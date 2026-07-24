LUDI TIKET, petak, 241.702 dinara: Kombinovao golove, pa pokupio 30 procenata bonusa

Ovaj ludi Mozzart tiket predstavlja pravo remek-delo sportske prognoze, gde je igrač pogodio čak 11 parova u okviru evropskih kvalifikacija i prijateljskih mečeva. Na uplatu od svega 200 dinara, ostvaren je brutalan dobitak od fantastičnih 241.702 dinara. Ključ uspeha krije se u neverovatnoj ukupnoj kvoti koja je iznosila 929,63, što svedoči o izuzetnoj hrabrosti i preciznosti prilikom odabira parova.

Ono što ovaj dobitak čini još luđim i slađim jeste fantastični SUPER MULTI BONUS kladionice Mozzart, koji je drastično uvećao krajnju isplatu. Na osnovu 11 pogođenih parova i visine kvota, igrač je ostvario pravo na ogroman novčani bonus koji je iznosio čak 55.777 dinara. Izražen u procentima, ovaj dodatak je doneo 30 procenata uvećanja čiste zarade, pretvarajući već odličan dobitak u pravi finansijski spektakl u novcu.

Analizom samog tiketa vidimo da je igrač na svim mečevima jurio veoma specifičnu i zahtevnu kombinaciju golova: kombinaciju 11-2&II1-2. Prolazak ovakve igre na čak 11 utakmica graniči se sa naučnom fantastikom. Od ubedljivih pobeda poput Makabija (0:5) i Partizana (4:0), pa sve do napetih i tesnih rezultata kao što su Hamarbi - Anderleht (1:1) i Tvente - Ferencvaroš (1:2), svaka mreža se zatresla tačno onoliko puta koliko je bilo potrebno za istorijsko slavlje.