran sam da je više od 10 ili 12. Ali, to je košarka, ovo je bio težak poraz i to je to".
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Grci su u poslednjih 90 sekundi pravili, kako je to Jasmin Repeša jednom objasnio, grešku za greškom.
"Nismo preveli loptu za osam sekundi, onda smo primili trojku od igrača koji dosad nije dao trojku. Imao je 0% sve do sada", pomenuo je Spanulis misleći na pogodak Georgea Korsantije.
Nastavio je o lošim stvarima.
"Napravili smo mnogo grešaka. Smatram da sve što je moglo da krene po zlu, krenulo je i to nas je dovelo do poraza. Uspeli smo da napravimo nesportski faul nakon promašenog slobodnog bacanja. Mislim da se desilo mnogo toga što inače ne viđate u košarci".
Upitan je legendarni košarkaš i da li Grčka može da se oporavi od ovakvog poraza.
"Biću iskren. Košarka koju smo igrali je bila ispod proseka. Odigrali smo užasan meč. Maltene smo izgubili od dva igrača (Markis Rid 30 poena, Tornike Šengelija 25 poena, 11 skokova prim. aut), iako smo razgovarali o tome kako ćemo da ih branimo. Ovo je loš poraz, iako smo zaista bili blizu pobede".
Grčka je sada na 4-5, odnosno dve pobede iza upravo Gruzije koja je na trećem mestu, poslednjem koje donosi plasman u Katar. Helene čeka meč sa Španijom u nedelju koji moraju da pobede.
"Moramo da izađemo na teren i igramo. Mi predstavljamo nacionalni tim, predstavljamo Grčku. Dokle god postoji nada, borićemo se i davati sve od sebe da budemo što bolji. Nastavićemo da radimo, da analiziramo naše greške i spremimo se za sledeći meč. Ništa drugo ne možemo", zaključio je Spanulis.