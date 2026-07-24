LUDI TIKET, petak, 241.702 dinara: Kombinovao golove, pa pokupio 30 procenata bonusa

Vreme čitanja: 1min | pet. 24.07.26. | 08:27

Igrao je vrlo smelo, pa ni ne čudi što je uzeo dodatnih 55.777 dinara u kešu

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 23.07.26 09:03:33
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Liepaja
Austria Vienna
0:2 (0:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.85
Hnk Gorica
Shakhtar
0:2 (0:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.67
Panevezis
Tobol Kostanay
1:1 (1:0)
kmb
I1-3&II1-3
2.05
Dila Gori
Apollon Lim.
0:4 (0:2)
kmb
I1-3&II1-3
2
Sheriff Tiraspol
Maccabi T.A.
0:5 (0:2)
kmb
I1-3&II1-3
2.05
Hammarby TFF
Anderlecht
1:1 (0:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.9
Dynamo Kyiv
PAOK
2:3 (1:2)
kmb
I1-3&II1-3
2.05
Vaduz
Atletic Escaldes
4:0 (1:0)
kmb
I1-3&II1-3
1.75
Twente
Ferencvaros
1:2 (1:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.85
St.Galen
Benfica
2:1 (1:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.7
Partizan
UNA Strassen
4:0 (2:0)
kmb
I1-3&II1-3
1.67
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 929.63
Dobitak: 241.702,92 RSD

Ovaj ludi Mozzart tiket predstavlja pravo remek-delo sportske prognoze, gde je igrač pogodio čak 11 parova u okviru evropskih kvalifikacija i prijateljskih mečeva. Na uplatu od svega 200 dinara, ostvaren je brutalan dobitak od fantastičnih 241.702 dinara. Ključ uspeha krije se u neverovatnoj ukupnoj kvoti koja je iznosila 929,63, što svedoči o izuzetnoj hrabrosti i preciznosti prilikom odabira parova.

Ono što ovaj dobitak čini još luđim i slađim jeste fantastični SUPER MULTI BONUS kladionice Mozzart, koji je drastično uvećao krajnju isplatu. Na osnovu 11 pogođenih parova i visine kvota, igrač je ostvario pravo na ogroman novčani bonus koji je iznosio čak 55.777 dinara. Izražen u procentima, ovaj dodatak je doneo 30 procenata uvećanja čiste zarade, pretvarajući već odličan dobitak u pravi finansijski spektakl u novcu.

Analizom samog tiketa vidimo da je igrač na svim mečevima jurio veoma specifičnu i zahtevnu kombinaciju golova: kombinaciju 11-2&II1-2. Prolazak ovakve igre na čak 11 utakmica graniči se sa naučnom fantastikom. Od ubedljivih pobeda poput Makabija (0:5) i Partizana (4:0), pa sve do napetih i tesnih rezultata kao što su Hamarbi - Anderleht (1:1) i Tvente - Ferencvaroš (1:2), svaka mreža se zatresla tačno onoliko puta koliko je bilo potrebno za istorijsko slavlje.

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