Umeće dogovora za procente: Borou rekord od Rodžersa! Enco na vrhu, tu je Jović, Gvardiol bez premca

Nešto stariji fudbalski poznavaoci pamte koliku je prašinu digao Real Madrid kada je početkom trećeg milenijuma izdvojio tada rekordnih 77.500.000 evra za dovođenje Zinedina Zidana iz Juventusa. Popularni Zizu bio je tada na vrhuncu karijere, najbolji fudbaler planete, aktuelni osvajač evropske i svetske titule sa Francuskom. U današnje vreme je taj novac dovoljan da, recimo, saudijski Al Nasr plati Džona Durana ili Mančester Junajted Benžamina Šeška, Njukasl Aleksandera Isaka, a pre više od decenije ste za istu paru dobili Kevina de Brujnea koji je kasnije izrastao u najboljeg vezistu na planeti.

Nedelja, 19.00: (1,28) Crvena zvezda (6,00) Vojvodina (9,50)

Jasno je svima kakva je tendencija današnjeg fudbala i da je novac izgubio vrednost, odnosno da za mnogo više dobijete daleko manje. I to je prosto realnost. Pogledajte samo transfere koji su premašili sumu od 100.000.000 evra. Po zvaničnim podacima završena su 22 takva prelaska i sad, pre deceniju i kusur ste za 101.000.000 evra mogli da dobijete Gereta Bejla što je tada predstavljalo vrhunac poslovanja, a danas za 138.000.000 Čelsi uzima Morgana Rodžersa i to je posao koji je malo koga dotakao. Velšanin je u ono vreme bio jedan od najtraženijih fudbalera na svetu, dok je 23-godišnji engleski vezista imao jednu dobru sezonu u Aston Vili, sa 14 golova i 12 asistencija.

Da ne bude zabune, niko ne želi da ospori Rodžersov kvalitet i potencijal, ideja je da se prikaže koliko je promenjena vrednost novca i koliko su se zahtevi klubova menjali kroz godine. Opet, nema garancije uspeha čak ni kada se plati vrtoglava suma novca za igrača u zenitu karijere. O tome ipak drugi put...

U razmaku od samo nekoliko sedmica Ostrvom je odjeknulo nekoliko transfer bombi. Totenhem je u kratkom roku istresao 99.000.000 evra za Mateusa Fernandesa i 108.000.000 za Sandra Tonalija, zatim je Mančester Siti lansirao transfer Eliota Andersona iz Notingem Foresta za 135.000.000, da bi Čelsi postavio novi klupski rekord kupovinom Morgana Rodžersa.

Nedelja, 21.00: (7,25) Mačva (4,40) Partizan (1,45)

E, slučaj momka korenima sa Jamajke privukao je dosta veliku pažnju javnosti. Rodžers je najvećim transferom u istoriji Čelsija doneo Midlzborou nezamislivu zaradu na ime procenata od prodaje. Naime, kada je Rodžers prelazio u Aston Vilu posle samo šest meseci boravka na Riversajdu, Boro je inkasirao skoro 9.500.000 evra, ali je sa aktiviranim bonusima kroz dve i po godine taj posao dostigao preko 18.000.000 evra. Sa 20 odsto od sledeće prodaje, Midlzbrou se u kasu slilo još 24.000.000 evra, što ceo transfer dovodi u ravan od 42.000.000 evropskih novčanica. To je skoro dvostruko više od direktne prodaje Emanuela Late Lata u Atlantu pre dve godine, koja je Midlzborou donela oko 21.000.000 evra i do sada je predstavljala rekordni izlazni transfer kluba.

Još veću težinu daje podatak da je Midlzbro Rodžersa doveo iz Mančester Sitija u leto 2023. za približno 1.300.000 evra. Pola godine kasnije prodaj je za gotovo sedam i po puta više računajući samo fiksni deo! Sada ceo transfer poprima istorijske razmere. I sve zbog pametne odluke čelnika Boroa da zadrže još 20 odsto od sledećeg transfera. Da, to je isto bila kocka jer je Rodžers mogao da se ne razvije u smeru kojim je išao dosad, pa možda klub iz Severnog Jorkšira ne dobio ništa...

U svetu modernog fudbala dodavanje “sell-on” klauzule nije nikakva novost. Bilo je toga i ranije, ali je danas mnogo češće pročitati da je prelazak nekog fudbalera uz standardno obeštećenje imalo i razne bonuse, uz procente.

