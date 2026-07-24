NAJAVA DANA (petak, 24. jul): Kreću Rusi, Danci i Mađari, a tu su i ostale zanimacije

АRĐEŠ – PETROLUL, 20.30

(Fudbal, Rumunija 1)

FCSB je u prvom kolu nadigrao Arđeš sa 2:0, dok je Petrolul izvukao minimalnu pobedu iz meča sa Dinamo Bukureštom. Sve u svemu, treba imati u vidu da je Petrolul bio bolji na četiri od poslednjih pet susreta ove dve ekipe. U februaru ove godine, meč para je okončan sa 2:1.

VIBORG – ODENZE, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Svesni da je Viborg izgubio tri od poslednje četiri utakmice na domaćem terenu na kraju prošlog prvenstva, gosti žele da produže svoj niz bez poraza u međusobnim duelima. Bilo bi neobično očekivati silovit start od Odensea, uzimajući u obzir kako su završili prethodnu takmičarsku godinu.

CSKA – BALTIKA, 19.00

(Fudbal, Rusija 1)

Pazite dobro, jer Armejci su imali ne loše, nego očajne pripreme, gde su ili gubili, ili eventualno uspevali da izvuku po koji remi. Baltika je imala nešto slabije rivale za vežbu, pa ni ne čudi njen jako dobar učinak, a kao reprezentativan primer nekog od njenih mečeva izdvajamo remi sa Krasnodarom. Na poslednjem meču para ovaj klub je u martu savladao CSKA s minimalcem.

VASTERAS – ERGRITE

(Fudbal, Švedska 1)

Vesteros ima učinak od pet pobeda, četiri remija i četiri poraza iz svojih 13 prvenstvenih utakmica u tekućoj kampanji, a 19 bodova ih ostavlja na osmoj poziciji u ligi, sa četiri boda zaostatka za trećeplasiranim Hakenom. Gosti u ovaj meč ulaze nakon remija bez golova sa Jurgordenom, a sveže je sećanje na trileru sa sedam golova, kada su pobedili Haken rezultatom 4:3.

VIKINGUR REJKJAVIK – KEFLAVIK, 22.00

(Fudbal, Island 1)

Vikingur i posle 15 kola dominira ligom, i da se zapaziti da je igrao perfekcionistički, da bi se konačno u prošlom kolu opustio, kada je savladan od Tur Akjuerija sa 2:1. Da, taj meč je obarao tikete, a sada je red da se pokaže Keflavik koji igra solidan fudbal, a trenutno je na petom mestu na tabeli. Mečevi para su uglavnom efikasni, i dobija ih Vikingur.

POGON ŠĆEĆIN – LEGIJA, 20.30

(Fudbal, Poljska 1)

Legija je bila utegnuta do poslednje provere, kada ju je Aris savladao sa 0:2. Sve u svemu, ni Pogon ovog leta nije prošao bez pojačanja, mada deluje da mu uigravanje još nije donelo željeni rezultat. Porazi od Fenerbahčea i Šturm Graca dodatno potkrepljuju tezu da je reč o timu ograničenih mogućnosti.

NJIREĐHAZA - UJPEŠT, 20.00

(Fudbal, Mađarska 1)

Kreću i Mađari, a mi se pred prvo kolo vraćamo u ne tako davnu prošlost, kada je u aprilu na meču para bilo 7:2 za Ujpešt. I, da se razumemo, na njihovim mečevima je pre toga četiri puta uzastopno dolazio X, s tim što je u dva navrata bivala zaokružena i GG4+ igra. Ujpešt je na poslednjoj proveri savladao Radnik iz Bijeljine sa 2:0.

SENT PATRIK – DANDOK, 21.00

(Fudbal, Rep. Irska 1)

Trećeplasirani Sent Patriks Atletik dočekuje četvrti Dandok u petak na Ričmond parku u irskoj Premijer diviziji, u meču gde domaćin želi da smanji zaostatak za liderom, dok gosti traže prekid serije poraza. Dok se gosti bore sa promenljivom formom, domaći nastoje da priprete Bohemiansu, i uzmu mu drugo mesto, što je već nakon ovog meča moguće budući da od njih imaju bod manje, ali i utakmicu zaostatka.

ARDA – SLAVIJA SOFIJA, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Arda je u prvom kolu remizirala sa ekipom Septemvri iz Sofije, dok je Slavija isto tako nerešeno odigrala sa ekipom CSKA. Mečevi para su u prošlosti umeli da budu neizvesni, pa je na poslednjih pet po dva puta bilo nerešeno i mečeve je dobijala Arda, dok je Slavija samo jednom bila bolja.