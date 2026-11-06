Od ega sazdan, od ega prevaren

Pre mesec dana su ga uvredili. Obećali mu jedno, uradili drugačije. On se nadurio, pokupio, otišao i zaćutao - da bi progovorio. Pozvali su ga (selektor Žorž Žezus i predsednik Fudbalskog saveza Pedro Proensa ) da se vrati. Ali umesto ruke pomirenja i u perspektivi veličanstvenog oproštaja, izabrao je instagram i video poruku koju je za trećinu dana videlo više ljudi od populacije Portugalije, više nego što bi da su otvorili kapije svih značajnijih fudbalskih stadiona Evrope.

Kraj kakav nije želeo, kraj kakav nije zaslužio, ali i kraj kakav je sam isprovocirao. Jedna od najvećih reprezenetativnih karijera u istoriji fudbala završila se kiselo i otužno. A nije moralo tako... Ali Kristijano je tvrdoglavo birao. Pogledao se u ogledalo i potpuno neobjektivno video portret one aždaje koja je - znate već kada, kako i koliko dugo - gutala i Zlatne lopte i odbrane i čitave klubove. Ali Ronaldo to odavno nije.

Kao da je opet želeo da bude veći od reprezentacije. Kao da je opet (po)želeo da dokazuje sopstvenu veličinu... A nije bilo potrebe jer njegovo znamenje i zaostavština su večni i vanvremenski. Ali postoji jedna misao, nekada davno izrečena od strane nekog mudrog čoveka: „Onaj ko mora da dokazuje svoju veličinu, nije spoznao svoju vrednost.“ Ronaldo ju je sigurno svestan, ali potreba da je konstantno potvrđuje i dokazuje, ga je, poslednjih godina reprezentativne karijere - progutala. Ogledalce mu već godinama unazad servira iskrivljenu sliku sopstvene verzije koja odavno ne postoji, ali Kristijano ne prestaje da mu veruje. On je i dalje najlepši na svetu, njegovom fudbalu i dalje nema ravnog.

Ali to je klopka u koju poslovično upadaju fudbalske legende jupiterovskog ega. Taj pokretač bolesne ljubavi prema (ličnoj) pobedi i iskonske mržnje prema neuspehu ih je gradio, čeličio, upisao u fudbalsku mitologiju, a onda bumerangovski oduzeo dostojanstvo za silazak sa trona. Ego ih je ubedio da je tron zauvek njihov. I jeste reprezentacija Portugalije, kada se 2006. godine povukao Figo, postala Ronaldova, isto kao i Luisova sedmica. I bila je Ronaldova, nema u tome ničega spornog. Ali od njegove svetlosti i aure, ostala je samo Ronaldova i ničija više. 💥💥💥💥💥 MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao 💥💥💥💥💥 I tu dolazimo do jednog od najvećih paradoksa, ultimativne ironije Ronaldove reprezentativne karijere. Čovek sa 234 nastupa i 146 golova za državni tim, čovek koji je davao gol za reprezentaciju na svakih 127 minuta, koji je 23 godine pisao istoriju kompletnog svetskog reprezentativnog fudbala, nije bio na terenu kada je njegov tim 2016. godine osvojio Euro. Povredio se u 25. minutu i morao da napusti teren. Kao da je život hteo da ga nauči šta znači biti deo kolektiva. Te zvezdane noći u Sen Deniju, Ronaldo se uživeo u ulogu. Radio je jedino što mu je preostalo da postane osvajač i sa reprezentacijom. Period do kraja meča i produžetaka proveo je na prstima, bodrio saigrače, ulivao energiju, okupljao na pauzama, kapitenski tražio da izdrže... Strelcu čuvenog gola Ederu usadio u glavu da će rešiti finale, što se na kraju i dogodilo. Ali životnu lekciju je relativno brzo zaboravio... Ili je prestala da mu bude važna čim se vratio na teren. Zaboravio ju je i na Mundijalu u Kataru i letos na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Jasno je da je timska igra Portugalije u jednom trenutku postala talac Ronaldove veličine, talac čoveka koji odavno nije najbolji fudbaler na svetu. A onda je došao jesenji prozor Lige nacija i videli smo kako stoje stvari. "Ili ću biti neprikosnoveni prvi izbor, ili neću udostojiti reprezentaciju svog prisustva." Ronaldo nije ovo izgovorio, već pretočio u delo. Odabrao je da ode bez veličanstvenog oproštaja. Uskratio naciji koja ga preko dve decenije gleda kao Boga, da mu se zahvali kako dolikuje.