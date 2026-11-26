Crvena zvezda nakon četiri odigrana kola ima pet bodova i nalazi se na 19. mestu na tabeli.

„Imali smo više šansi, veći posed lopte, ali nije sve samo u broju prilika, već i u načinu na koji ih stvarate. Nemam statistiku ispred sebe, ali znam da smo stvorili dosta šansi. Međutim, fudbal se svodi na postizanje golova. Imali smo 25 šuteva, ali samo tri u okvir gola i time nisam zadovoljan. Nisam ljut, ali u takvim situacijama moramo da budemo precizniji“, rekao je Rijera posle utakmice za Arenu Sport.

Španac je iznenadio izborom igrača, kao i pozicijama koje im je namenio. Na kraju je promenio mesto Gaštarovu, rasteretio ga defanzivnih zadataka, što mu je omogućilo da postigne gol za izjednačenje.

„Sve igrače postavljam na pozicije na kojima mislim da mogu dobro da odgovore zahtevima. Tokom utakmice se dešavaju različite stvari, protivnik vam otežava posao i nije sve samo u tome ko igra na kojoj poziciji. Morali smo danas da budemo efikasniji pred protivničkim golom. Nismo uspeli u tome i zbog toga smo osvojili samo jedan bod. Rekao sam i pre utakmice, nije bitno šta će se dogoditi na ovom susretu. Još šest bodova je u igri i verovatno ćemo se kvalifikovati u narednu fazu“.

Razjasnio je i odluku da Ristića izvede sa terena posle samo 20 minuta.

„To je odluka koju trener mora da donese ako želi da pobedi utakmicu“, zaključio je Španac.