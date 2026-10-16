LUDI TIKET (-), petak, 4.094.914: Četrnaest pogođenih i Sosijedad zbog kojeg su 4.000.000 otišla niz vodu

Španski tim gostovao je kod Sent Žiloaza u Ligi Evrope, a naš igrač verovao je u pobedu Baska po kvoti 2,70. Umesto slavlja, dočekao ga je rezultat 1:1, čime je propala mogućnost da inkasira više od četiri miliona dinara.

TIKET POGLEDAJTE OVDE

Koliko je ovaj promašaj bolan najbolje govori pogled na ostale parove. Recimo, u drugoj ligi Egipta odigrao je da će se utakmica Tante i Derota završiti bez golova, i to po kvoti 6,50. Pogodio je tačan rezultat 0:0, što je podvig koji bi na mnogim drugim tiketima predstavljao krunu večeri. Ovde je, nažalost, ostao tek utešna nagrada.

Pogodio je i da će na utakmici Katake i Vajpersa u Ugandi pasti najmanje tri gola (5:0), da će AGMK Olmalik slaviti protiv Mašal Mubareka u Uzbekistanu, kao i zahtevnu kombinaciju golova na susretu tajlandskih ekipa Utaradita i Satun Junajteda, završenom rezultatom 1:1.

U Belorusiji je Dinamo Minsk savladao Slaviju Mozir sa 3:1, letonska Rigas je pregazila Super Novu sa 4:0, dok je Ksalahu bio uspešniji od Malakateka. Sve po planu!

Ni evropska scena nije bila problem, osim jednog kobnog izuzetka. Ren je savladao OFI sa Krita (2:1), Bornmut Šturm iz Graca (3:0), Milan je razbio Salcburg u gostima (4:0), a Leverkuzen je sa četiri gola ispratio Leh iz Poznanja. U Ligi konferencije pogodio je pobede Mjelbija protiv Inter Eskaldesa (2:0) i Tventea protiv TUNA (1:0).

Za kraj, tu je bio i južnoamerički fudbal. Na revanšu polufinala Kopa Libertadores između Estudijantesa i Flamenga odigrao je X2, a utakmica je završena bez golova, baš kako mu je odgovaralo.

Četrnaest zelenih kvačica i jedan crveni krstić. Toliko je malo nedostajalo da se ulaganje od 500 dinara pretvori u više od četiri miliona. Posebno boli činjenica da je prošao čak i rezultat 0:0 po kvoti 6,50, dok je tiket srušila "obična" dvojka po kvoti 2,70.

Igraču je ipak isplaćeno 50.000 dinara na osnovu Mozzart benefita naplati promašaj i to jeste pristojna uteha. Milioni su ostali samo na papiru, a Real Sosijedad postao ime koje će ovaj kladioničar verovatno još dugo pamtiti.