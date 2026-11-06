Nikad slabiji Makabi stiže u Arenu! Okršaj najslabije odbrane i najlošijeg napada

Pred njima je izuzetno zahtevan i potencijalno prekretnički ciklus od četiri uzastopna meča u glavnom gradu, a večerašnji duel protiv izraelskog Makabija (20.45, Arena Sport) nosi ulogu apsolutnog imperativa. Trijumf nad klubom iz Tel Aviva ne predstavlja samo priliku za popravljanje bodovnog salda, već i neophodan temelj iz kog ekipa mora da izgradi novu seriju pobeda i povrati preko potrebnu stabilnost u borbi za gornji dom Evrolige.

Porazi na gostovanjima u Lionu protiv Asvela i u Kaunasu protiv Žalgirisa izbacili su iz ritma Partizan Mozzart Bet posle velike pobede nad Crvenom zvezdom. Izgubljeni "bodovi" u mečevima gde su se tražili mirnoća i rutinsko privođenje utakmice kraju obavezuju crno-bele na reakciju i povratak na pobedničke staze. Padovi u koncentraciji, neprisutnost u skok igri i nestajanje defanzivnog intenziteta u ključnim trenucima tih gostovanja skupo su plaćeni, pa se izabranici Đoana Penjaroje vraćaju na parket Beogradske arene pod ozbiljnim opterećenjem moranja jer su sada na negativnom učinku od četiri pobede i pet poraza.

Međutim, rival koji večeras istrčava na parket najveće dvorane na Balkanu sa sobom nosi sasvim drugačiju, sumornu priču. Nekadašnji ponos Izraela i višestruki šampion Evrope stiže u Beograd u trenutku kada po svim parametrima, takmičarskoj formi i igračkim pokazateljima izgleda najranjivije u poslednjoj deceniji. Koreni postepenog, ali neumoljivog potonuća kluba iz Tel Aviva neraskidivo su povezani sa dugotrajnim oružanim sukobima na Bliskom istoku, koji su iz korena promenili funkcionalni, finansijski i logistički sistem kluba. Od izbijanja ratnog stanja, Makabi je primoran na život u koferima. Nemogućnost organizovanja mečeva u Izraelu naterala je rukovodstvo da pronađe privremeni dom van granica domovine, a izbor je pao na Beograd (sada će to biti Kipar) — grad koji je pružio maksimalnu logističku i bezbednosnu sigurnost, ali nije mogao da nadoknadi ono najvažnije. Gubitak kultne „Menora Mivtahim Arene“, bio je prvi i najteži udarac na takmičarski identitet kluba. Izraelska dvorana decenijama je važila za jedno od najtoplijih i najtežih gostovanja u evropskoj košarci, mesto gde su pred fanatičnim žutim tribinama padali i najveći favoriti. Igranje mečeva u Beogradu, mahom pred praznim sedištima ili u neutralnoj atmosferi, potpuno je izbrisalo tu vrstu prednosti. Makabi je preko noći postao tim bez klasičnog domaćeg terena, a strani i domaći igrači ušli su u režim neprekidnih putovanja, boravka po hotelima i izolacije. Takva organizacija života i rada postepeno je crpela psihološku energiju ekipe, stvarajući hronični zamor i osećaj privremenosti koji se neminovno preneo i na izdanja na samom parketu.

Pored sportskog i logističkog aspekta, ratno stanje nanelo je razorne udarce finansijskoj konstrukciji kluba. Kako detaljno analiziraju vodeći izraelski sportski mediji, preusmeravanje ekonomskih resursa i klupskih sponzora na vanredne nacionalne prioritete drastično je smanjilo operativni budžet. Izostanak milionskih prihoda od prodaje sezonskih ulaznica, pojedinačnih karata i luksuznih loža u Tel Avivu primorao je upravu na drastična rezanja troškova. U takvim okolnostima postalo je nemoguće parirati finansijskim ponudama bogatijih evropskih rivala, dok je dodatni problem predstavljala i sama bezbednosna situacija zbog koje su mnogi inostrani košarkaši oklevali da uopšte potpišu dugoročne ugovore sa klubom čija je takmičarska budućnost neizvesna. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Logičan sled događaja bio je masovni odlazak nosilaca igre i sistematsko urušavanje šampionske okosnice tima. Izraelska štampa već mesecima sa velikom dozom zabrinutosti analizira egzodus najboljih pojedinaca koji su prošlih sezona držali Makabi bareb u borbi za plej-of Evrolige. Odlazak ubojite bekovske linije prethodnih godina koju su činili Vejd Boldvin i Lorenzo Braun zadao je najteži udarac kreativnosti i napadačkoj produkciji. Kada su tome pridoda odlazak prvog zaštitnika obruča Džosa Niba, postalo je jasno da je kostur ekipe potpuno razoren, iako se ponovo vratio Bonzi Kolson ove sezone. Rukovodstvo je bilo primorano da u hodu traži prinudna rešenja, oslanjajući se na kratkoročne ugovore, pojačanja sumnjivog kvaliteta ili pojedince koji u prethodnim klubovima nisu imali značajniju ulogu.

Pokušaji da se nastale praznine popune improvizovanim rešenjima i dovođenjem igrača koji traže povratak u formu nisu dali očekivani rezultat. Primer je Ife Lundberg, nekadašnji igrač Partizana koji je imao neke dobre partije u Makabiju, ali ove sezone i on ne donosi ništa senzacionalno na parketu, a sada neće ni igrati zbog povrede. Doveden je i nekadašnji plej crno-belih Jan Madar što je bila velika pobeda nad Hapoelom, ali ni njegov dolazak na parketu ne donosi pobede. Roster je ostao neskladno sastavljen, bez neophodne hemije i balansa između unutrašnje i spoljne linije. Izostanak vrhunskog inostranog kvaliteta prebacio je nerealno veliki teret na leđa domaćih izraelskih košarkaša. Igrači poput Romana Sorkina ili Džona Dibartolomea nesumnjivo poseduju kvalitet i izuzetnu privrženost klubu, ali u konstelaciji snaga moderne Evrolige oni ne mogu sami da iznesu ulogu primarnih nosilaca protiv taktički i fizički najdominantnijih timova Evrope. Ekipa je izgubila jasnu napadačku hijerarhiju, dubinu na klupi i prepoznatljivu defanzivnu čvrstinu.