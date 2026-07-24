Boban Marjanović ode na Tajvan
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 10:00
Kraj boravka u ABA ligi
NBA, pa Evroliga, zatim Kina, ABA liga pa - Tajvan.
Boban Marjanović je za dve godine uspeo da prođe čak pet različitih nivoa košarke na globalnom nivou, a kako je objavio njegov dugogodišnji agent Miško Ražnatović, karijeru nastavlja na Tajvanu. Barem nakratko jer, kako je potvrđeno, gorostasni centar je potpisao kratkoročni ugovor sa tamošnjim klubom SGA (Strong Group Athletics).
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Prema tom dogovoru, planirano je da Marjanović pomogne ovom klubu na prestižnom turniru “Vilijam Džons”. U pitanju je tradicionalni međunarodni košarkaški turnir koji se od 1977. godine održava na Tajvanu i nosi ime po Renatu Vilijamu Džonsu, jednom od ključnih ljudi u razvoju svetske košarke i dugogodišnjem funkcioneru FIBA.
Na turniru učestvuju reprezentacije, razvojne selekcije, univerzitetski timovi i klubovi iz različitih zemalja, a iako nema status zvaničnog FIBA takmičenja, stekao je ugled jednog od najznačajnijih pripremnih turnira u međunarodnoj košarci. Ekipama služi kao prilika za uigravanje i proveru forme pred velika takmičenja, dok mlađim igračima pruža mogućnost da steknu dragoceno međunarodno iskustvo.
Marjanovićev novi klub je osvajač ovog turnira u poslednje dve godine pošto je u oba navrata pobedio tim “Republic of China Blue”.
Nekadašnji srpski reprezentativac je drugi deo prošle sezone proveo u slovenačkoj Iliriji, klubu koji finansira porodica Dončić, odnosno Luka i njegov otac Saša. Bobi je prošle sezone na 18 utakmica beležio prosečno gotovo 14 poena, uz 8,6 skokova i gotovo jednu asistenciju, za indeks korisnosti 18,8 po meču.