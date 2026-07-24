Od Kremlja do Sibira: Blagojević, Babić, Gajić... Srpska ekspedicija počinje bitke u ruskoj eliti

Prethodni šampionat ponudio je dramu u kojoj je Zenit odbranio titulu sa 68 bodova, samo dva boda više od Krasnodara. Sezonu ranije (2024/25) upravo je Krasnodar uspeo da prekine šestogodišnju dominaciju tima iz Sankt Peterburga, što je unelo ogroman pritisak i želju za revanšom u tabor Zenita. Trka u sezoni 2025/26 bila je toliko izjednačena da su se ekipe smenjivale na vrhu. Krasnodar je do samog kraja disao lideru za vrat, ali je prelomni trenutak bio njihov neočekivani kiks u pretposlednjem (29.) kolu, kada su pretrpeli poraz od moskovskod Dinama 1:2 i prepustili sudbinu u ruke Zenitu. U poslednjem kolu, Zenit nije dozvolio iznenađenje i pogotkom Aleksandra Soboleva iz penala u 14. minutu savladao je Rostov 1:0, čime je i matematički obezbeđen 12. šampionski pehar u istoriji kluba.

19.00: (2,05) CSKA Moskva (3,40) Baltika (3,70)

Borba na dnu tabele u prethodnom šampionatu bila je jednako nemilosrdna kao i trka za titulu, a ceh su na kraju platili Nižnji Novgorod i Soči, koji su kao dva poslednjeplasirana tima direktno ispali u niži rang. Sa druge strane, u elitu su se plasirali najbolji tim drugog ranga Rodina iz Moskve (debitanti u prvoj ligi, osnovani tek 2019. godine) i drugoplasirani Fakel iz Voronježa. Pravila za novu sezonu ostaju identična i garantuju dramu do samog kraja: dva najslabija kluba (15. i 16. mesto) na proleće automatski napuštaju Premijer ligu, dok će 13. i 14. na tabeli igrati dvomeč baraža za opstanak protiv trećeplasiranog i četvrtoplasiranog tima iz druge lige. To znači da niko ne može da bude spokojan, jer tanka linija deli mirnu sredinu tabele od grčevite borbe za goli prvoligaški život.

Tradicija se nastavlja, pa će tako i u ovoj sezoni srpski fudbaleri imati izuzetno važnu ulogu u ruskoj eliti, gde ponovo čine jednu od najbrojnijih stranih kolonija (samo Brazilaca ima više). Naši internacionalci raspoređeni su širom lige, od timova koji pucaju na titulu do onih koji traže stabilnost i ima ih ukupno 11. Odbrana moskovskog Spartaka ne može se zamisliti bez Srđana Babića, dok stub odbrane gradskog rivala CSKA drži Milan Gajić, a društvo mu pravi i mladi, talentovani Matija Popović u veznom redu. Mihajlo Banjac je igrač Krila Sovjetova, dok je levi bek Miroslav Bogosavac već godinama sinonim za borbenost u Ahmatu iz Groznog. Posebno je zanimljiva mala srpska kolonija u Rubinu iz Kazanja gde igraju Nikola Čumić, Bogdan Jočić i Uroš Drezgić. Sa druge strane, ekipa Akrona iz Toljatija ove sezone ozbiljno računa na srpski pogon, jer njihove redove predvodi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević, a tu su i vezista Aleksa Đurasović i novi napadač Slobodan Tedić, dok defanzivne redove moskovskog Dinama učvršćuje Milan Majstorović.