Iako je doneo dodatnih 24.000.000 evra, Midlzbroov profit od procenata Rodžersovog transfera nije u rangu nezvaničnog svetskog rekord. Pošto ugovori nisu javni, ne postoji centralna baza ovih klauzula, a bonusi i posrednički troškovi često menjaju konačne iznose. Ipak, na osnovu dostupnih klupskih dokumenata i najpouzdanijih javnih podataka, izdvojili smo deset najvećih poznatih prihoda od procenata naredne prodaje u poslednjoj deceniji.

1. ENCO FERNANDES – River Plejt: oko 27.200.000 evra

Enco Fernandes (©AFP)

River Plejt je Enca Fernandesa prodao Benfiki za deset miliona evra, uz još osam miliona potencijalnih bonusa, ali je zadržao 25 odsto njegovih ekonomskih prava. Fernandes se u Lisabonu zadržao samo pola godine. Posle osvajanja Svetskog prvenstva sa Argentinom, Čelsi je za njega platio 121.000.000 evra. Četvrtina tog iznosa nominalno bi vredela više od 30.000.000 evra, ali je osnovica umanjena za solidarni doprinos i troškove posrednika.

Benfika je u zvaničnom saopštenju navela da Riveru pripada 25 odsto transfera nakon tih odbitaka, pa je argentinski klub od same klauzule dobio približno 27.200.000 evra. River je dodatno zaradio i kroz solidarni mehanizam, kao i kroz prvobitno obeštećenje i bonuse. Međutim, te stavke ne pripadaju ovoj listi. Čist prihod od procenata ostaje 27.200.000 evra.

2. MOJZES KAISEDO – Independijente del Valje: do 26.700.000 evra

Kaisedo je iz Ekvadora u Brajton otišao za 4.500.000 evra, ali je Independijente del Valje zadržao pravo na 20 odsto od naredne prodaje. Posle samo godinu i po dana Brajton ga je prodao Čelsiju u poslu čija je garantovana vrednost iznosila oko 116.000.000 evra, dok je sa bonusima mogla da dostigne približno 133.500.000. Independijenteu od tog posla je pripalo oko 23.000.000 evra, a uz aktiviranje svih bonusa prihod može da poraste na približno 26.700.000!

Za klub iz Ekvadora to je prihod koji menja kompletnu finansijsku strukturu. Kaisedo je još jedan primer da relativno mala početna cena – za norme današnjeg fudbala – ne mora da bude loš posao ukoliko prodavac sačuva dovoljno veliki udeo u budućoj vrednosti igrača.

3. ANTOAN GRIZMAN – Real Sosijedad: 24.000.000 evra

Antoan Grizman (©AFP)

Kada je Atletiko Madrid 2014. kupio Grizmana od Real Sosijedada za 30.000.000 evra, klub iz San Sebastijana prihvatio je i 20 odsto od naredne prodaje. Pet godina kasnije Barselona je aktivirala Grizmanovu izlaznu klauzulu od 120.000.000 evra, a Real Sosijedadu je automatski pripalo 24.000.000, bez obračunavanja profita, prethodne nabavne cene ili drugih troškova. Naime, računica je bila takva da Baskima pripada petina kompletnog transfera.

To je jedan od najčistijih primera “sell-on” klauzule na ovoj listi. Nema raspona vrednosti, bonusa ni toga kako se računa osnovica. Barselona je platila izlaznu klauzulu, a tačno petina iliti 24.000.000 završilo je u klubu koji je Grizmana razvio i šest godina ranije uveo u seniorski fudbal.

4. MORGAN RODŽERS – Midlzbro: oko 23.800.000 evra

Midlzbro nije imao pravo na procenat od celog Čelsijevog transfera, već na 20 odsto profita Aston Vile. Vila je za Rodžersa, nakon aktiviranih bonusa, Midlzborou platila približno 18.200.000 evra. Prodala ga je za oko 138.000.000, što znači da je razlika bila veća od 119.000.000. I Midlzbroov deo iznosi približno 24.000.000 evra.

5. USMAN DEMBELE – Ren: oko 20.000.000 evra

Ren je Dembelea prodao Borusiji Dortmund za približno 15.000.000 evra. Samo godinu dana kasnije Barselona je za francuskog napadača garantovala 105.000.000, uz veliki paket dodatnih bonusa.

U javnosti su se pojavljivale procene da je Ren od čitave strukture posla dobio između 20.000.000 i 26.200.000 evra. Problem je u tome što su u većim iznosima često zajedno računati “sell-on” klauzula, raniji bonusi iz Dortmundovog ugovora i druga potraživanja.

Najbolje potkrepljen iznos za Renov profit od celog posla na osnovu procenata jeste približno 20.000.000 evra. Nemački Kiker je u vreme zaključenja posla navodio da će Ren dobiti 20.000.000 ukoliko Dortmundova prodajna cena pređe 80.000.000, što se i dogodilo.