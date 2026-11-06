Najava dana (petak, 6. novembar): Lige petice i večiti na evroligaškim terenima

HAMBURGER – MENHENGLADBAH, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Domaćin pred svojim navijačima očajnički traži prekid serije od dva uzastopna neuspeha, oslanjajući se na tradiciju pošto na svom stadionu ne zna za poraz od ovog rivala već skoro deceniju. Gosti iz Menhengladbaha stižu sa samog dna tabele i opterećeni kadrovskim problemima, ali sa jasnim motivom da poprave katastrofalan učinak na strani. Očekuje se izuzetno borben meč timova kojima su bodovi za beg iz opasne zone preko potrebni.

VENECIJA – UDINEZE, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Kada je reč o derbiju začelja Serije A, favorit je bukvalno nepoznat. Udineze ima pet bodova i gol razliku 11:23, dok Venecija ima tri, uz gol razliku 6:20. Dakle, odbrane obe ekipe su bukvalno šuplje, goleade na njihovim mečevima su učestale, a na poslednjem meču para u Kupu Italije u septembru bilo je 2:1 za Udineze.

SEVILJA – ALAVES, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Sevilja i Alaves igraju premijerni meč 12. kola La Lige pod imperativom iskupljenja za teške poraze iz prošlog vikenda. Domaći tim želi da zaboravi neuspeh protiv Hetafea i na svom terenu nastavi sa efikasnim partijama koje ga drže u gornjem delu tabele. Nasuprot njima, Alaves je u ozbiljnoj krizi od sedam utakmica bez trijumfa, a u Andaluziju stiže potpuno uzdrman nakon debakla od Barselone (6:1).

TULUZ – STRAZBUR, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Domaći tim na svom terenu želi brzi oporavak nakon neuspeha protiv Marselja i proboj ka gornjem delu tabele. Gosti stižu puni samopouzdanja posle ubedljivog trijumfa nad Oserom od 5:1, ali sa imperativom da konačno poprave bled učinak na gostujućim terenima ove sezone. Budući da su rivali bodovno poravnati, očekuje se velika i neizvesna borba za svaki pedalj terena.

GACIJENTEP – KASIMPAŠA, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

Domaćin na svom terenu očajnički juri bodove za beg sa dna i prekid crnog niza od pet uzastopnih poraza, oslanjajući se na tradicionalno dobra izdanja protiv večerašnjeg rivala. Gosti iz Istanbula stižu sa vrha tabele i u odličnom raspoloženju posle remija sa Bešiktašem, rešeni da iskoriste očigledne defanzivne propuste domaćeg tima.

DERBI – BOLTON, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Domaćin na svom Prajd Parku očajnički traži bodove spasa za beg sa samog dna Čempionšipa i prekid serije loših rezultata. Gosti stižu u daleko boljoj poziciji i sa stabilnijom formom, rešeni da iskoriste nestabilnu odbranu rivala i poprave svoj učinak na gostujućim terenima. Očekuje se izuzetno tvrda utakmica u kojoj će borbenost odlučiti pobednika, naravno uz neizvesnost zbog kadrovskih problema koje imaju oba tima.

BEŠIKTAŠ – ŽALGIRIS, 18.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Izabranici Dušana Alimpijevića pred svojim vatrenim navijačima u Istanbulu traže povratak na pobednički kolosek i izuzetno važan trijumf u elitnom takmičenju. Tim iz Kaunasa, s druge strane, stiže sa prepoznatljivom ratničkom filozofijom i čvrstom defanzivom, rešena da uspori napade domaćina i nastavi niz od tri uzastopno dobijena meča.

OLIMPIJAKOS – CRVENA ZVEZDA, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Crvena zvezda stiže u Grčku u sjajnom raspoloženju posle ubedljivih evroligaških pobeda, sa željom da na jednom od najtežih gostovanja u Evropi potvrdi odličnu formu i brejkom učvrsti poziciju u gornjem delu tabele. Domaći Olimpijakos, i pored povreda koje kroje sastav, važi za blagog favorita i oslanja se na čvrst domaći teren i ogroman individualni kvalitet svojih zvezda. Očekuje se fizički izuzetno zahtevan meč sa jakim odbranama.

PARTIZAN MOZZART BET – MAKABI T.A, 20.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Crno-beli žele prekid mini krize nakon dva poraza na strani, a tim je jači za oporavljenog kapitena Vanju Marinkovića. Sa druge strane, tim iz Tel Aviva stiže u Beograd pod velikim pritiskom posle serije vezanih neuspeha. Iako je Makabi slavio na prethodna dva duela para, domaći parket i forma stavljaju Partizan u ulogu favorita za pobedu.