Pored promena na terenu, nova sezona donosi i neverovatno uzbudljive taktičke bitke pored aut-linije, sa nekoliko velikih trenerskih povrataka i stranih stručnjaka. Najveću pažnju privlači Ahmat iz Groznog, na čijoj je klupi prekaljeni bivši selektor Rusije Stanislav Čerčesov. Za gledaoce u Srbiji, izuzetno će biti zanimljivo pratiti ekipu Akrona iz Toljatija, koju će, kao što smo pomenuli, u eliti sa klupe predvoditi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević. Dok šampiona Zenit i dalje stabilno vodi Sergej Semak, a moskovsku Lokomotivu Mihail Galaktionov, njihovi gradski rivali odlučili su se za stranu reč. Tako je moskovski Dinamo poveren Nemcu Sandru Švarcu, dok je u Spartaku poverenje dobio Španac Huan Karlos Karsedo, čovek koji je uveo Pafos u Ligu šampiona. Španski talas zapljusnuo je i ostatak lige, pa će tako novajliju Rodinu voditi Huan Dijas Kvinta, Rostov Žonatan Alba, a Rubin iz Kazanja Frank Artiga. Kada se na to dodaju domaća proverena imena poput Murada Musajeva u Krasnodaru i Andreja Talalajeva u Baltiki, jasno je da nas očekuje i vrhunski taktički rat na klupama.

SRPSKI FUDBALERI U PREMIJER LIGI RUSIJE:

Srđan Babić (Spartak Moskva), Milan Gajić i Matija Popović (CSKA Moskva), Mihajlo Banjac (Krila Sovjetov), Miroslav Bogosavac (Ahmat Grozni), Nikola Čumić, Bogdan Jočić i Uroš Drezgić (Rubin Kazanj), Aleksa Đurasović i Slobodan Tedić (Akron Toljati) i Milan Majstorović (Dinamo Moskva).

TOP 10 NAJSKUPLJIH POJAČANJA U PREMIJER LIGI RUSIJE (LETO 2026):

1. Felipe Augusto (iz Flamenga u Zenit za 15.000.000 evra), 2. Kristijan (iz Kruzeira u Krasnodar za 9.600.000), 3. Dmitrij Vorobjov (iz Lokomotive u Krasnodar za 7.300.000), 4. Viktor Parada (iz Alavesa u Spartak iz Moskve za 5.000.000), 5. Kevin Andrade (iz Baltike u Zenit za 3.500.000), 6. Kiril Ščetitin ( iz Rostova u Ahmat za 2.400.000), 7. Ilja Vahanija (iz Rostova u Krasnodar za 1.550.000), 8/9. Iker Poso (iz HNK Gorice u Rodinu za 1.000.000), 8/9. Andres Alarkon (iz Patriotasa u Dinamo iz Mahačkale za 1.000.000), 10. Robert Mehija (iz Onse Kaldasa u Orenburg za 800.000).

TRŽIŠNA VREDNOST KLUBOVA PREMIJER LIGE RUSIJE PREMA TRANSFERMARKTU:

1. Zenit (184.300.000 evra), 2. Spartak Moskva (127.400.000), 3. Krasnodar (115.900.000), 4. Dinamo Moskva (112.200.000), 5. CSKA Moskva (109.300.000), 6. Lokomotiva Moskva (101.500.000), 7. Rubin Kazanj (54.200.000), 8. Rostov (34.400.000), 9. Ahmat Grozni (32.000.000), 10. Baltika Kalinjingrad (29.600.000), 11. Krila Sovjetov (25.100.000), 12. Akron Toljati (24.800.000), 13. Dinamo Mahačkala (19.500.000), 14. Orenburg (16.800.000), 15. Rodina Moskva (15.700.000) i 16. Fakel Voronjež (12.400.000).

KAPACITETI STADIONA KLUBOVA PREMIJER LIGE RUSIJE:

1. Zenit (60.177), 2. Rostov (45.415), 3. Spartak Moskva (44.897), 4. Rubin Kazanj (43.284), 5/6. Krila Sovjetov/Akron Toljati (42.389), 7. Baltika Kalinjingrad (33.399), 8. Krasnodar (33.395), 9. Ahmat Grozni (30.000), 10. CSKA Moskva (29.071), 11. Lokomotiva Moskva (27.084), 12. Dinamo Mahačkala (26.364), 13. Dinamo Moskva (25.716), 14. Rodina Moskva (14.950), 15. Fakel Voronjež (10.052), 16. Orenburg (10.046)

SVI ŠAMPIONI RUSIJE (*uračunate i titule iz sovjetskog perioda)

22 – Spartak Moskva

13 – CSKA Moskva

12 - Zenit

11 – Dinamo Moskva

3 – Lokomotiva Moskva, Torpedo Moskva

2 – Rubin

1 – Alanija, Krasnodar

Malo smo se podrobnije osvrnuli na prelazne rokove šest najjačih timova Rusije... Zenit, Krasnodar, Lokomotivu, Spartak, CSKA i Dinamo. O tome čitajte u nastavku teksta.

ZENIT

Aktuelni šampion u novu sezonu ulazi sa jasnom namerom da odbrani tron, a uprava kluba je tokom letnje pauze povukla nekoliko izuzetno zanimljivih i strateških poteza na tržištu. Klub iz Sankt Peterburga je na pojačanja potrošio ukupno 18.500.000 evra, uspevši pritom da svesno podmladi igrački kadar i oslobodi se fudbalera koji su završili svoj takmičarski ciklus u plavo-belom dresu. Najveća letnja bomba i ujedno najskuplja investicija je mladi 22-godišnji brazilski napadač Felipe Augusto, koji je stigao iz turskog Trabzona za čak 15.000.000 evra sa zadatkom da bude nova udarna igla u napadu. Pored njega, defanzivnu liniju šampiona dodatno je učvrstio pouzdani kolumbijski štoper Kevin Andrade, koji je plaćen 3.500.000 evra Baltiki iz Kalinjingrada.

Sa druge strane, odlasci su uglavnom planski odrađeni kako bi se rasteretio budžet i otvorio prostor za novajlije. Kolumbijski golgeter Džon Duran vratio se u saudijski Al Nasr nakon završetka pozajmice (a onda je ostvario transfer u Benfiku), što je i pokrenulo potragu za pomenutim Augustom. Legendarni rezervni čuvar mreže, 39-godišnji čuvar mreže Mihail Keržakov zvanično je okačio rukavice o klin i otišao u zasluženu penziju, dok su Arsen Adamov i Jaroslav Mihailov kao slobodni igrači pojačali Ahmat, odnosno Rostov. Saradnja je završena i sa iskusnim vezistom Ilzatom Ahmetovim koji je trenutno bez angažmana. Zenit je tako uspešno sačuvao kostur tima, rešio se viška igrača bez finansijskog minusa i dobio preko potrebnu svežinu u napadu za odbranu titule.

KRASNODAR

Prošlosezonski vicešampion u novu takmičarsku godinu ulazi sa značajno izmenjenim licem, ali i sa punom kasom nakon sjajno odrađenog posla na tržištu. Krasnodar je od prodaje igrača inkasirao ukupno 22.800.000 evra, dok je na nova pojačanja potrošio 18.450.000, pokazujući jasnu nameru da ponovo napadne sam vrh tabele. Ipak, najveći izazov za stručni štab biće kako nadoknaditi odlazak prve zvezde i motora ekipe, Eduarda Spertsjana, koji je u najskupljem izlaznom transferu u istoriji kluba teškom čak 21.900.000 evra prešao u saudijski Al Ahli iz Džede.

Pored njega, klub su za skromnih 450.000 evra po igraču napustili nigerijsko krilo Olakunle Olusegun, koji je pojačao Rostov, kao i urugvajski desni bek Đovani Gonzalez, koji se preselio u River Plejt. Kako bi nadoknadila ove odlaske, uprava Krasnodara je reagovala agresivno i pametno. Najveća letnja investicija je brazilski desni vezni Kristijan, koji je stigao iz Kruzeira za 9.600.000 evra i od koga se očekuje da donese neophodnu kreativnost u igri prema napred. Napad je ozbiljno pojačan dovođenjem proverenog ruskog golgetera Dmitrija Vorobjova iz moskovse Lokomotive za 7.300.000 evra. Sredina terena biće dodatno osigurana povratkom iskusnog, 33-godišnjeg Magomeda Ozdoeva koji je stigao besplatno iz solunskog PAOK-a, kao i Danila Utkina koji je takođe kao slobodan igrač došao iz Rostova. Konkurenciju na desnom boku zaoštrio je Ilja Vahanija, plaćen Rostovu 1.550.000 evra. Krasnodar je tako odradio remont, a vreme će pokazati da li ovaj novi tim ima snage da ponovi prošlosezonsku i pretprošlosezonsku trku sa Zenitom.

LOKOMOTIVA MOSKVA

Moskovska Lokomotiva, trećeplasirani tim iz prethodne sezone, u novu sezonu ulazi sa izuzetno opreznim i štedljivim pristupom, budući da tokom letnjeg prelaznog roka nije potrošila ni jedan jedini evro na obeštećenja. Klub je uspeo da ostvari solidan profit inkasiravši 7.300.000 evra od prodaje igrača, ali će stručni štab imati ozbiljan zadatak da nadoknadi odlaske u napadačkoj liniji. Najveći udarac za tim predstavlja odlazak iskusnog 28-godišnjeg napadača Dmitrija Vorobjova, koji je za pomenutih 7.300.000 evra pojačao direktnog konkurenta Krasnodar. Pored njega, ekipu su kao slobodni igrači napustili napadač Vladislav Sarveli i defanzivni vezista Artem Timofejev, koji su karijere nastavili u ekipi Nižnjeg Novgoroda.

Ipak, uprava Železničara je manjak finansijskih ulaganja pokušala da kompenzuje pametnim i besplatnim rešenjima na tržištu. Najveće osveženje u defanzivi biće dolazak prekaljenog bivšeg reprezentativca Rusije, 32-godišnjeg Georgija Džikije, koji stiže kao slobodan igrač nakon epizode u turskoj Antaliji i donosi neophodno lidersko iskustvo u svlačionicu. Drugo letnje pojačanje je mladi 22-godišnji vezista Aleksandar Kovalenko, koji je stigao na pozajmicu iz Sočija kako bi zaoštrio konkurenciju u sredini terena. Lokomotiva se očigledno svesno okrenula stabilizaciji budžeta i unutrašnjim rezervama, pa će biti zanimljivo videti da li ovaj tim sa minimalnim promenama može da ostane u trci za sam vrh tabele.

SPARTAK MOSKVA

Moskovski Spartak, četvrtoplasirani tim iz prethodne sezone, u novu sezonu ulazi sa fokusom na stabilizaciju tima što potvrđuje i podatak da su ovog leta doveli samo jedno zvučno ime. Uprava kluba izdvojila je okruglo 5.000.000 evra kako bi rešila pitanje leve strane terena, a taj iznos uplaćen je na račun španskog prvoligaša Alavesa za 24-godišnjeg defanzivca Viktora Paradu. Od ovog španskog beka se očekuje da unese preko potrebnu agresivnost, brzinu i tehničku prefinjenost u igru crveno-belih prema napred, ali i da zaključa prilaze sopstvenom golu gde će sarađivati sa našim Srđanom Babićem.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

Kada je reč o odlascima, Spartak nije inkasirao ni evro od obeštećenja, ali je uspešno rasteretio igrački kadar i oslobodio se fudbalera koji nisu bili u prvom planu. Iskusni 30-godišnji štoper Nikita Černov napustio je glavni grad i kao slobodan igrač pojačao Krila Sovjetov iz Samare, dok je 23-godišnji defanzivni vezista Maksim Lajkin takođe bez obeštećenja prešao u Kamaz. Kako bi dobio veću minutažu i preko potrebno prvoligaško iskustvo, 28-godišnji levi bek Ilja Samošnjikov prosleđen je na pozajmicu u Rubin iz Kazanja. Spartak je svesno sačuvao nukleus tima iz prošle sezone, a dovođenje samo Parade jasno pokazuje da se ove godine u Moskvi igra na kartu uigranosti i taktičke discipline.

CSKA MOSKVA

Ekipa moskovskog CSKA, koja je prethodni šampionat završila na petom mestu, prepisala je recept gradskog rivala Dinama i potpuno prespavala letnji prelazni rok kada su u pitanju pojačanja. Klub koji u svojim redovima ima reprezentativca Milana Gajića i mladog Matiju Popovića nije doveo nikog živog, pa će se stručni štab na čelu sa Dmitrijem Igdisamovim (zamenio Fabija Čelestinija) u potpunosti osloniti na uigranost i unutrašnje rezerve iz prošle sezone. Dok navijači sa nestrpljenjem čekaju bilo kakvu reakciju uprave, Armijci u novi maraton ulaze sa jasnim deficitom sveže krvi u rosteru.

Sa druge strane, kada je reč o odlascima, zabeleženo je nekoliko promena koje su klubu donele zaradu od 1.600.000 evra. Sav taj novac slio se u kasu nakon prodaje 26-godišnjeg napadača iz Malija, Sekua Koite, koji se preselio u Tursku i zadužio dres Genčlerbirligija. Pored njega, klub su kao slobodni igrači napustili defanzivni vezista Maksim Muhin, koji je prešao u Rostov, i 25-godišnji štoper Ilja Agapov, koji je potpisao za Ufu. Mladom 18-godišnjem krilu Glebu Popolitovu procenjeno je da je najbolje da ode na pozajmicu u Nižnji Novgorod kako bi sakupljao minute. CSKA očigledno svesno steže kaiš, a da li je to dovoljno za povratak u sam vrh, videćemo već od prvog kola i večerašnjeg sudara sa Baltikom iz Kalinjingrada.

DINAMO MOSKVA

Moskovski Dinamo, sedmoplasirani tim iz prethodne sezone, u novu takmičarsku godinu ulazi kao apsolutni fenomen letnjeg prelaznog roka, budući da u klupskim prostorijama vlada potpuni mir. Belo-plavi do sada nisu doveli bukvalno nikog živog. Uprava i stručni štab očigledno imaju maksimalno poverenje u igrački kadar iz prošle sezone i smatraju da je uigranost tima njihovo najveće pojačanje.

Oslanjanje na postojeće snage, među kojima defanzivne redove učvršćuje i naš mladi Milan Majstorović, biće glavni adut Dinama u nameri da se ponovo uključi u borbu za sam vrh tabele.Kada je reč o odlascima, zabeležene su samo dve minimalne korekcije na spisku putnika, od kojih je klub inkasirao skromnih 300.000.000 evra. Taj iznos uplaćen je na račun Dinama od strane Krila Sovjetov iz Samare, koja su trajno otkupila ugovor talentovanog 21-godišnjeg štopera Ivana Lepskog. Pored njega, ekipu je privremeno napustio i 20-godišnji ofanzivni vezista Jegor Nazarenko, koji je prosleđen na pozajmicu u Orenburg kako bi kroz veću minutažu skupljao neophodno prvoligaško iskustvo. Dinamo svesno rizikuje sa izostankom novih lica, a vreme će pokazati da li je ova tržišna pasivnost bila mudar potez ili propuštena šansa.

RUSIJA 1 – 1. KOLO

Petak

19.00: (2,05) CSKA Moskva (3,40) Baltika (3,70)

Subota

13.00: (1,45) Dinamo Moskva (4,50) Krila Sovjetov (7,00)

15.15: (9,00) Akron Toljati (5,00) Zenit (1,35)

17.30: (2,50) Fakel (3,10) Dinamo Mahačkala (3,05)

19.45: (1,30) Spartak Moskva (5,80) Rodina (9,00)

Nedelja

13.30: (2,45) Orenburg (3,20) Rostov (3,00)

16.00: (1,63) Lokomotiva (3,80) Ahmat Grozni (5,70)

18.30: (3,80) Rubin (3,35) Krasnodar (2,05)

***kvote su podložne promenama