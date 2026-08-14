LUDI TIKET, petak, 250.614 dinara: Medalja za hrabrost i lucidno tipovanje

Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 08:32

Pogodio je dva prelaza, isto toliko tipova 2-3, a zatim i jednog keca, uz ulog od svega 125 dinara

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 13.08.26 16:14:30
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Gornik
Ferencvaros
1:1 (1:0)
ug
2-3
1.95
Paphos
Salzburg
3:3 (2:0)
pk
1-X
14
CS Universitatea
Kups
2:1 (1:1)
ug
2-3
2
Vikingur
Thun
3:2 (2:2)
ki
1
2.25
Rangers
Jagiellonia
1:1 (1:0)
pk
1-X
16
Uplata: 125,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1965.60
Dobitak: 250.614,00 RSD

Ovaj neverovatan tiket, uplaćen na uplatno-isplatnom mestu Vojvode Stepe 2, predstavlja pravo remek-delo sportske prognoze i hrabrosti. Sa uplatim od skromnih 125 dinara, igrač je uspeo da spoji pet izuzetno zahtevnih parova iz kvalifikacija za Ligu Evrope i Ligu konferencija. Ukupna pogođena kvota iznosila je nestvarnih 1.965,6, što je ovaj tiket odmah svrstalo u kategoriju dobitaka koji se viđaju jednom u životu i o kojima se danima priča među društvom u kladionici.

Ono što ovaj tiket čini istinski „ludim“ jeste pogađanje dva neverovatna prelaza iz prelaza 1-X. Prvi takav šokantan ishod pogođen je na meču Pafos - Salcburg sa kvotom 14, a scenario se ponovio i na utakmici Rendžers - Jagelonija, gde je isti prelaz doneo kvotu 16. Uz to, igrač je majstorski osetio tačan broj golova (2-3) na mečevima Gornjik - Ferencvaroš i CS Univerzitet. - Kups, kao i konačan ishod na susretu Vikingur - Tun.

Kao šlag na tortu, na već ogroman dobitak obračunat je i fantastičan SUPER MULTI BONUS u iznosu od 4.914, koji je dodatno uvećao slavlje. Na kraju, ovaj fenomenalan niz taktičkih odluka i sportske sreće rezultovao je maksimalnom isplatom od čak 250.614 dinara. Srećnom dobitniku ostaje samo da uživa u zasluženom novcu i tituli majstora klađenja.

On je dobro znao šta radi, a znaš i ti - važno je s kim igraš.

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