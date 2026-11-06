Niko se više ne seća košmarnog starta: Voriorsi u seriji - lupili i šestu recku!

Pobednički tim kao i obično predvodio je Stef Kari koji je na poslednja četiri nastupa zabeležio 138 poena. Protiv Hita je čak imao i slabije veče pošto je ubacio 'samo' 29 poena, mada je i tako bio nerešiva enigma za gostujuću ekipu kojoj je ovo bio šesti poraz u sezoni. Pre svih za Kleja Tompsona , koji je često bio nemoćan u duelima sa dugogodišnjim saigračem. Mada je, ako mu je za utehu, uspeo da mu lupi blokadu u prvoj četvrtini.

Kari je, doduše, meč počeo slabim šutom (2/10 u prvom poluvremenu), ali se razigrao u nastavku i utakmicu završio sa šest pogođenih trojki (9/19 iz igre). A trojkom u prvoj deonici Kari je prestigao Oskara Robertsona (26.710 poena) i preuzeo 17. mesto na večnoj listi strelaca NBA lige.

Uprkos nameri trenera Majamija Erika Spolstre da odbrana spoljnog šuta bude prioritet, plan nije najuspešnije sproveden u delo, pa su Voriorsi postigli 16 trojki iz 41 pokušaja (39 odsno). Prelomni trenutak meča dogodio se u trećoj četvrtini, kada su Voriorsi serijom 26:9 potpuno preuzeli kontrolu nad utakmicom i napravili nedostižnu razliku.

Ponovo je važnu ulogu odigrao Jaksel Lendeborg sa 17 poena, osam skokova i šest asistencija, dok su veliki doprinos pobedi dali su i Drejmond Grin sa čak 11 asistencija - lični rekord sezone - kao i Džordž Nijang koji je sa klupe ubacio 13 poena. U redovima Majamija najefikasniji je bio Dejvion Mičel sa 22 poena i osam asistencija, Janis Adetokumbo dodao je 20 poena i 14 skokova, dok je Bam Adebajo zabeležio 18 poena i 10 uhvaćenih lopti. Srpski košarkaš kod gostiju Nikola Jović je za 12 minuta na parketu zabeležio po jedan poen, asistenciju i blokadu, uz dve promašene trojke.

Utakmicu je obeležio i emotivan Tompsonov povratak pred navijače u San Francisku, koji su ga pre početka meča dočekali ovacijama. Nekadašnji član Splaš braće, koji je noć ranije trojkom u poslednjoj sekundi doneo pobedu svom timu protiv Klipersa, završio je meč sa 11 poena. Pored njega, protiv bivšeg kluba nastupio je i Endrju Vigins, upisavši dva poena, šest skokova i četiri asistencije na trećoj utakmici Hita u seriji gostovanja po Zapadnoj obali.

Finiks Sansi prekinuli su niz od četiri poraza savladavši Orlando Medžik rezultatom 117:104. Devin Buker sa 30 i Dilon Bruks sa 24 poena predvodili su domaću ekipu do trijumfa samo noć nakon poraza od Portlanda, dok je Orlandu ovo bio treći vezani neuspeh.

Utakmica je prelomljena sredinom treće četvrtine vezanim trojkama Bukera i Bruksa za 78:60, da bi Sansi u poslednju deonicu ušli sa ubedljivih 96:73. Najveće vođstvo od 30 poena razlike Finiks je imao posle trojke Kolina Gilespija devet minuta pre kraja. Majls Bridžis dodao je 18 poena i 13 skokova za pobednički tim, koji je šutirao odličnih 50 odsto za tri poena (17/34). Ipak, možda i veći problem od toga za Medžik bilo je čak 25 izgubljenih lopti koje su Sansi pretvorili u 36 lakih poena.

Finiks je diktirao tempo i u prvom poluvremenu, koje je Buker krunisao trojkom pred sam zvuk sirene za vođstvo 63:51, stigavši do 23 poena već do pauze. Sansi sada imaju učinak 1-1 na svom terenu na početku serije od sedam utakmica pred domaćom publikom koju će prekinuti gostovanjem Denveru Nikole Jokića sredinom meseca, dok je Orlando porazom, već šestim u sezoni, započeo 'turneju' od četiri gostovanja.

U ekipi Orlanda istakao se Vendel Karter Džunior sa 27 poena (šut 10/12) i 13 skokova. Tristan da Silva ubacio je 18 poena sa klupe, dok je Franc Vagner zabeležio 15 poena i 15 asistencija.

NBA LIGA - četvrtak na petak

Finiks - Orlando 117:104

/Buker 30 - Karter Džunior 27/

Golden Stejt - Majami 120:100

/Kari 29 - Mičel 22/