Pakao na putu ili šansa sezone: Kako Zvezda može da oboji svoj "Black November"?

Nakon šest mečeva kod kuće (4-2), i ukupno sedam od devet odigranih u Beogradu i deljenja trećeg mesta sa skorom 6-3, Zvezda će gotovo ceo novembar biti na putu i odigrati četiri od pet utakmica na strani. Kada se na to doda i početak decembra i tri vezana gostovanja (Istanbul, Valensija i Atina), ekipa sa Malog Kalemegdana biće u vraški teškom periodu i odigrati čak sedam od osam utakmica kao gost! U smislu izazova i težine igranja Evrolige sa ovolikim brojem utakmica, sezona kao da tek sada počinje za ekipu Ibona Navara ...

(1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

Novembar, kao (do sada) najteži mesec u sezoni, donosi teška gostovanja, a počinje možda i najtežim. Prvi rival u "krvavom novembru" je aktuelni šampion Evrope Olimpijakos, koji ove sezone mečeve kao domaćin igra u AEK-ovoj Sunel areni, ali težina ovog izazova za sve timove koji dolaze ostala je ista kao da se ide u dvoranu Mira i prijateljstva u Pireju: retko ko se tu gosti.

Nakon te utakmice, Zvezdu očekuje put u Madrid (12. novembar), pa onda duplo kolo u kombinaciji Milano – Barselona (17. i 20. novembar). Serija putovanja biće presečena 24. novembra, kada u Beograd stiže ove sezone vrlo nezgodni Virtus. Međutim, prva polovina decembra biće možda i najteža u kontekstu jačine rivala gledajući trenutno stanje na tabeli, s obzirom na to da se vezuju utakmice protiv Fenerbahčea na Bosforu, Valensije u fenomenalnoj Roć Areni i na posletku – poseta Panatinaikosu Željka Obradovića u Atini. Teže, teško da je moglo, ali...

Forma i trenutak u kojem je ekipa trenera Navara pred početak ovog izazovnog perioda jeste ono što ublažava bol. Iako Makabi i Bajern možda nisu pravo merilo, izdanja ekipe u crveno-belom na ta dva meča u Beogradu daju za pravo da se očekuje "nešto". Nešto konkretno i nešto drugačije od ranijih sezona. Dve ubačene stotke, gomila asistencija, rastrčanost i tečni napadi uz odbranu koja je već dugo u vrhu Evrolige, daju razlog za optimizam.

Pisali smo već o tome kako je i na koji način dolazak i ekspresni doprinos Kristijana Koloka promenio izgled Zvezdine igre, i treba očekivati da Zvezda na tom dobrom talasu nastavi da gradi igru, ali i svoj "slučaj" kada je ova sezona u pitanju. Nekoliko igrača je u veoma dobroj formi i čini se da su uloge dobro i jasno podeljene i poznate košarkašima.

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Navaro i Karter, nastavak priče (FOTO: MN Press)

Na bekovskim pozicijama se puno toga vrti oko Krisa Džonsa i Džereda Batlera, a zvezdaše posebno može da raduje buđenje Tajsona Kartera, koji u poslednje vreme podseća na onog momka što je harao u Unikahi. Nik Vajler-Beb je pored neverovatnog defanzivnog doprinosa počeo u svoju igru da dodaje i ofanzivni asortiman, pre svega kroz asistencije (devet protiv Bajerna). Džordan Nvora je na svom "autopilotu" i na njegovih 15-20 poena uvek može da se računa, uz sve veći doprinos u odbrani. Semi Odželej je srce ovog tima i to će nastaviti da bude, ali sa manje boravka na poziciji pet, dok možda i najbolju sezonu od svih pomenutih igra Čima Moneke, koji je očigledno našao svoje mesto u Navarovom sistemu, a brojke tome govore u prilog – najbolji prosečni PIR u timu od 14.4 uz čak 42,9% u šutu za tri.

Sam trener Navaro stava je da je njegov tim na tri gostovanja u Evroligi igrao dobro i da su dve pobede (u Dubaiju i Lionu) potvrda toga. Ovaj tim je sastavljen i tako izgleda da mu nije previše bitno gde igra (kod kuće ili na strani), ali moglo se čuti od nekolicine igrača iz ovog sastava da je možda čak i lakše igrati u gostima, jer je pritisak očekivanja i "moranja" koji je uvek prisutan u Beogradskoj areni nekad i kontraproduktivan.

Kada si u seriji, kada se lopta kreće tečno, a odbrana funkcioniše skoro kao sat, dvorana u Atini ili Istanbulu više nije samo neprijateljsko okruženje – ona postaje poligon za dokazivanje evroligaških ambicija. Uostalom, veliki timovi se ne stvaraju pred domaćom publikom, već u rovovskim borbama širom Starog kontinenta. Serija ovakvog tipa, ako se odigra sa glavom i energijom, donosi preko potrebnu čvrstinu za prolećne bitke, a one su najvažnije i odlučujuće.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama