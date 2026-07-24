Boban Marjanović ode na Tajvan

13.30: (2,30) Blekvoter Bosing (14,5) Ginebra Barangaj (1,70)

Prema tom dogovoru, planirano je da Marjanović pomogne ovom klubu na prestižnom turniru “Vilijam Džons”. U pitanju je tradicionalni međunarodni košarkaški turnir koji se od 1977. godine održava na Tajvanu i nosi ime po Renatu Vilijamu Džonsu, jednom od ključnih ljudi u razvoju svetske košarke i dugogodišnjem funkcioneru FIBA.

Na turniru učestvuju reprezentacije, razvojne selekcije, univerzitetski timovi i klubovi iz različitih zemalja, a iako nema status zvaničnog FIBA takmičenja, stekao je ugled jednog od najznačajnijih pripremnih turnira u međunarodnoj košarci. Ekipama služi kao prilika za uigravanje i proveru forme pred velika takmičenja, dok mlađim igračima pruža mogućnost da steknu dragoceno međunarodno iskustvo.

Marjanovićev novi klub je osvajač ovog turnira u poslednje dve godine pošto je u oba navrata pobedio tim “Republic of China Blue”.

Nekadašnji srpski reprezentativac je drugi deo prošle sezone proveo u slovenačkoj Iliriji, klubu koji finansira porodica Dončić, odnosno Luka i njegov otac Saša. Bobi je prošle sezone na 18 utakmica beležio prosečno gotovo 14 poena, uz 8,6 skokova i gotovo jednu asistenciju, za indeks korisnosti 18,8 po meču.