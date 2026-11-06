Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Kad potera maler

ZAOKRUŽENO

MONAKO – NORDSJILAND (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:0

Tri kola i isto toliko pobeda za Monako na početku Lige Evrope. Kneževi su u ovoj rundi rutinski savladali danskog predstavnika i u vremenima bez VAR-a ovo bi bilo još ubedljivije. Domaćin je poveo u 33. minutu i tako otišao na veliki odmor. Usledila je u nastavku ofanziva Monaka i dva poništena gola posle gledanja snimak. Nastavio je domaćin sa pritiskom, dok je pobeda osigurana u samoj nadoknadi posle gola Matisa Ablina.

PANATINAIKOS – CSKA SOFIJA (tip 1, kvota 1,38) – 2:1

Opravdao je Panatianikos ulogu favorita protiv CSKA na Olimpijskoms tadionu u Atini, ali daleko od toga da je bilo lako. Ređale su se prilike u prvom poluvremenu, međutim, otvorilo se tek u poslednjih pet minuta. Domaćin je poveo u 41. preko Davidea Kalabrija. Ipak, nije ova radost dugo potrajala jer je izjednačenje bugarskom predstavniku doneo Dinis Almeida. Ipak, PAO nije odustajao od namere da dođe do sva tri boda, a pogodak odluke postigao je u 68. Visente Taborda.

SPARTA PRAG - BORNMUT (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:3

Nije mogla Sparta protiv renomiranog protivnika, ali je tim iz Praga i te kako pomogao rivalu da slavi. Gosti su došli do prednosti u 30. minutu zahvaljujući autogolu domaćina. Šok za Spartu nije dugo trajao jer je do poravnanja došlo svega pet minuta kasnije, da bi vrlo brzo Sparta ostala sa igračem manje. Gosti su uspeli u nasavku da slome otpor rivala i slave.

BENFIKA - LEH POZNANJ (tip 1 , kvota 1,18) - rezultat 3:1 MOZZART RELAX

No, prvo na Luž, plasman tako zahteva. Dok je objektivan kvalitet zahtevao i ubedljiviju pobedu Benfike. Ovako, tih 2:1, uz utisak da su Poljaci mogli da prime barem još dva komada. Posebno što je od starta krenulo po zlu. Već u šestom minutu, portugalski velikan je stigao do vođstva, pošto Poljaci nisu mogli da se nose niti sa presingom rivala na njihovoj polovini terena, a ni sa Andreasom Sjeldrupom, koji je konstantno pravio dar-mar po levoj strani. I kad je Leh izgubio jednu loptu na polovini terena, Sjeldrup je bio sam, a na njegovu prizemnu loptu nije najbolje reagovao golman gostiju Mateus Lis.

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KOPENHAGEN - IBERIA (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 2:1 MOZZART RELAX

Ekipa Iberije 1999 namučila je Kopenhagen na Parkenu, gde je danski velikan slavio sa tesnih 2:1. Sva tri gola viđena su već u prvom poluvremenu kada je Mohamed Eljunusi doneo prednost domaćinu iz penala u 19. minutu, a prednost duplirana autogolom Vahida Selimovića u 22. minutu. Ipak, žilavi Gruzini se nisu predali, Amiran Džagania je u 30. minutu smanjio na 2:1 i naterao Dance da do samog kraja strepe za tri boda.

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PRECRTANO



MILAN – FERENCVAROŠ (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 0:2 MOZZART RELAX

Presvukao je Milan za vikend prestonicu Mode u crveno-crno. Autoritativno je dobio gradski derbi sa Interom, ali je očigledno mislima ostao u toj blistavoj, subotnjoj večeri. A kazna je stigla u Ligi Evrope gde Rosoneri - uz onaj izuzetak od 4:0 protiv Salcburga - izgledaju kao nezainteresovana, nemoćna i razbijena vojska. Novi poraz, čak treći u četiri evropske utakmice ove sezone naneo im je Ferencvaroš - 0:2.

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KRISTAL PALAS - HOFENHAJM (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:1

Velika, velika šteta za Hofnhajm. Zaslužili su gosti da se iz Engelske vrate sa trijumfom, međutim, moraće da se zadovolje samo podelom bodom. Na utakmici gde smo videli devet crvenih kartona i jedan crveni, nemački tim poveo je posle samo sedam minuta igre zahvaljujući Aleksanderu Prasu. Odolevao je i odolevao Honfenhajm, čak se posle crvenog kartona za Kristal Palas u 77. minutu činilo da će pobediti, ali je onda u nadoknadi domaćin postigao pogodak i stigao do boda.



LEVERKUZAN - MARSELJ (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 0:1

Očekivao se vatromet u okršaju timova iz najelitnijih evropskih liga, a dobili smo samo minimalac. Istina, bilo je šansi, pokušaja sa jedne i druge strane, međutim, lopta nije htela u gol sve do 77. minuta, kada je pogodak odluke postigao Amin Gviri.

SANDERLEND – DINAMO ZAGREB (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 0:2

Dinamo slavi jedan od većih uspeha poslednjih godina u Evropi! Kada su ga svi bili otpisali, šampion Hrvatske se podigao, uspravio, i tukao Sanderlend na njegovom bunjištu - 2:0! Još jednom se potvrdilo da klub sa Maksimira ume sa Englezima. Baš ume. I jasno je da ovo nije nikakva slučajnost. Najveća pobeda u klupskoj istoriji, za trofej Kupa sajamskih gradova, dogodila se protiv Lidsa, a mnogo godina posle toga redom su pred Modrima padali i Arsenal, Totenhem, Vest Hem, Čelsi. Evo sada i šestostruki prvak Engleske, Sanderlend.

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ŠTURM GRAC – CELJE (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 2:3 MOZZART RELAX

Veliku pobedu, prvu ove sezone u Ligi Evrope, ostvarilo je slovenačko Celje. I to na teškom gostovanju u Gracu, protiv Šturma - 3:2. Svi Sešlar, dvostruki strelac, izrastao je u heroja. Evo golova i sa tog meča: