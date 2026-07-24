Leh ide na treću krunu zaredom, Podolski izuo kopačke i seo u vlasničku fotelju Gornjika

Međutim, ni bez Levandovskog neće biti manje zanimljivo i neizvesno, jer se šampion Leh iz Poznanja oštri za treću uzastopnu titulu, dok vicešampion Gornjik Zabže i Jagijelonija, kao i Rakov najavljuju pohod na sam vrh u sezoni koja se završava 22. maja 2027.

Leh iz Poznanja brani titulu, pokušaće da po 11. put bude najbolji u šampionatu Poljske, dok će pehar u nacionalnom kupu pokušati da odbrani Gornjik Zabže, koji je u maju bio bolji od Rakova iz Čestohove (2:0).

18.00: (2,60) Radomjak (3,35) Vječista Krakov (2,70)

Najviši rang su napustili Lehija iz Gdanjska, Arka i Termalica, kao prvi i drugi iz druge lige ušli su Visla Krakov i Šljonsk iz Vroclava, dok je kroz plej-of vizu za elitu izborila Vječista, pa će Krakov tako biti prvi grad sa tri kluba u najvećem takmičenju još od 1994. godine.

Na najvećem stadionu igraće šampionski tim Leha iz Poznanja (42.837), dok nešto manje može da primi stadion Šljonska u Vroclavu (42.771). Najmanji kapacitet i dalje ima Mjejski stadion u Rakovu, koji prima 5.500 gledalaca.

PETORICA SRBA U ČETIRI KLUBA

Kao i prošle sezone, kada je takmičenje u Ekstraklasi počelo pet srpskih fudbalera, tako će biti i sada. Golman Veljko Ilić je član Viđeva iz Lođa, njegov kolega Zlatan Alomerović braniće gol Zaglebja, dok je ofanzivni vezni Rakova Bogdan Mirčetić.

U redovima novajlije u ligi, Vječiste iz Krakova su još dva srpska fudbalera, u pitanju su štoper Aleksandar Đermanović kao i defanzivni vezni igrač Nikola Knežević.

Ove sezone na terenima širom Poljske nećemo gledati dugogodišnjeg člana Legije iz Varšave, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, Radovana Pankova, koji je kao slobodan igrač pojačao ekipu Persije iz Džakarte.

Takođe bivši član Crvene zvezde, Srđan Plavšić, koji je prošle sezone bio na pozajmici u Banjiku iz Ostrave, najverovatnije neće igrati za Rakov. On je trenutno u potrazi za novim klubom i pitanje je gde će nastaviti karijeru.

Aleksandar Vuković (@YouTube)

ČETIRI ROKADE NA KLUPI, VUKOVIĆ JEDINI SRBIN U LIGI

U pauzi između dve sezone, četiri kluba su rešila da promene trenere, u pitanju su Visla Plok, Motor iz Lublina, Radomjak i Pogon iz Šćećina.

Marijuš Misijura je napustio klupu Visle Plok i postao je trener Motora, dok je na njegovo mesto stigao Adam Majevski.

Ni u Radomjaku nisu bili zadovoljni rezultatima i učinkom Portugalca Bruna Baltazara, pa je došlo do sporazumnog raskida ugovora. Na njegovo mesto stigao je Tomaš Kačmarek koji je ranijih sezona vodio Viktoriju Keln, Štutgart Kikers, Fortunu iz Kelna, Lehiju iz Gdanjska i Den Boš.

20.30: (2,90) Pogon (3,30) Legija (2,45)

Konačno, otkaz je na klupi Pogona dobio Danac Tomas Tomasberg i njega je na poziciji šefa struke nasledio Španac Oskar Garsija, koji je prošle sezone radio kao trener mladog tima Ajaksa, a na kraju i kao privremeni menadžer amsterdamskog kluba.

Inače, u Ekstraklasi će sezonu početi 12 poljskih trenera, jedan je samo iz Srbije i reč je o Aleksandru Vukoviću koji nastavlja rada sa ekipom Viđeva iz Lođa, sa kojim je u dramatičnom finišu sezone uspeo da izbori opstanak i 14. poziciju.

Ostali stranci su Danac Nils Fredriksen (Leh), Šveđanin Bartoš Grželak (Krakovija), Slovak Mihal Gašparik (Gornjik), Španac Oskar Garsija (Pogon) i Slovenac Ante Šimundža (Šljonsk).

Luis Palma (@Reuters)

CELA LIGA VREDI 375 MILIONA EVRA

Po proceni portala Transfermarkt svih 18 klubova ima igrače u vrednosti od 374.490.000 evra, a najviše vrede igrači Leha (52,25 miliona), Rakova (40,6) te Viđeva iz Lođa (38,5). Najmanje ekipa Šljonska iz Vroclava, svega 7.490.000 evra.

Što se tiče dolazaka, poljski klubovi su zaključno sa četvrtkom potrošili ukupno 20.785.000 evra, dok su od prodaje igrača zaradili 37.300.000. Dakle, i dalje više prodaju nego što ih dovode.

Za sada, najviše je plaćen dolazak levog krila Seltika Luisa Palme, za njegov transfer Leh iz Poznanja izdvojio je 4.050.000. evra.

SVI ŠAMPIONI

Legija 15

Gornjik i Visla po 14

Ruh 13

Leh Poznanj 10

Krakovija 5

Pogon i Viđev po 4

LKS Lođ, Polonija, Stal, Šljonsk Vroclav, Varta Poznanj i Zaglebje po 2

Garbarnija Krakov, Jagjelonija, Pjast, Rakov i Šombjerki Bitom po jednu

Isti klub je platio 3.000.000 za dolazak štopera Terija Jegbea iz redova francuskog Meca.

Korona Kjelce je za defanzivnog veznog Gornjika iz Zabžea, Čeha Patrika Helbranda platila 1.700.000, dok je Viđev iz Panatinaikosa doveo napadača, reprezentativca Poljske Karola Šviderskog za 1.000.000 evra.

LEH - ŽONSINA REKORDNA KUPOVINA

Šampion Poljske ima velike ambicije ove sezone, ne samo u domaćim takmičenjima.

Sportski direktor kluba, nekadašnji fudbaler Partizana, Tomaš Žonsa, imao je mnogo posla proteklih nedelja i prema njegovom priznanju obavljen je veliki posao. Cilj kluba je, kako je rekao, da iskoristi povlašćenu poziciju u kvalifikacijama, kako bi stigao do ligaške faze u Ligi šampiona.

Luis Palma je doveden za 4.050.000 evra iz Seltika, Teri Jegbe iz meca za 3.000.000, dok je 900.000 plaćen dolazak Mateuša Lisa iz Gectepea. Ali to prema Žonsi nisu bili finalni trškovi.

"Mogu da potvrdim da je ovo bio rekordan prelazni rok u istoriji Leha. Potrošili smo oko 15.000.000 evra. Naravno, to se ne tiče samo cene transfera, već i bonusa za menadžere i dogovorenih plata igrača. Sve je u toj brojci", potvrdio je Žonsa.

Lukas Podolski (@YouTube)

GORNJIK I PODOLSKI PUCAJU VISOKO

Ništa manje ambicije čini se da nemaju ni u redovima vicešampiona, ekipa Gornjika iz Zabžea.

Lukas Podolski, koji je krajem prošle sezone okačio kopačke o klin, ima novu ulogu - Princ Poldi, kako su ga zvali u periodu dok je žario i palio terenima Bundeslige, 21. maja je otkupio 86 odsto akcija Gornjika i postao većinski vlasnik kluba.

Jasno je da u startu ima ozbiljne planove, klub je u prelaznom roku kao slobodne igrače doveo Kacpera Urbanskog (Legija), Mihala Sinoša i Patrika Varčaka (Stal), dok je 1.000.000 evra plaćen dolazak Erika Prekopa iz praške Slavije. Nešto manje, 900.000 plaćen je transfer desnog krila Hajduka iz Splita, Bruna Durdova, dok je za 500.000 potpisao Ondrej Zmrzli takođe iz Slavije Prag.

Ipak, to nije sve, jer poljska štampa prenosi da se u Gornjiku nadaju da bi mogli da izdejstvuju transfer napadača Juventusa, Arkadijuša Milika. Muke sa povredama u Italiji i samo dva meča u prošloj sezoni, mogli bi da ga nateraju da razmisli o povratku u Poljsku. Dodatan plus je što je njegov rođeni brat, Lukaš, sportski direktor Gornjika.

"Ne znam kakva su njegova očekivanja. Njegov brat je direktor, pa neka popričaju o svemu. Definitivno mislim da mu je Gornjik negde u glavi, znam da uvek brata pita o tome kako prolazimo. Sve zavisi od njegovih planova i da li želi da igra za drugi klub. Ako se pred kraj karijere vrati i bude zdrav i ostvari san...Imao je mnogo povreda i i ako reši da dođe, neće igrati tek tako. To nije bio slučaj ni sa mnom, ali on mora da odgovori na to pitanje i vidi kakve su finansijske mogućnosti", rekao je Podolski.

SISTEM TAKMIČENJA BEZ PROMENE

Kada je u pitanju sistem takmičenja, 18 klubova igra po dvokružnom sistemu, svako sa svakim u 34 prvenstvena kola od jula do kraja maja.

Ako dva tima imaju na kraju isti broj bodova odlučuje prvo međusobni skor, potom međusobna gol razlika, a onda broj postignutih golova u u međusobnim okršajima. Posle toga se gleda ukupna gol razlika, a ako ni tu nema boljeg onda presuđuje veći broj golova u sezoni.

Ligu napuštaju tri poslednjeplasirane ekipe, a ulaze prve dve iz druge lige, dok treća dobija vizu posle plej-ofa u kojem se takmiče treći, četvrti, peti i šesti tim na tabeli iz druge lige.

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POLJSKA EKSTRAKLASA, 1. KOLO

Petak

18.00: (2,60) Radomjak (3,35) Vječista Krakov (2,70)

20.30: (2,90) Pogon (3,30) Legija (2,45)

Subota

14.45: (1,95) Jagjelonija (3,50) Korona Kjelce (3,90)

17.30: (1,85) Gornjik Zabže (3,50) Šljonsk (4,40)

20.15: (1,53) Leh Poznanj (4,10) Krakovija (6,50)

Nedelja

14.45: (1,63) Rakov (3,80) Visla Plok (5,70)

17.30: (1,70) Viđev (3,60) Motor Lublin (5,30)

20.15: (2,35) Visla Krakov (3,40) Katovice (3,00)

Ponedeljak

19.00: (2,95) Zaglebje (3,20) Pjast (2,50)

*** kvote su podložne promenama