LUDI TIKET, petak, 188.393 dinara: Puna kapa iznenađenja iz Lige Evrope
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 08:08
Velikim Mokrim Lugom će se dugo prepričavati partija koja je definisala šta znači umesno baratanje konačnim ishodima
Kakva neverovatna fudbalska groznica i dobitak koji se graniči sa naučnom fantastikom! U Mozzart kladionici i u Velikom Mokrom Lugu, jedan strastveni kladilac sastavio je tiket koji prkosi svim zakonima verovatnoće i inkasirao fantastičnih 188.393 dinara na ulog od svega 100 dinara. Sa ukupnom kvotom od čak 1.846,99 i šest pogođenih parova Lige Evrope, ovaj igrač je pokazao šta znači imati vrhunski osećaj za autsajdere, čelične živce i veru u fudbalska čuda. Sve utakmice su počele u istom terminu, pretvarajući četvrtak veče u pravi rolerkoster emocija za ovog majstora prognoze.
Bet analiza ovog tiketa otkriva neverovatnu hrabrost i hiruršku preciznost pri odabiru tipova. Ključ uspeha leži u tri vanserijska iznenađenja na koja bi se malo ko usudio: pobeda Marselja u Leverkuzenu (kvota 6,75) uz konačan rezultat 0:1, trijumf Celja u gostima protiv Šturma iz Graca (kvota 5,90) gde je viđena prava goleada (2:3), kao i pobeda zagrebačkog Dinama protiv Sanderlenda (0:2) sa kvotom 4,90. Kada se na to dodaju sjajni fiksevi poput pobede Seltika nad Bešiktašom (3:2, kvota 2,70) i belgijskog Sent Žila protiv Selte (1:2, kvota 2,85), uz najsigurniji par večeri gde je Benfika opravdala ulogu favorita protiv Leh Poznanja, dobija se savršena dobitna kombinacija koja je srušila sve, pa čak i zakone verovatnoće.
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Ono što ovaj istorijski dobitak čini još slađim jeste Mozzartov SUPER MULTI BONUS, koji uvek dodatno nagradi igračku hrabrost i podigne već ionako visoke dobitke na sledeći nivo kada se poveže ovoliko velikih kvota na jednom mestu. U ovom slučaju majstor je inkasirao dodatnih 3.694 dinara dodatnog keša. Tako je Veliki Mokri Lug dobio novog Mozzart heroja čiji će se tiket dugo prepričavati uz kafu. Formula je jasna: malo sportske drskosti, vrhunsko poznavanje evropskog fudbala i Mozzartov bonus pretvorili su 100 dinara u ostvarenje kladioničarskog sna!
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